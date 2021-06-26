ЦСКА хочет подписать мексиканского защитника

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сегодня, 11:35

Руководство ЦСКА вновь проявляет интерес к защитнику «Монтеррея» .

Мексиканцы готовы отпустить 24-летнего футболиста за 10 млн долларов. Действующий контракт защитника с «Монтерреем» истекает в 2022 году.

Любопытно, что минувшей зимой москвичи предлагали за Монтеса именно 10 млн долларов, но тогда президент «Монтеррея» отказался продавать игрока.