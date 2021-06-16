«Тоттенхэм» сыграет против «Манчестер Сити» в 1-м туре АПЛ сезона 2021/22

Пресс-служба Английской Премьер-Лиги опубликовала расписание на сезон 2021/22.
Новый сезон чемпионата Англии начнётся 14 августа матчем между «Брентфордом» и «Арсеналом». Также в первом туре встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Остальные матчи первого тура:
«Бёрнли» — «Брайтон»
«Челси» — «Кристал Пэлас»
«Эвертон» — «Саутгемптон»
«Лестер» — «Вулверхэмптон»
«Манчестер Юнайтед» — «Лидс»
«Ньюкасл» — «Вест Хэм»
«Норвич» — «Ливерпуль»
«Уотфорд» — «Астон Вилла»
С полным расписанием вы можете ознакомиться по ссылке.
Ранее РПЛ представила календарь на сезон-2021/22.
Самая забивающая команда последних двух сезонов Чемпионшипа против команды Доминаторовича....даже и не знаю чего ожидать от Арсенала...но легкой прогулки явно не будет
Бернли - Брайтон
Думается мне, что эти два клуба будут вести борьбу за выживание, поэтому победа в первом матче важна как для одних, так и для других
Челси - Кристал Пэлас
Челси победит, причем уверенно. КП ожидает глобальная перестройка, клуб уже покинуло много возрастных игроков, а так же главный тренер Ходжсон
Эвертон - Саутгемптон
Тут пока непонятно кто будет рулить "ирисками" да и вообще будет перестройка под нового коуча, а от "святых" никогда не знаешь чего ожидать
Лисы против Волков
Ожидаю интересное противостояние, Лисы скорее всего победят
МЮ - Лидс
60/40 в пользу хозяев, но интересно как обе команды проведут ТО...
Ньюкасл - Вест Хэм
Тут скорее всего победят "молотобойцы"
Уотфорд - Астон Вилла
Уотфорд очень сильно провел вторую часть сезона в Шипе, и если команда усится и не растеряет лидеров, то будет весьма интересная игра, но пока фаворит Вилла
Норвич - Ливерпуль
Норвич потерял своего лидера атаки Буэндиа, от которого зависело очень многое...скорее всего Ливерпуль победит
Тоттенхэм - Сити
Безусловно по вывеске матч тура, но пока неизвесно каким будет состав у Шпор, много разговоров о том, что Кейн покинет клуб, и Сити как один из вариантов для продолжения его карьеры...пока рано делать выводы, но Сити фаворит
Самая забивающая команда последних двух сезонов Чемпионшипа против команды Доминаторовича....даже и не знаю чего ожидать от Арсенала...но легкой прогулки явно не будет
Бернли - Брайтон
Думается мне, что эти два клуба будут вести борьбу за выживание, поэтому победа в первом матче важна как для одних, так и для других
Челси - Кристал Пэлас
Челси победит, причем уверенно. КП ожидает глобальная перестройка, клуб уже покинуло много возрастных игроков, а так же главный тренер Ходжсон
Эвертон - Саутгемптон
Тут пока непонятно кто будет рулить "ирисками" да и вообще будет перестройка под нового коуча, а от "святых" никогда не знаешь чего ожидать
Лисы против Волков
Ожидаю интересное противостояние, Лисы скорее всего победят
МЮ - Лидс
60/40 в пользу хозяев, но интересно как обе команды проведут ТО...
Ньюкасл - Вест Хэм
Тут скорее всего победят "молотобойцы"
Уотфорд - Астон Вилла
Уотфорд очень сильно провел вторую часть сезона в Шипе, и если команда усится и не растеряет лидеров, то будет весьма интересная игра, но пока фаворит Вилла
Норвич - Ливерпуль
Норвич потерял своего лидера атаки Буэндиа, от которого зависело очень многое...скорее всего Ливерпуль победит
Тоттенхэм - Сити
Безусловно по вывеске матч тура, но пока неизвесно каким будет состав у Шпор, много разговоров о том, что Кейн покинет клуб, и Сити как один из вариантов для продолжения его карьеры...пока рано делать выводы, но Сити фаворит