Абрамович готов осуществить трансфер Грилиша в «Челси»

Капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш продолжает привлекать внимание топ-клубов.
Как сообщается, «Челси» стал ещё одним претендентом на трансфер футболиста сборной Англии. Лондонский клуб рассматривает вариант с продажей Каллума Хадсона-Одои, а Грилиш должен заменить 20-летнего форварда. Владелец «Челси» Роман Абрамович готов профинансировать дорогостоящий трансфер.
Ещё одним претендентом на подписание Грилиша является «Манчестер Сити». «Горожане» могут предложить «Астон Вилле» 100 млн фунтов стерлингов за переход полузащитника.