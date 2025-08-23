«Аль-Наср» с Роналду проиграл в финале Суперкубка Саудовской Аравии

1755958920

вчера, 17:22

«Аль-Наср» уступил «Аль-Ахли» в финале Суперкубка Саудовской Аравии (2:2, 3:5 по пенальти).

Игра прошла в Гонконге.

На 41-й минуте Криштиану Роналду вывел команду из Эр-Рияда вперёд, реализовав пенальти. На 45+6-й клуб из Джидды отыгрался усилиями Франка Кессье. На 82-й представители столицы снова повели — мяч забил Марцело Брозович. На 89-й Роджер Ибаньес восстановил равенство в счёте.

В серии одиннадцатиметровых лучше оказался «Аль-Ахли». Единственный промах допустил полузащитник Абдаллах Аль-Хайбари.