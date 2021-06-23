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Сборная Финляндии покинула Евро-2020 после игрового дня в группе D

сегодня, 00:10

Сборная Финляндии покидает Евро-2020.

Финская сборная после игрового дня в группе D опустилась на пятое место в рейтинге третьих команд. Суоми точно не попадет в четверку участников плей-офф.

Напомним, что Финляндия заняла третье место в группе с Бельгией, Данией и Россией.

Ранее главный тренер сборной Финляндии заявил, что испытывает гордость от добытого третьего места в группе.

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Финляндия
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 01:21
Да и хохлам пора собираться домой
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:20, ред.
Теоретические шансы у Финляндии пока еще есть. Если Франция забьет Португалии четыре или более мячей то портки в рейтинге опустятся ниже финнов.
konst19
konst19
сегодня в 01:18
Теоретически сборные Испании, Германии и Португалии могут поехать домой завтра
Землянин
Землянин
сегодня в 00:44, ред.
Да шансов то и не было, уже на чемоданах сидели и отдыхали в отелях. Зачем только этот пафос был, что Россию обогнали в таблице, проиграв ей же и набрав равное количество очков на троих. То, что обыграли Данию тут ещё можно радоваться, но России то проиграли по делу
За адекватность
За адекватность
сегодня в 00:18
Это Вы подзадержались. Коллеги по катанию мяча, почтившие своим присутствием данный турнир или уже, или в пути на пляжи Мальдивских или Сейшельских островов. Тем более грубо 10 лямов от УЕФА заработали. Оно то с чувством выполненного долга отдохнуть святое дело. Не берегли себя финны, золотые люди, все о Финляндии думали...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 1-я конная (раскрыть)
сегодня в 00:14
Совпадение это имя сборной России. Так уж совпало, что случайных 20 человек чиновники назвали игроками сборной по футболу и прикрепили к ним сторежевого усатого пса
1-я конная
1-я конная
сегодня в 00:12
Сборная России тоже покинула ЧЕ-20. Совпадение?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:11, ред.
И поделом, не будут нашим сливать
А вообще обидно за ребят, сутки на нервах сидели и теперь с утра надо номер сдавать и бронировать отдых срочно
YVG
YVG
сегодня в 00:11
Большие поздравления финнам.
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