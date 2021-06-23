Кларк: «Обещаю, выход Шотландии на крупный турнир не затянется на 23 года»

Главный тренер сборной Шотландии прокомментировал поражение от Хорватии (1:3) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 и вылет свое команды из турнира.

Мне жаль игроков. Мы долго ждали, чтобы попасть на большой турнир, нас привели сюда отличные футболисты. На групповом этапе было много положительных моментов, но, в конечном итоге, мы не набрали необходимое количество очков.

Сегодня мы играли против команды, закалённой подобными турнирами, которая знала, как играть в третьем матче, а мы, пожалуй, что нет. Вот почему мы едем домой, а Хорватия идёт дальше.

Это может стать для нас уроком к следующему крупному турниру. Я обещаю вам, что следующий выход не затянется на 23 года.