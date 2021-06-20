Агуэро и Депай помогли «Барселоне» удержать Месси. Лишними становятся чемпионы мира

1624201246

вчера, 18:00

О контракте с Лионелем огласят в день его рождения, а французам станет тесно.

Трансфер Агуэро – приманка для Месси

В идеале сработает так, как переход ветерана Луиса Суареса в «Атлетико». Серхио соскучился по постоянной игре, и хотя ему немало лет, а травмы мешали в силовой АПЛ , в Примере проще с плотностью опеки на последней трети поля. А опыта бывшему форварду «Атлетико» не занимать.

Агуэро – хороший запасной вариант. Серхио явно использовали, чтобы склонить Месси к продлению контракта. Заменитель Неймара и Суареса. Заметьте, что Лионель не подписал новое соглашение до начала Кубка Америки. Но обещают подписать соглашение в четверг, на 34-й день рождения легенды клуба.

Серхио на год младше, но тоже ветеран. Оставлять лишь аргентинскую парочку будет опасно. Поэтому «Барселона» в лице Лапорты, не имея денег, пошла за еще одним свободным агентом.

Депай – хорошая сделка для клуба

В условиях, когда у каталонцев много денег на новичков, подписание Мемфиса было бы ошибкой. Голландец не прижился в МЮ – отсюда двухлетний контракт с «Барселоной», перестраховался. Мемфис легко может стать героем краткого отрезка, он повзрослел – в «Лионе» собрал 22 гола и 12 ассистов в 40 матчах прошлого сезона.

В сборной тоже хорош. Против Украины и Австрии вышел в паре форвардов в схеме «3-5-2» — у Кумана остается такая опция в «Барселоне». Депай нанес восемь ударов, причем пять из пределов штрафной площади. На его счету гол австрийцам, но могут быть новые мячи против команды Северной Македонии, если Франк де Бур не побережет одного из лидеров.

Нидерланды уже в плей-офф с первого места, а Депай официально в «Барселоне», о чем давно мечтал. «Лион» проморгал возможность отдать его новому клубу за деньги. Лапорта может отчитаться перед Месси, что собирает призы «Игрок матча» на Кубке Америки. Лионелю обещали трансферы – он их получает.

С Антуаном и Мемфисом мало мощи

«Барселона» задумала тройку Месси – Депай – Гризманн в атаке. Агуэро будет запасным вариантом на случай травм или плохой формы любого из дуэта Антуана и Мемфиса. Но каковы шансы, что два ложных форварда справятся со всеми трудными вызовами? Плюс француз и голландец играют со смещениями на один левый фланг.

Месси заберет правую сторону поля, место перед штрафной площадью и право заходит в чужие владения, когда пожелает. Позиция свободного художника сохраняется. Вот только Лионель в сборной бегает с Лаутаро Мартинесом, которого «Барселона» позволить не сумела, а также Николасом Гонсалесом из «Штутгарта». Ди Мария и Агуэро на скамейке.

Но это Южная Америка и сборные. «Барселона» с тройкой невысоких ребят рискует попасть под высокий прессинг, как уже было не раз в ЛЧ . Хорошо, что Депай и Агуэро на борту – потеря Суареса навредила, но плохо, что Лапорта не может выбирать. Забирает свободных агентов, причем улучшил предложение Депаю после потери Вейналдума, что выбрал ПСЖ .

Гризманну пора искать новый клуб

Трудно отдать в другую команду Дембеле. Каталонцы подозревают Усмана в сговоре. Якобы нашел новый клуб, в который перейдет свободным агентом через год, поэтому не спешит продлевать соглашение, но и не хочет уходить сейчас. Брейтуэт тоже будет цепляться за заявку Кумана до конца.

Лапорта может заработать, только если отдаст или голкипера тер Штегена – хотя Доннарумма тоже собрался в ПСЖ , как Вейналдум, или Гризманна. Рыночная стоимость француза заметно упала, его оценивают в районе 60 млн евро, что для тридцатилетнего мастера неплохо, но мало для каталонцев с их долгами.

Но если Депай и Агуэро приживутся и устраивают Месси, то пора прощаться с Гризманном. Тем более, Евро-2020 о нем напомнит. В «Барселоне» Антуан точно не совершил прорыв на личную вершину – наверное, интуиция ему правильно подсказывала, что не стоит выбирать этот клуб, правильно отказывался в прошлом.

Сейчас заинтересованность в Гризманне от других клубов заметно упала, хотя не скатился на уровень Коутиньо, которого некому отдать за хорошие деньги. А ведь Филипе всего 29 лет, не ветеран. «Барселона» остается заложником решений Бартомеу. В заявке крайне мало людей с высокой стоимостью, а кто есть – того берегут, как Де Йонга.

Возможно, Кумана выручит молодежь

Бускетс, что пропускает Евро-2020 из-за коронавируса, может перейти в «Баварию». Его контракт истекает в 2023-м году, зарплата высокая, а перестройка без ветеранов, вроде Серхио, Пике, Альбы и Месси, неизбежна. Лионеля задержат еще на два года, чтобы в составе ПСЖ не выбил «Барселону» из ЛЧ с непристойным счетом.

Но молодежью не усиливаются – Депаю и Агуэро немало лет. Зато есть в полузащите Педри, а в атаку, если не помешают новые травмы, вернется взрывной Ансу Фати. Жаль, что парень не добрался до Евро-2020, мог себя показать и разбавить слабую игру Испании в атаке. Но вернется в футболке «Барселоны». И если у Месси будет хорошее настроение, то создаст голы каждому из упомянутых атакующих игроков.

Тут как Левандовски у сборной Польши – оставляет шансы, даже когда командный футбол далек от идеала. Но в чем стратегия Лапорты? Похоже, банально выжить, раздавая долги. Подписания Агуэро и Депая свободными агентами вписываются в концепцию спасения утопающих. Не худшие сделки, футболисты высокого класса, но никакой стратегии, одна тактика.

Сделали все, чтобы Месси не психанул и не ушел. Но сколько еще лет выдержит на максимально высоком уровне аргентинец? Особенно если «Барселона» не найдет ответов в центре защиты, где Эрик Гарсия приехал, но надежность Ван Дейка с собой не привез. Позвожно, Де Лигт, который в интервью назвал себя игроком «Аякса», станет новичков каталонцев? Смешная оговорка показывает отношение молодого бека к «Ювентусу».

Матейс согласится на знакомый для голландцев маршрут в Барселону. Но Райола и Аньелли не отдадут парня бесплатно, придется перечислять одолженные у других деньги. Лапорте надо отдать должное – выкручивается. Но многое о его вменяемости и умении анализировать ситуацию скажет утечка информации о размере нового контракта с Месси. И Агуэро, и Депаю переплатили, это свободные агенты, а такие всегда требуют особых бонусов или прямо требуют «подъемные».

Но контракт Месси влияет на финансовое положение всего клуба. Например, тер Штеген просит новый жирный контракт, именно зная зарплату Лионеля. Но вратарь ошибался, как и защита. Как и центральные хавбеки, латерали и форварды вокруг Месси. И как главный тренер, ведь Куман остался не из-за великолепной работы, а из-за согласия быть боксерской грушей для критиков.