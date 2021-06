«Норвич» подписал вингера «Вердера» Рашицу

«Норвич Сити» на официальном сайте объявил о подписании вингера «Вердера» .

Контракт с 24-летним косоварским игроком подписан на 4 года.

Рашица выступал в «Бремене» с 2018 года, за немецкий клуб он забил 27 голов в 100 матчах. Также в его активе 6 голов в 32 матчах за сборную Косова.

📝 We are delighted to confirm the signing of winger Milot Rashica from Werder Bremen!



🇽🇰 #WelcomeRashica 🇽🇰