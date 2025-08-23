 
«Зенит» крупно обыграл махачкалинское «Динамо»

вчера, 18:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

«Зенит» одержал победу над «Динамо» из Махачкалы в матче 6-го тура РПЛ (4:0).

На 29-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти. Густаво Мантуан на 35-й удвоил преимущество клуба из Санкт-Петербурга. Юрий Горшков на 72-й забил третий мяч, а ещё одним голом отличился Максим Глушенков на 90-й.

«Зенит» занимает 5-е место в чемпионате России (9 очков). «Динамо» идёт 13-м (5 баллов).

gorets004
gorets004
сегодня в 00:45
когда дагестанец будет президентом России ,то и динамо мх станет чемптоном.просто команда поняла что бесполезно впустую выкладываться.
xkb93592xp4c
xkb93592xp4c
вчера в 22:18
Горцы упирались до гола, а потом обиделись, нечего тогда такой команде на поле делать.
Palex
Palex ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:48
Пусть играют в таком случае,в первой лиге, там составы и финансирование, более или менее одинаковые
Red blu
Red blu
вчера в 21:33, ред.
Пальцев после матча с «Зенитом»: «Такие пенальти ставят только в Питере»
Я бы ещё добавил, прошло 6 туров, а Зениту уже дали пробить 5 пенальти.
cska1948
cska1948 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:46
Может, и не так явно, но подсвистывать Зениту уже начали и будут на протяжении всего сезона. Я уверен, что представитель Газпрома не из любви к искусству и не от избытка свободного времени возглавляет РФС.
Никром
Никром
вчера в 20:20
Не очень понятно, зачем было брать слабенького Жерсона, когда уже и так был куплен пакет липовых пенальти, которые поднимают шансы Зенита на попадание в пятерку по итогам второго подряд «юбилейного» сезона.
jk8wk4jkqfv9
jk8wk4jkqfv9
вчера в 20:17
Зенит с крупной победой, победа в чемпионате впереди!!! А пенальти могут сломать игру только у слабых команд, постоянно занимающих места от 4-го до 10-го.
arsena1
arsena1
вчера в 19:55
Всем понятно, что юбилей больше переносить не будут
Так что в этом сезоне со странными пенальти придется смириться
Sten1
Sten1
вчера в 19:46
Зенит как обычно
derrik2000
derrik2000 ответ Palex (раскрыть)
вчера в 19:42
Сравните СОСТАВЫ команд и возможности финансирования клубов.
Думаю, что в данном случае все эпитеты о "безвольной команде" из Махачкалы, как минимум, имеют сомнительные основания.
derrik2000
derrik2000 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:39
Я бы не стал ТАК категорично... )
Но частенько решения судей по одинаковым эпизодам матчей - С Зенитом и БЕЗ Зенита - дают основания задавать вполне обоснованные вопросы к судьям вообще и судейскому комитету и экспертно-судейской комиссии, в частности.
Чехкар
Чехкар
вчера в 19:35
Зенит с победой ⚽️⚽️⚽️⚽️👍
cska1948
cska1948 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:34
В этом чемпионате все малейшие намёки на пенальти в пользу Зенита будут назначаться. Ну разве что при разгромном счёте в пользу Зенита могут не поставить. Столетний юбилей должен быть с победным кубком в руках и никак иначе.
Palex
Palex
вчера в 19:22
"Сломалось и смирилось" Ну, что же, грош цена, такой безвольной команде
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 19:09
Просто с победой Зенит, но атмосфера в клубе мрак и это видно , Семак закрывающий глаза при пробитии пенки Динамо закрывающий глаза руками просто клоунада, финал ЛЧ мля, уберите его пока не добил клуб и все не передрались окончательно
derrik2000
derrik2000 ответ Palex (раскрыть)
вчера в 19:07
Горцы УПИРАЛИСЬ, и хорошо, активно упирались, до гола.
Даже по ходу матча было видно, как что-то в головах футболёров из Махачкалы "сломалось и смирилось".
Palex
Palex ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:50
Вам ответ, чуть ниже
Palex
Palex
вчера в 18:50
Не защищаю Зенит, не хочу защищать и не буду. В команде бардак, связанный с безобразной трансферной политикой и с тренером, у которого нет никаких мыслей и идей и самое главное, потеряна связь с командой. Но справедливости ради замечу, что не понимаю, что это такое" пенальти сломал игру" Это как, это что? Сможете объяснить?
derrik2000
derrik2000 ответ Олег Борткевич (раскрыть)
вчера в 18:41
Как-то невежливо и не по-взрослому отвечать вопросом на вопрос.
СЕГОДНЯ обсуждаем ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС матч Зенит - Динамо Махачкала.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 18:41
Кукуяну,бесплатно газ,пожизненно!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 18:40
Динамо Махачкала! По любому!
Futurista
Futurista ответ Олег Борткевич (раскрыть)
вчера в 18:38, ред.
ЭСК РФС подтвердил что пенальти был 100%...следите за новостями...
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:36
А болельщиков Спартака не смутил пенальти в ворота Зенита в совсем недавнем матче со Спартаком? Ведь там его и вовсе не было.
Олег Семашкин
Олег Семашкин
вчера в 18:31
    Олег Семашкин
    Олег Семашкин
    вчера в 18:29
    Первая,спокойная победа. Как и положено,на классе
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 18:21, ред.
    Что скажу.
    По моему мнению, СЛОМАЛ ИГРУ горцев этот пенальти.
    Если бы играли НЕ в Питере с Зенитом, то вполне вероятно, судьи на VAR и НЕ усмотрели в действиях защитника большого нарушения: мол, игрок Динамо Махачкала "недостаточно сильно, цепляя за футболку, воздействовал на игрока Зенита перед его падением".
    Что не было бы такого???
    ТАК БЫЛО УЖЕ В ЭТОМ ЧЕМПИОНАТЕ! )
    НО!
    Это - Зенит и ЭТО - Питер.
    Потом ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ гол, с точки зрения исполнения, Мантуана.
    И - ФСЁ.
    Потом мне осталось только наблюдать, с каким итоговым счётом Зенит победит.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 18:19
    Решил всё первый гол. Динамо раскрылось, остальное дело техники. Ясно, как важен пенальти в начале игры.
    whx3ja5d4a8p
    whx3ja5d4a8p
    вчера в 18:18
    Если бы спартак так выиграл, то написали бы разгромил.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 18:18
    Хорошо разделали Дин.М.
    Не долго было сопротивление, а дальше пошла игра в одни ворота.
    Болельщиков Зенита с победой.
    g93xg49pe5y5
    g93xg49pe5y5
    вчера в 18:16
    Зенит с красивой победой!!!!!
