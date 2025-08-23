Миранчук о переходе в «Динамо»: «От таких предложений не отказываются»

Полузащитник прокомментировал переход в московское «Динамо».

Испытываю приятное волнение. Очень рад подписать контракт с великим клубом нашей страны. Хочется побыстрее приступить к работе и начать набирать форму.

Безусловно, благодарен «Сьону» за этот год, проведённый там, и за полученный опыт. Поступило предложение от «Динамо», от большого клуба, и от таких предложений не отказываются. Поэтому с семьёй приняли такое решение, что нужно двигаться в этом направлении.