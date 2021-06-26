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«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши

сегодня, 00:01

Нападающий «Пяста» Якуб Шверчок может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.

Как сообщается, серьезный интерес к 28-летнему форварду проявляет «Зенит».

В прошлом сезоне Шверчок провёл 27 матчей во всех турнирах за «Пяст», записав на свой счёт 17 голов и 3 результативные передачи. На Евро-2020 Шверчок провёл 29 минут в матче против сборной Швеции.

Ранее появилась информация о том, что голкипер «Зенита» Андрей Лунёв может перебраться в чемпионат Шотландии.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 01:38
Зачем покупать ???

У парня осталось 4 дня контракта.....
И он свободный агент.....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 01:34
Покупает только зенит.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
сегодня в 01:08
Я то думал Левандовски!)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:08
Да какой поляк кроме Левандовский может усилить Зенит ???)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:28
Первый раз слышу
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:27
Зенит еще много кем интересоваться будет.
drug01
drug01
сегодня в 00:23
Нужен Новый тренер прежде
beefs
beefs
сегодня в 00:04
Трансферная политика в действии...
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