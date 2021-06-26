«Краснодар» и «Валенсия» поспорят за нападающего «Вальядолида»

«Краснодар» проявляет интерес к нападающему «Вальядолида» Маркосу Андре.
По информации источника, российский клуб уже контактировал с самим игроком, но пока не делал предложения «Вальядолиду». На 24-летнего бразильца также претендует «Валенсия», и Андре больше склоняется к этому варианту.
В минувшем сезоне Андре забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 23 матчах чемпионата Испании.
Ранее появилась информация о том, что «Краснодар» вступил в переговоры с лондонским «Арсеналом» по Лукасу Торрейре.
Да,его первый заход в Европу неудался,но тогда он был совсем молод, да и конкуренты в составе Атлетико тогда были неприкасаемые, вернулся в Южную америку и пошло дело у него. Может теперь готов проявить себя в Европе
Да,его первый заход в Европу неудался,но тогда он был совсем молод, да и конкуренты в составе Атлетико тогда были неприкасаемые, вернулся в Южную америку и пошло дело у него. Может теперь готов проявить себя в Европе