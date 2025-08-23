 
Миранчук о переходе в «Динамо»: «От таких предложений не отказываются»

вчера, 17:59

Полузащитник Антон Миранчук прокомментировал переход в московское «Динамо».

Испытываю приятное волнение. Очень рад подписать контракт с великим клубом нашей страны. Хочется побыстрее приступить к работе и начать набирать форму.

Безусловно, благодарен «Сьону» за этот год, проведённый там, и за полученный опыт. Поступило предложение от «Динамо», от большого клуба, и от таких предложений не отказываются. Поэтому с семьёй приняли такое решение, что нужно двигаться в этом направлении.

Tommy Q
Tommy Q
сегодня в 00:27
«…от таких предложений не отказываются.»

Как раз от таких предложений отказываются и двигаются дальше
Vilar
Vilar
вчера в 22:34
"... нужно двигаться в этом направлении." - это значит в точку откуда стартанул,
т.е. в Славянск-на-Кубани, Краснодарский край.
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:49
Правильно, в Динамо платят гораздо больше и бегать не надо.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:57
Хочется быстрее приступить к работе и начать набирать форму? Что это значит? Он что, в Сьоне даже форму не поддерживал? Кстати, по сценарию кто-то из игроков Динамо должен был сказать, что он счастлив быть в одной команде с Миранчуком. Я что-то пропустил или решили не раздражать истинных болельщиков великого клуба? В любом случае, буду пристально наблюдать за этим человеком..
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:44
Мани?
Gorasul
Gorasul
вчера в 18:35
Хаха, конечно, можно спокойно как паспортист стоять на месте в матчах и грести из кормушки толстого втбшника лямы евро в год!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:15
А сколько в уши дул, что будет играть только в Европе, а об РПЛ и речи быть не может. А когда понял, что в Швейцарии не потянул, т.к. там бегать надо, сразу потянуло в РПЛ. Но едва ли он принесет пользы Динамо.
112910415
112910415
вчера в 18:14
Даже не смешно
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:11
Смешно это читать, понимая , что парень там не ко двору пришёлся.
Удачи, хотя понимаю, что приехал дурака валять как и в Локо
Comentarios
Comentarios
вчера в 18:05
Ну давай паря не подведи
