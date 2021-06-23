Сборная Финляндии покинула Евро-2020 после игрового дня в группе D

Сборная Финляндии покидает Евро-2020.
Финская сборная после игрового дня в группе D опустилась на пятое место в рейтинге третьих команд. Суоми точно не попадет в четверку участников плей-офф.
Напомним, что Финляндия заняла третье место в группе с Бельгией, Данией и Россией.
Ранее главный тренер сборной Финляндии заявил, что испытывает гордость от добытого третьего места в группе.
А вообще обидно за ребят, сутки на нервах сидели и теперь с утра надо номер сдавать и бронировать отдых срочно
А вообще обидно за ребят, сутки на нервах сидели и теперь с утра надо номер сдавать и бронировать отдых срочно