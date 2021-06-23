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Хендерсон: «Сборная Англии должна быть довольна игрой и результатом»

сегодня, 07:24
ЧехияЛоготип футбольный клуб Чехия0 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон прокомментировал победу над Чехией (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 и выход своей команды в плей-офф турнира с 1-го места в группе.

Думаю, мы отлично справились, мы были очень надёжны в обороне. Конечно, нам хотелось бы забить чуть больше, но в оборонительных действиях мы были очень хороши.

Мы можем улучшить определённые аспекты игры, но всё равно должны быть довольны выступлением и результатом. Конечно, победа в группе — это тоже очень хорошо. Так что нам нужно перенести всё положительное в следующий матч.

Временами мы смотрелись остро, нам просто нужно быть чуть более хладнокровными и раньше убивать интригу. Но даже несмотря на счёт 1:0, я считаю, что мы хорошо справились с этой игрой.

Вингер сборной Англии Рахим Стерлинг после матча с Чехией также похвалил игру своей команды.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:07
Далеко родоначальники не пройдут.
beefs
beefs
сегодня в 08:03
На данном этапе ДА...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:39
Скромно, без пафоса
ДСА
ДСА
сегодня в 07:28
Два забитых мяча - все же маловато.
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