«Аль-Наср» с Роналду проиграл в финале Суперкубка Саудовской Аравии

«Аль-Наср» уступил «Аль-Ахли» в финале Суперкубка Саудовской Аравии (2:2, 3:5 по пенальти).
Игра прошла в Гонконге.
На 41-й минуте Криштиану Роналду вывел команду из Эр-Рияда вперёд, реализовав пенальти. На 45+6-й клуб из Джидды отыгрался усилиями Франка Кессье. На 82-й представители столицы снова повели — мяч забил Марцело Брозович. На 89-й Роджер Ибаньес восстановил равенство в счёте.
В серии одиннадцатиметровых лучше оказался «Аль-Ахли». Единственный промах допустил полузащитник Абдаллах Аль-Хайбари.
И мой изначальный тезис был вообще не про самого-самого, а про то, что Кристина упустила момент, когда стоило заканчивать…
Не спорю, что Зизу великий, но не величайший
хс) шишанутый.
Ведь тогда Роналду стал бы победителем азиатской лиги чемпионов и суперкубка
Может потому что он такой понторез? Остались понты и дутая статистика!
Но очень рад, что тот тип промазал с пенальти. Всегда радуюсь, когда те, кто делает такие понты перед разбегом, не забивает с пенальти. Менди, Мареза, Кессье и остальных, с победой и титулом! Аль-Насру не помешало бы иметь нормального вратаря.
