«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерял лидерство в чемпионате Китая

сегодня, 17:11
Чжэцзян ПрофешионалЛоготип футбольный клуб Чжэцзян Профешионал (Ханчжоу)0 : 0Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай ШэньхуаМатч завершен

В 21-м туре чемпионата Китая «Чжэцзян Профешионал» и «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий, сыграли вничью 0:0.

В результате команда бывшего наставника сборной России и ЦСКА потеряла лидерство в китайской Суперлиге. Теперь «Шанхай Шэньхуа» занимает второе место, имея 46 очков. Ну а лидирует в чемпионате «Шанхай Порт» с серией из трех побед и 47 очками.

Стоит отметить, что команда Слуцкого не может выиграть уже три встречи подряд, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

«Чжэцзян» занимает седьмое место, набрав 30 очков.

сегодня в 17:22
Собраться, маэстро!
