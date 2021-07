Италия догнала Аргентину по количеству матчей без поражений

Сборная Италии прошла команду Австрии в 1/8 финала Евро-2020.

Теперь у итальянцев на счету 31 матч без поражений подряд. Впереди лишь команды Испании и Бразилии (35).

Италия разделяет 4-ю строчку по этому показателю с Аргентиной.

Longest unbeaten runs in international football:



🇧🇷 Brazil (35)

🇪🇸 Spain (35)

🇮🇹 Italy (31)

🇦🇷 Argentina (31)



Up next for Italy; Belgium or Portugal. pic.twitter.com/u2bSy5yh7D