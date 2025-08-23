«Зенит» крупно обыграл махачкалинское «Динамо»

1755961826

вчера, 18:10

«Зенит» одержал победу над «Динамо» из Махачкалы в матче 6-го тура РПЛ (4:0).

На 29-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти. Густаво Мантуан на 35-й удвоил преимущество клуба из Санкт-Петербурга. Юрий Горшков на 72-й забил третий мяч, а ещё одним голом отличился Максим Глушенков на 90-й.

«Зенит» занимает 5-е место в чемпионате России (9 очков). «Динамо» идёт 13-м (5 баллов).