Италия догнала Аргентину по количеству матчей без поражений

Сборная Италии прошла команду Австрии в 1/8 финала Евро-2020.
Теперь у итальянцев на счету 31 матч без поражений подряд. Впереди лишь команды Испании и Бразилии (35).
Италия разделяет 4-ю строчку по этому показателю с Аргентиной.
Longest unbeaten runs in international football:— Squawka Football (@Squawka) June 26, 2021
🇧🇷 Brazil (35)
🇪🇸 Spain (35)
🇮🇹 Italy (31)
🇦🇷 Argentina (31)
Up next for Italy; Belgium or Portugal. pic.twitter.com/u2bSy5yh7D
Сборная Италии побила свой рекорд по лучшей беспроигрышной серии.
Так что думаю, четверть финал для них станет началом конца
Так что думаю, четверть финал для них станет началом конца
"19.10.2019. Марокко 3-0 Алжир" (13 игр назад)
Я чего-то не понимаю?
"19.10.2019. Марокко 3-0 Алжир" (13 игр назад)
Я чего-то не понимаю?
Когда-нибудь серия прервётся...
Когда-нибудь серия прервётся...
Думаю, итальянцам это не по силам. Вчера средненькая Австрия создала проблемы, а что будет ближе к финалу? Не в тот период попали итальянцы для завершения рекордной серии.
Впрочем, для такого количества матчей без поражений потребуется пара лет. Так что или ЧЕ, или ЧМ захватить придётся. Либо как вариант - больше играть товарняков с карликами типа Гибралтара. Даже по два в день можно, разными составами.
Это я утрирую, но цифра действительно солидная...
Думаю, итальянцам это не по силам. Вчера средненькая Австрия создала проблемы, а что будет ближе к финалу? Не в тот период попали итальянцы для завершения рекордной серии.
Впрочем, для такого количества матчей без поражений потребуется пара лет. Так что или ЧЕ, или ЧМ захватить придётся. Либо как вариант - больше играть товарняков с карликами типа Гибралтара. Даже по два в день можно, разными составами.
Это я утрирую, но цифра действительно солидная...