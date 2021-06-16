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Стал известен первый соперник «Сочи» в Лиге конференций

16 июня 2021, 15:21

Пресс-служба «Сочи» сообщает, что во втором раунде Лиги конференций клуб встретится с «Кешлей» из Азербайджана.

Первый матч пройдет 22 июля на стадионе «Фишт». Ответный матч – 29 июля.

Игры нового турнира будут проходить по четвергам. Всего в Лиге конференций УЕФА принимают участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Участники будут бороться за выход в групповой этап. В этом раунде 32 команды поделятся на восемь групп. В следующем этапе пройдут стыковые матчи 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал, который состоится 25 мая 2022 года.

С регламентом Лиги конференций вы можете ознакомиться по ссылке.

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Источник: ФК "Сочи"
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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
16 июня в 19:16, ред.
После молодёжки Ростова ,желаю Сочи только поражений и побольше !!!
bacek15
bacek15
16 июня в 18:29
Хорошо чтоб команду Сочи до этого времени не развалили, как с Заболотным получилось, например.
Сп62
Сп62
16 июня в 17:06
Запомнить бы название.
bsww
bsww
16 июня в 17:03
Очень плохо для Сочи и нашего футбола, что встречаемся с бывшими, они любят булки рвать ради победы над русскими. Для них праздник, когда наши приезжают и праздник вдвойне, когда наших ещё и обыгрывают
bsww
bsww ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
16 июня в 17:01
третий еврокубковый турнир. Что-то похожее на кубок Интертото в своё время
3_DEIVID
3_DEIVID
16 июня в 15:52, ред.
Эх, поздновато. Я уже уеду из Сочи.
ДАША Д
ДАША Д
16 июня в 15:47
Хорошо, что недалеко ехать.
БиллиБоб
БиллиБоб
16 июня в 15:40
Кто-нибудь вообще смотрит эту лигу конференций? В чем интерес смотреть такие "недотурниры"?
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
16 июня в 15:38
Че за турнир? Я что-то пропустил?
Союзник противников
Союзник противников
16 июня в 15:35
Никто не знает,что это такое,но два похожих "никчемных клуба" уже недавно надавали пощёчин нашим миллионерам.
112910415
112910415
16 июня в 15:27
лёгкая добыча
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июня в 15:24
Хорошо , что Локомотиви грузинский не попался, иначе - кирдык.
bosun
bosun
16 июня в 15:23
... соперник со в Лиге ксочионференций))
Ironigor
Ironigor
16 июня в 15:23
Я думаю для Сочи это подарок 🎁 !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июня в 15:23
Клуб вполне проходимый!
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