Вертонген: «Нас ждёт не матч Бельгия — Роналду, а Бельгия — Португалия»

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген похвалил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду накануне матча 1/8 финала Евро-2020 против Португалии.
Если вы видите на улице форму сборной Португалии, в 99% случаев это футболка Роналду. Я его очень уважаю, но это будет не Бельгия против Роналду, а Бельгия против Португалии. У них есть хорошие игроки, но и у нас тоже.
Криштиану – один из лучших, кто когда-либо играл в футбол, и все мы его очень уважаем. Ясно, что ему нужна поддержка команды, но думаю, что все защитники, которые играют против него, должны осознавать его уровень.
Его позиционная игра изменилась за последние пару лет. Он – легенда и очень сильный игрок, но мы будем готовы!
В групповом этапе Роналду забил больше голов, чем 75% команд Евро-2020.
Роналду есть Роналду... Может и в одиночку решить вопрос..., а может и не решить... На стандартах и в стандартах он ужасен для всех...
Роналду есть Роналду... Может и в одиночку решить вопрос..., а может и не решить... На стандартах и в стандартах он ужасен для всех...
Правда тренер странную тактику использует, с пустым центром поля в 1 опорника фактически
Германии вон одного дырявого экскаталонского защитника хватило чтобы победить
Правда тренер странную тактику использует, с пустым центром поля в 1 опорника фактически
Германии вон одного дырявого экскаталонского защитника хватило чтобы победить
Рону нужен ещё один пенальти до рекорда всех времён...
Рону нужен ещё один пенальти до рекорда всех времён...