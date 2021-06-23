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Кларк: «Обещаю, выход Шотландии на крупный турнир не затянется на 23 года»

сегодня, 06:27
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия3 : 1Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал поражение от Хорватии (1:3) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 и вылет свое команды из турнира.

Мне жаль игроков. Мы долго ждали, чтобы попасть на большой турнир, нас привели сюда отличные футболисты. На групповом этапе было много положительных моментов, но, в конечном итоге, мы не набрали необходимое количество очков.

Сегодня мы играли против команды, закалённой подобными турнирами, которая знала, как играть в третьем матче, а мы, пожалуй, что нет. Вот почему мы едем домой, а Хорватия идёт дальше.

Это может стать для нас уроком к следующему крупному турниру. Я обещаю вам, что следующий выход не затянется на 23 года.

Лучшим игроком этого матча был признан хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:49
Поживём увидим!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:30
Трудно такое прогнозировать
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:27
При таком количестве участников попасть на ЕВРО весьма несложно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:54
Влашич хочет вырваться из конюшни...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:32
Этим составом можно и на ЧМ попасть.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:28
Думаю знает что говорит
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