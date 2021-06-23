Абрамович готов осуществить трансфер Грилиша в «Челси»

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сегодня, 09:12

Капитан «Астон Виллы» продолжает привлекать внимание топ-клубов.

Как сообщается, «Челси» стал ещё одним претендентом на трансфер футболиста сборной Англии. Лондонский клуб рассматривает вариант с продажей , а Грилиш должен заменить 20-летнего форварда. Владелец «Челси» Роман Абрамович готов профинансировать дорогостоящий трансфер.

Ещё одним претендентом на подписание Грилиша является «Манчестер Сити». «Горожане» могут предложить «Астон Вилле» 100 млн фунтов стерлингов за переход полузащитника.