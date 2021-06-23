Кристенсен заявил, что победа над сборной России важнее, чем победа в ЛЧ

Защитник «Челси» и сборной Дании Андреас Кристенсен прокомментировал победу в матче группового этапа Евро-2020 против сборной России (4:1), которая позволила датчанам выйти в плей-офф турнира.
Выиграть Лигу чемпионов было потрясающе, но победа над сборной России была более личной. Мы и вся Дания через многое прошли, так что это было фантастическое чувство.
Пусть в бане встречаются!!! Дэтпул будет отдавать честь Саламычу и рассказывать всем, каких размеров бубенцы у б/у)).
Пусть в бане встречаются!!! Дэтпул будет отдавать честь Саламычу и рассказывать всем, каких размеров бубенцы у б/у)).
Черчесов: "Победа над сб.России это круче чем выиграть ЛЧ! Значит я всё правильно делаю. Сам не уйду, компенсацию хочу".
Черчесов: "Победа над сб.России это круче чем выиграть ЛЧ! Значит я всё правильно делаю. Сам не уйду, компенсацию хочу".
Теперь твоя мечта детства сбылась и это фантастическое чувство останется с тобой навсегда !!!
Спасибо вам братушки игрочишки сборной России за этот праздник для всей Дании !!! Молодцы ребятушки !!! Всем Добра !!!
Теперь твоя мечта детства сбылась и это фантастическое чувство останется с тобой навсегда !!!
Спасибо вам братушки игрочишки сборной России за этот праздник для всей Дании !!! Молодцы ребятушки !!! Всем Добра !!!