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Уэльс повторил антирекорд сборной России на чемпионате Европы

сегодня, 21:25
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс0 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Полузащитник сборной Уэльса Гарри Уилсон был удалён в матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Дании (0:4).

Уилсон стал вторым игроком валлийцев, который получил красную карточку на нынешнем чемпионате Европы (после Итана Ампаду). Таким образом, Уэльс стал первой сборной с 2004 года, которая получила две красных карточки на одном Евро.

В 2004 году сборные Швейцарии и России отметились двумя удалениями на чемпионате Европы. Напомним, что тогда в составе России красные карточки получали Роман Шаронов (против Испании) и Сергей Овчинников (против Португалии).

Итан Ампаду на нынешнем Евро стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы, который заработал прямое удаление.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:11
Уэльс выступил все равно достойно
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:55
Удалиться дело нехитрое.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 21:35
Россия проигрывает только чемпионам ) или финалистам скриньте
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 21:35
главное хоть в этом показателе,нас не обогнали,спасибо в этом датчанам.
Сп62
Сп62
сегодня в 21:34
Нам сразу стало легче. И Дзюба стал молодец, а Черчес вообще теперь герой.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:28
Наши герои, они хоть один ,но забили !!!)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:27
Так себе рекорд!
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