ЦСКА хочет подписать мексиканского защитника

Руководство ЦСКА вновь проявляет интерес к защитнику «Монтеррея» Сесару Монтесу.
Мексиканцы готовы отпустить 24-летнего футболиста за 10 млн долларов. Действующий контракт защитника с «Монтерреем» истекает в 2022 году.
Любопытно, что минувшей зимой москвичи предлагали за Монтеса именно 10 млн долларов, но тогда президент «Монтеррея» отказался продавать игрока.
ЦСКА и раньше не особо тратился, а тем более теперь, когда клуб стал государственным. У нового армейского руководства стоит задача вернуть должок Гинера, а не тратиться. Команду конечно будут поддерживать, что бы клуб совсем уж не скатился до ФНЛ, но и больших задач не будет. Точнее они будут, но только на словах, а иначе их болельщики не поймут.
В приоритете это аренда и свободные агенты, ну так же не будут чураться поступками а-ля "Мухин".
ЦСКА и раньше не особо тратился, а тем более теперь, когда клуб стал государственным. У нового армейского руководства стоит задача вернуть должок Гинера, а не тратиться. Команду конечно будут поддерживать, что бы клуб совсем уж не скатился до ФНЛ, но и больших задач не будет. Точнее они будут, но только на словах, а иначе их болельщики не поймут.
В приоритете это аренда и свободные агенты, ну так же не будут чураться поступками а-ля "Мухин".
Защита в фк ЦСКа - оставляет быть лучшей...
Защита в фк ЦСКа - оставляет быть лучшей...