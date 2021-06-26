«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши

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сегодня, 00:01

Нападающий «Пяста» может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.

Как сообщается, серьезный интерес к 28-летнему форварду проявляет «Зенит».

В прошлом сезоне Шверчок провёл 27 матчей во всех турнирах за «Пяст», записав на свой счёт 17 голов и 3 результативные передачи. На Евро-2020 Шверчок провёл 29 минут в матче против сборной Швеции.

Ранее появилась информация о том, что голкипер «Зенита» Андрей Лунёв может перебраться в чемпионат Шотландии.