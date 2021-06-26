Уэльс повторил антирекорд сборной России на чемпионате Европы

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сегодня, 21:25

Полузащитник сборной Уэльса был удалён в матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Дании (0:4).

Уилсон стал вторым игроком валлийцев, который получил красную карточку на нынешнем чемпионате Европы (после ). Таким образом, Уэльс стал первой сборной с 2004 года, которая получила две красных карточки на одном Евро.

В 2004 году сборные Швейцарии и России отметились двумя удалениями на чемпионате Европы. Напомним, что тогда в составе России красные карточки получали (против Испании) и (против Португалии).

Итан Ампаду на нынешнем Евро стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы, который заработал прямое удаление.