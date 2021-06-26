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«Краснодар» и «Валенсия» поспорят за нападающего «Вальядолида»

сегодня, 04:39

«Краснодар» проявляет интерес к нападающему «Вальядолида» Маркосу Андре.

По информации источника, российский клуб уже контактировал с самим игроком, но пока не делал предложения «Вальядолиду». На 24-летнего бразильца также претендует «Валенсия», и Андре больше склоняется к этому варианту.

В минувшем сезоне Андре забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 23 матчах чемпионата Испании.

Ранее появилась информация о том, что «Краснодар» вступил в переговоры с лондонским «Арсеналом» по Лукасу Торрейре.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 07:40
Наши только деньгами могут заманить.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:31
4+2... 0,26 в среднем за игру... Топ!)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:15
Врятли пойдёт в бычки!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:18, ред.
Лучше уж рискнуть и взять Борре из Ривера
Да,его первый заход в Европу неудался,но тогда он был совсем молод, да и конкуренты в составе Атлетико тогда были неприкасаемые, вернулся в Южную америку и пошло дело у него. Может теперь готов проявить себя в Европе
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:02
Негусто у него с голами и передачами.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:03
Быкам только денег больше давать
Gahi
Gahi
сегодня в 04:49
Где будут условия контракта лучше туда и отправиться играть.
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