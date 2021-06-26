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ЦСКА хочет подписать мексиканского защитника

сегодня, 11:35

Руководство ЦСКА вновь проявляет интерес к защитнику «Монтеррея» Сесару Монтесу.

Мексиканцы готовы отпустить 24-летнего футболиста за 10 млн долларов. Действующий контракт защитника с «Монтерреем» истекает в 2022 году.

Любопытно, что минувшей зимой москвичи предлагали за Монтеса именно 10 млн долларов, но тогда президент «Монтеррея» отказался продавать игрока.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 13:31
фото в сомбреро будет?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:25
Утка!
ЦСКА и раньше не особо тратился, а тем более теперь, когда клуб стал государственным. У нового армейского руководства стоит задача вернуть должок Гинера, а не тратиться. Команду конечно будут поддерживать, что бы клуб совсем уж не скатился до ФНЛ, но и больших задач не будет. Точнее они будут, но только на словах, а иначе их болельщики не поймут.
В приоритете это аренда и свободные агенты, ну так же не будут чураться поступками а-ля "Мухин".
Абдурахман Джантемиров 1
Абдурахман Джантемиров 1
сегодня в 12:34
А смысл его брать? Чтобы как Фукса мариновать?
oncha
oncha
сегодня в 12:34
Лучше Новосельцева не найти.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:32
Руководство ЦСКА обьявило, что никого покупать не собираются.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:20
А почему бы и нет..
Защита в фк ЦСКа - оставляет быть лучшей...
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 11:47
Так его по ходу не слушают)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:44
Что-то не по плану Гинера идёт!!?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:42
В России можно найти хороших защитников.
1-я конная
1-я конная
сегодня в 11:41
Гинер вроде говорил, что с трансферами летом всё. Интересно
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