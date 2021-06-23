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Саутгейт: «Играть против Англии нелегко, и это ещё не предел для нас»

сегодня, 07:50
ЧехияЛоготип футбольный клуб Чехия0 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после победы над Чехией (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 поделился ожиданиями от 1/8 финала турнира, где англичане сыграют с командой, занявшей 2-е место в группе F (Франция, Португалия, Германия, Венгрия).

Кто бы ни достался нам, это будет очень сложный соперник, но мы узнали об этом ещё 18 месяцев назад.

Это хорошо, что мы продолжаем прогрессировать. Играть против нас нелегко, и это ещё не предел.

Сегодня важным игрокам команды пришлось дать больше минут на поле. Глубина состава будет играть важную роль, так как в некоторых матчах я чувствовал, что мы выдыхаемся.

Лучшим игроком встречи был признан 19-летний полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Бакайо Сака.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:19
Ваш предел 1/8 финала.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:39
Посмотрим на ваш предел в плей-офф
ДСА
ДСА
сегодня в 08:28
Похоже зря они первое место заняли.
Cat01
Cat01
сегодня в 08:00
Желаем удачи и побед
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