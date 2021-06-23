ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Абрамович готов осуществить трансфер Грилиша в «Челси»

сегодня, 09:12

Капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш продолжает привлекать внимание топ-клубов.

Как сообщается, «Челси» стал ещё одним претендентом на трансфер футболиста сборной Англии. Лондонский клуб рассматривает вариант с продажей Каллума Хадсона-Одои, а Грилиш должен заменить 20-летнего форварда. Владелец «Челси» Роман Абрамович готов профинансировать дорогостоящий трансфер.

Ещё одним претендентом на подписание Грилиша является «Манчестер Сити». «Горожане» могут предложить «Астон Вилле» 100 млн фунтов стерлингов за переход полузащитника.

Все новости
СлухиСерхио Рамос мог перейти в «Милан». Клуб не согласился на условия игрока
Сегодня, 14:37 Комментарии7
Слухи«Рома» может подписать Костича
Сегодня, 14:33 Комментарии1
СлухиМиленкович может продолжить карьеру в «Вест Хэме»
Сегодня, 14:15 Комментарии2
СлухиДавид Луис может вернуться в ПСЖ
Сегодня, 14:13 Комментарии3
СлухиАгент Кальехона предложил услуги игрока «Лацио»
Сегодня, 13:56 Комментарии1
СлухиКлопп заинтересован в трансфере полузащитника «Астон Виллы»
Сегодня, 12:32 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
сегодня в 11:13
Игрок очень рискованный за такие деньги. Любит прибухнуть. Почему он собственно и все еще играет в Астон-Вилле в 25 лет, хотя давно уже в перспективных. 100 миллионов однозначно не стоит. Но Роме виднее, нужен ли Грилиш Челси.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:45
Тут воля Абрамовича решает многое!!!
YAMAYKA
YAMAYKA
сегодня в 10:20
Собственно где он будет? Играть учитывая схему Тухеля и наличие как минимум 8-х игроков полузащиты. Он бы пригодился МЮ но ситуация такая же, если уже выбирать топ клуб для Грилиша - это Ливерпуль или тот же Арсенал.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:28
Если Рома захотел, то сделает.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100