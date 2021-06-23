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Кристенсен заявил, что победа над сборной России важнее, чем победа в ЛЧ

сегодня, 13:35
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Защитник «Челси» и сборной Дании Андреас Кристенсен прокомментировал победу в матче группового этапа Евро-2020 против сборной России (4:1), которая позволила датчанам выйти в плей-офф турнира.

Выиграть Лигу чемпионов было потрясающе, но победа над сборной России была более личной. Мы и вся Дания через многое прошли, так что это было фантастическое чувство.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:43
Черчесова с Любой в отставку! Полная деградация в тренерской мысли. Сборная теряет в импровизации, в нестандартных решениях в атаке, в скорости, в обороне.
Пусть в бане встречаются!!! Дэтпул будет отдавать честь Саламычу и рассказывать всем, каких размеров бубенцы у б/у)).
beefs
beefs
сегодня в 15:35
ну это ты загнул, братан...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:30
Да ясень пень , что победа над Россией это как победа в Уорлд Крафт !
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 15:25
Это что конкурс : "Кто больше вздрючит Россию?"
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 15:17, ред.
Что значит более личной? Мне казалось в этом матче ничего личного не должно было быть, в необходимость в победе
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 15:14
Ну вот, а вы говорите, что нужно чабана уволить. А кому-то обыграть этого чабана была огромнейшее счастье и радость в жизни. Не лишайте людей радости!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:12
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 15:07
    ЛЧ важнее, конечно.
    ProKop92
    ProKop92
    сегодня в 15:07
    .
    Иван Сидоров 2
    Иван Сидоров 2
    сегодня в 15:00
    Он неправ в ценности победы. Кубка ЛЧ у него в жизни может больше и не быть, а Россию такие сборные как Дания жучат в хвост и в гриву на каждом турнире.
    112910415
    112910415
    сегодня в 14:57
    это потому, что мы крутые !
    86ppksx8nquc
    86ppksx8nquc
    сегодня в 14:52
    Что за глупое высказывание,как будто разгромили сб Францию или разгромили Сб Германию.Победили одну из самых слабых сборных и гордится.Деградация.
    За адекватность
    За адекватность ответ gavryushabuk (раскрыть)
    сегодня в 14:29
    Доброго Вам дня! Позволю с Вами не согласится по поводу "В мире многие почему-то ещё думают, что в России приличная футбольная сборная". Озвучивал уже свое мнение. Сборная России была, есть и и как мне кажется будет обычным середняком, изредка способным более менее блеснуть на каком-нибудь крупном футбольном форуме. Исходя из магии чисел, то ждать нужно до 2028. Но как известно, сколько людей, столько мнений.
    gavryushabuk
    gavryushabuk ответ За адекватность (раскрыть)
    сегодня в 14:21, ред.
    Нет, даже для Дании это всё ещё ценно. Словенцы вон пока не могут. В мире многие почему-то ещё думают, что в России приличная футбольная сборная, даже несмотря на то, что в рейтинге ФИФА выше находятся Тунис, Венесуэла и Парагвай, а брёвна стабильно позорятся на каждом крупном турнире, где нет "своих" судей.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 14:05
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ За адекватность (раскрыть)
      сегодня в 13:55
      А в чём прикол? Так делают многие клубы и сборные.
      ДАША Д
      ДАША Д
      сегодня в 13:51
      Победить в финале ЕВРО еще круче.
      Байкал-38
      Байкал-38
      сегодня в 13:51
      Теперь Стас точно сам не уйдёт.
      Черчесов: "Победа над сб.России это круче чем выиграть ЛЧ! Значит я всё правильно делаю. Сам не уйду, компенсацию хочу".
      За адекватность
      За адекватность
      сегодня в 13:51
      Победа над такой сборной России, ну такое...
      Alex12357
      Alex12357
      сегодня в 13:48
      Влепить оплеуху хвастунам и показать им место -это здорово!
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 13:43
      Игроки сборной России сделали тебе сюрприз 🎁
      Теперь твоя мечта детства сбылась и это фантастическое чувство останется с тобой навсегда !!!
      Спасибо вам братушки игрочишки сборной России за этот праздник для всей Дании !!! Молодцы ребятушки !!! Всем Добра !!!
      VeniaminS
      VeniaminS
      сегодня в 13:41
      Ну если он так считает
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