«Зенит» крупно обыграл махачкалинское «Динамо»

«Зенит» одержал победу над «Динамо» из Махачкалы в матче 6-го тура РПЛ (4:0).
На 29-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти. Густаво Мантуан на 35-й удвоил преимущество клуба из Санкт-Петербурга. Юрий Горшков на 72-й забил третий мяч, а ещё одним голом отличился Максим Глушенков на 90-й.
«Зенит» занимает 5-е место в чемпионате России (9 очков). «Динамо» идёт 13-м (5 баллов).
По моему мнению, СЛОМАЛ ИГРУ горцев этот пенальти.
Если бы играли НЕ в Питере с Зенитом, то вполне вероятно, судьи на VAR и НЕ усмотрели в действиях защитника большого нарушения: мол, игрок Динамо Махачкала "недостаточно сильно, цепляя за футболку, воздействовал на игрока Зенита перед его падением".
Что не было бы такого???
ТАК БЫЛО УЖЕ В ЭТОМ ЧЕМПИОНАТЕ! )
НО!
Это - Зенит и ЭТО - Питер.
Потом ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ гол, с точки зрения исполнения, Мантуана.
И - ФСЁ.
Потом мне осталось только наблюдать, с каким итоговым счётом Зенит победит.
По моему мнению, СЛОМАЛ ИГРУ горцев этот пенальти.
Если бы играли НЕ в Питере с Зенитом, то вполне вероятно, судьи на VAR и НЕ усмотрели в действиях защитника большого нарушения: мол, игрок Динамо Махачкала "недостаточно сильно, цепляя за футболку, воздействовал на игрока Зенита перед его падением".
Что не было бы такого???
ТАК БЫЛО УЖЕ В ЭТОМ ЧЕМПИОНАТЕ! )
НО!
Это - Зенит и ЭТО - Питер.
Потом ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ гол, с точки зрения исполнения, Мантуана.
И - ФСЁ.
Потом мне осталось только наблюдать, с каким итоговым счётом Зенит победит.