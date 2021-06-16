Стал известен первый соперник «Сочи» в Лиге конференций

Пресс-служба «Сочи» сообщает, что во втором раунде Лиги конференций клуб встретится с «Кешлей» из Азербайджана.

Первый матч пройдет 22 июля на стадионе «Фишт». Ответный матч – 29 июля.

Игры нового турнира будут проходить по четвергам. Всего в Лиге конференций УЕФА принимают участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА , включая 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Участники будут бороться за выход в групповой этап. В этом раунде 32 команды поделятся на восемь групп. В следующем этапе пройдут стыковые матчи 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал, который состоится 25 мая 2022 года.