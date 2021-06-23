Сборная Финляндии покинула Евро-2020 после игрового дня в группе D

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сегодня, 00:10

Сборная Финляндии покидает Евро-2020.

Финская сборная после игрового дня в группе D опустилась на пятое место в рейтинге третьих команд. Суоми точно не попадет в четверку участников плей-офф.

Напомним, что Финляндия заняла третье место в группе с Бельгией, Данией и Россией.

Ранее главный тренер сборной Финляндии заявил, что испытывает гордость от добытого третьего места в группе.