Саутгейт: «Играть против Англии нелегко, и это ещё не предел для нас»

Главный тренер сборной Англии после победы над Чехией (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 поделился ожиданиями от 1/8 финала турнира, где англичане сыграют с командой, занявшей 2-е место в группе F (Франция, Португалия, Германия, Венгрия).

Кто бы ни достался нам, это будет очень сложный соперник, но мы узнали об этом ещё 18 месяцев назад.

Это хорошо, что мы продолжаем прогрессировать. Играть против нас нелегко, и это ещё не предел.

Сегодня важным игрокам команды пришлось дать больше минут на поле. Глубина состава будет играть важную роль, так как в некоторых матчах я чувствовал, что мы выдыхаемся.