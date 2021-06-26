«Краснодар» и «Валенсия» поспорят за нападающего «Вальядолида»

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сегодня, 04:39

«Краснодар» проявляет интерес к нападающему «Вальядолида» Маркосу Андре.

По информации источника, российский клуб уже контактировал с самим игроком, но пока не делал предложения «Вальядолиду». На 24-летнего бразильца также претендует «Валенсия», и Андре больше склоняется к этому варианту.

В минувшем сезоне Андре забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 23 матчах чемпионата Испании.

Ранее появилась информация о том, что «Краснодар» вступил в переговоры с лондонским «Арсеналом» по Лукасу Торрейре.