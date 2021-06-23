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«Милан» может подписать полузащитника сборной Дании, который забил России

сегодня, 09:47

Полузащитник «Сампдории» Миккел Дамсгорд попал в сферу интересов «Милана».

Как сообщается, «россонери» следят за ситуацией вокруг футболиста. «Милан» ещё не делал официальных предложений по трансферу 20-летнего датчанина. На данный момент руководство клуба принимает решение относительно потенциального перехода. В «Милане» не могут определиться, на какой позиции будет выступать Дамсгорд, если трансфер состоится. В прошлом сезоне датчанин играл слева в полузащите, однако данная позиция у «россонери» укомплектована.

В матче Евро-2020 против сборной России (4:1) Дамсгорд стал самым молодым автором гола сборной Дании на чемпионатах Европы.

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Ozabot
Ozabot
сегодня в 10:19
Слева в полузащите-то как раз никого и нет. Хакан ушел в «Интер» и место вакантно. Ребич там еще играет, но у него лучше получается в центре в 14-й зоне. Ну, и Тео там часто бегает, но он защитник.
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