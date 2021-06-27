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Италия догнала Аргентину по количеству матчей без поражений

27 июня 2021, 09:13
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия2 : 1Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияЗакончился в доп. время

Сборная Италии прошла команду Австрии в 1/8 финала Евро-2020.

Теперь у итальянцев на счету 31 матч без поражений подряд. Впереди лишь команды Испании и Бразилии (35).

Италия разделяет 4-ю строчку по этому показателю с Аргентиной.

Сборная Италии побила свой рекорд по лучшей беспроигрышной серии.

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Все комментарии
3_DEIVID
3_DEIVID ответ ZhenyaBel1982 (раскрыть)
27 июня в 22:54
В смысле отскочили? Это вообще то правила. Там железобетонные офсайды в обоих случаях. Австрия сама виновата, что не могла чистые голы забить.
112910415
112910415
27 июня в 16:36
долго не продержатся
dok66
dok66
27 июня в 14:10
Этот рекорд ... просто ради рекорда не более того . Вот выигрыш Кубка и золотых медалей - это навсегда ! И не зря вчера Манчини так нервничал , Италия была на волосок от вылета
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 июня в 13:17
Пока в Аргентине есть гном её обойдут многие сборные.
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Feanor1993 (раскрыть)
27 июня в 13:13
И две игры из трёх дома. Не понимаю этого бредового евро. Лучше бы вообще отменили. Играют где попало, а англичанам, в случае прохода, играть до финала в родных стенах. Это как то не спортивно всё.
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Feanor1993 (раскрыть)
27 июня в 13:11
Португалию точно не пройдут. Бельгию могут. Бельгийцы никакие.
ProKop92
ProKop92
27 июня в 12:53
В следующей стадии, с такой игрой, думаю, рекорд останется прежним.
sv_1969
sv_1969 ответ Feanor1993 (раскрыть)
27 июня в 12:52
А причем тут это? Я про игру говорю!
Feanor1993
Feanor1993 ответ sv_1969 (раскрыть)
27 июня в 12:45
Какая была группа у Франции и какая у Италии.
ZhenyaBel1982
ZhenyaBel1982
27 июня в 12:43
отскочили вчера Итальянцы.Гол и пенальти. ВАР просто убивает футбол.
Так что думаю, четверть финал для них станет началом конца
sv_1969
sv_1969 ответ Feanor1993 (раскрыть)
27 июня в 11:32, ред.
Пока эта машина работает с перебоями!Имею ввиду барахлит!Нет игры целостной!
sv_1969
sv_1969 ответ particular (раскрыть)
27 июня в 11:30
Я думаю они променяли бы эту серию на победу в ЧЕ с удовольствием!
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
27 июня в 11:30
Нужно выигрывать Евро, а не рекорды ставить!
Feanor1993
Feanor1993 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
27 июня в 11:04
Может, и пройдут Бельгию/Португалию, а вот впереди французская машина. Италии она пока не по силам.
Little Caprice
Little Caprice
27 июня в 10:36
"The longest active unbeaten runs in international football: .........Algeria (27 games)"
"19.10.2019. Марокко 3-0 Алжир" (13 игр назад)

Я чего-то не понимаю?
bsww
bsww
27 июня в 10:33
Сейчас 1/8 и 31. 32 - 1/4. 33 - 1/2. 34 - ФИНАЛ. и ещё 3 матча в отборе на ЧМ 2022 и первое место
particular
particular
27 июня в 09:58
Матчи без поражений, которые постепенно превращаются в серию и приближаются к каким-то значимым показателям, начинает давить на команду и тренера... Возможность любой случайности начинает накалять...
Когда-нибудь серия прервётся...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 июня в 09:39
Нужно выиграть это Евро и ещё пару матчей до рекорда.
Думаю, итальянцам это не по силам. Вчера средненькая Австрия создала проблемы, а что будет ближе к финалу? Не в тот период попали итальянцы для завершения рекордной серии.
Впрочем, для такого количества матчей без поражений потребуется пара лет. Так что или ЧЕ, или ЧМ захватить придётся. Либо как вариант - больше играть товарняков с карликами типа Гибралтара. Даже по два в день можно, разными составами.
Это я утрирую, но цифра действительно солидная...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 июня в 09:34
Италия была на грани вылета из турнира во втором тайме с Австрией. В следующем круге ее точно будет поджидать кто- то из топов, так что велика вероятность того, что серия будет прервана.
Gahi
Gahi
27 июня в 09:21
Есть к чему стремиться сборной Италии. Удачи
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