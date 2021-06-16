«Тоттенхэм» сыграет против «Манчестер Сити» в 1-м туре АПЛ сезона 2021/22

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16 июня 2021, 11:47

Пресс-служба Английской Премьер-Лиги опубликовала расписание на сезон 2021/22.

Новый сезон чемпионата Англии начнётся 14 августа матчем между «Брентфордом» и «Арсеналом». Также в первом туре встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Остальные матчи первого тура:

«Бёрнли» — «Брайтон»

«Челси» — «Кристал Пэлас»

«Эвертон» — «Саутгемптон»

«Лестер» — «Вулверхэмптон»

«Манчестер Юнайтед» — «Лидс»

«Ньюкасл» — «Вест Хэм»

«Норвич» — «Ливерпуль»

«Уотфорд» — «Астон Вилла»

С полным расписанием вы можете ознакомиться по ссылке.