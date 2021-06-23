Кристенсен заявил, что победа над сборной России важнее, чем победа в ЛЧ

Защитник «Челси» и сборной Дании прокомментировал победу в матче группового этапа Евро-2020 против сборной России (4:1), которая позволила датчанам выйти в плей-офф турнира.

Выиграть Лигу чемпионов было потрясающе, но победа над сборной России была более личной. Мы и вся Дания через многое прошли, так что это было фантастическое чувство.