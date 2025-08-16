«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерял лидерство в чемпионате Китая

1755353476

сегодня, 17:11

В 21-м туре чемпионата Китая «Чжэцзян Профешионал» и «Шанхай Шэньхуа», который тренирует , сыграли вничью 0:0.

В результате команда бывшего наставника сборной России и ЦСКА потеряла лидерство в китайской Суперлиге. Теперь «Шанхай Шэньхуа» занимает второе место, имея 46 очков. Ну а лидирует в чемпионате «Шанхай Порт» с серией из трех побед и 47 очками.

Стоит отметить, что команда Слуцкого не может выиграть уже три встречи подряд, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

«Чжэцзян» занимает седьмое место, набрав 30 очков.