«Аль-Наср» с Роналду проиграл в финале Суперкубка Саудовской Аравии

вчера, 17:22
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)2 : 3Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Джидда)Аль-АхлиЗакончился после серии пенальти

«Аль-Наср» уступил «Аль-Ахли» в финале Суперкубка Саудовской Аравии (2:2, 3:5 по пенальти).

Игра прошла в Гонконге.

На 41-й минуте Криштиану Роналду вывел команду из Эр-Рияда вперёд, реализовав пенальти. На 45+6-й клуб из Джидды отыгрался усилиями Франка Кессье. На 82-й представители столицы снова повели — мяч забил Марцело Брозович. На 89-й Роджер Ибаньес восстановил равенство в счёте.

В серии одиннадцатиметровых лучше оказался «Аль-Ахли». Единственный промах допустил полузащитник Абдаллах Аль-Хайбари.

Nick Ch
Nick Ch ответ Lewa2708 (раскрыть)
сегодня в 04:23, ред.
А сколько раз Кристина ЧМ брала?
И мой изначальный тезис был вообще не про самого-самого, а про то, что Кристина упустила момент, когда стоило заканчивать…
Lewa2708
Lewa2708 ответ Nick Ch (раскрыть)
сегодня в 00:39
Ну, ок, отбросим голы и ассисты. Как часто Зидан попадал в сборную мира или Европы и сколько Роналду? Про другие награды и титулы вообще молчу.
Не спорю, что Зизу великий, но не величайший
Nick Ch
Nick Ch ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 22:50
Величие измеряется не в статистике голов, будем реалистами… к тому же у них как бы разные позиции… это всё равно что от Модрича требовать голевых рекордов - странно как минимум
Niagara
Niagara
вчера в 20:11
где то в углу плачет
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:10
Объективно, Роналду уже на "костылях" играет. Держится, как бы забить тысячу голов. Раньше было круто наблюдать, но теперь уже неуклюжий. Но это реальность, смысл смеяться над ним, как тут делают, не вижу. Он своё уже всё доказал.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:31
Ну почему Роналду не перешёл в Аль Ахли?)))
хс) шишанутый.
Ведь тогда Роналду стал бы победителем азиатской лиги чемпионов и суперкубка
Nenash
Nenash ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 19:19, ред.
Зидан - чемпион мира и МВП ЧМ.. Он волшебник.. Это и есть величие.. Кристина к этому никогда отношения не имел.. Будем реалистами.. ☝️
Nenash
Nenash ответ 8pw5qty7s4v3 (раскрыть)
вчера в 19:16
Не.. Молился.. И повязочку швырнуть явно желал. В очередной раз. Камеры всё засняли.. 🤭
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:06
Не везёт Роналду с трофеями. Хорошо, что гол забил...
4zs5rkmjbwb7
4zs5rkmjbwb7
вчера в 18:55
Очередная оплеуха Роналду-Это просто восхитительно!
Lewa2708
Lewa2708 ответ Nick Ch (раскрыть)
вчера в 18:40
Зидан великий игрок , но ушел не как великий , его удалили за то, что он повелся на дешёвую провокацию и его команда осталась в меньшестве и проиграла. Роналду по статистике уделал Зидана на три карьеры вперёд, будем реалистами
8pw5qty7s4v3
8pw5qty7s4v3
вчера в 18:24
Роналду, наверное, плакал.
112910415
112910415
вчера в 18:15, ред.
С титулами не очень...
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 18:13
Он даже в такой слабой лиге с сильной по местным меркам командой умудрился проиграть абсолютно все титулы.
Может потому что он такой понторез? Остались понты и дутая статистика!
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 17:46
100 лет без побед.
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 17:45
Разница между Зиданом и Кристиной: один ушёл на пике и всегда останется в памяти легендой, второй… ну всё понятно
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:40
Типичный нырялду без Реала))))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:39
Конечно же я хотел, чтоб Роналду выиграл титул.
Но очень рад, что тот тип промазал с пенальти. Всегда радуюсь, когда те, кто делает такие понты перед разбегом, не забивает с пенальти. Менди, Мареза, Кессье и остальных, с победой и титулом! Аль-Насру не помешало бы иметь нормального вратаря.
cwe9dsx2kccn
cwe9dsx2kccn
вчера в 17:37
Геша не сворачивает с правильного пути.. 🤭🤣🙋
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:27
И опять старуха осталась у разбитого корыта.
