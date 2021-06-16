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«Тоттенхэм» сыграет против «Манчестер Сити» в 1-м туре АПЛ сезона 2021/22

16 июня 2021, 11:47

Пресс-служба Английской Премьер-Лиги опубликовала расписание на сезон 2021/22.

Новый сезон чемпионата Англии начнётся 14 августа матчем между «Брентфордом» и «Арсеналом». Также в первом туре встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Остальные матчи первого тура:

«Бёрнли» — «Брайтон»

«Челси» — «Кристал Пэлас»

«Эвертон» — «Саутгемптон»

«Лестер» — «Вулверхэмптон»

«Манчестер Юнайтед» — «Лидс»

«Ньюкасл» — «Вест Хэм»

«Норвич» — «Ливерпуль»

«Уотфорд» — «Астон Вилла»

С полным расписанием вы можете ознакомиться по ссылке.

«Тоттенхэм» сыграет против «Манчестер Сити» в 1-м туре АПЛ сезона 2021/22

Ранее РПЛ представила календарь на сезон-2021/22.

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Все комментарии
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16 июня в 15:49
Брентфорд - Арсенал
Самая забивающая команда последних двух сезонов Чемпионшипа против команды Доминаторовича....даже и не знаю чего ожидать от Арсенала...но легкой прогулки явно не будет
Бернли - Брайтон
Думается мне, что эти два клуба будут вести борьбу за выживание, поэтому победа в первом матче важна как для одних, так и для других
Челси - Кристал Пэлас
Челси победит, причем уверенно. КП ожидает глобальная перестройка, клуб уже покинуло много возрастных игроков, а так же главный тренер Ходжсон
Эвертон - Саутгемптон
Тут пока непонятно кто будет рулить "ирисками" да и вообще будет перестройка под нового коуча, а от "святых" никогда не знаешь чего ожидать
Лисы против Волков
Ожидаю интересное противостояние, Лисы скорее всего победят
МЮ - Лидс
60/40 в пользу хозяев, но интересно как обе команды проведут ТО...
Ньюкасл - Вест Хэм
Тут скорее всего победят "молотобойцы"
Уотфорд - Астон Вилла
Уотфорд очень сильно провел вторую часть сезона в Шипе, и если команда усится и не растеряет лидеров, то будет весьма интересная игра, но пока фаворит Вилла
Норвич - Ливерпуль
Норвич потерял своего лидера атаки Буэндиа, от которого зависело очень многое...скорее всего Ливерпуль победит
Тоттенхэм - Сити
Безусловно по вывеске матч тура, но пока неизвесно каким будет состав у Шпор, много разговоров о том, что Кейн покинет клуб, и Сити как один из вариантов для продолжения его карьеры...пока рано делать выводы, но Сити фаворит
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
16 июня в 13:20
Норвич хороший соперник лёгкой прогулки не будет
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
16 июня в 12:43, ред.
Хорошее начало. Для МЮ сразу дерби против Лидса, Тоттенхэv против МС яркая афиша, а Арсеналу и Ливерпулю повезло играть против Брентфорда и Норвича.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июня в 11:55
Кто-то должен разминать чемпиона...
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