Уэльс повторил антирекорд сборной России на чемпионате Европы

Полузащитник сборной Уэльса Гарри Уилсон был удалён в матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Дании (0:4).
Уилсон стал вторым игроком валлийцев, который получил красную карточку на нынешнем чемпионате Европы (после Итана Ампаду). Таким образом, Уэльс стал первой сборной с 2004 года, которая получила две красных карточки на одном Евро.
В 2004 году сборные Швейцарии и России отметились двумя удалениями на чемпионате Европы. Напомним, что тогда в составе России красные карточки получали Роман Шаронов (против Испании) и Сергей Овчинников (против Португалии).
Итан Ампаду на нынешнем Евро стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы, который заработал прямое удаление.