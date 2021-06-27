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Вертонген: «Нас ждёт не матч Бельгия — Роналду, а Бельгия — Португалия»

27 июня 2021, 09:47
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген похвалил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду накануне матча 1/8 финала Евро-2020 против Португалии.

Если вы видите на улице форму сборной Португалии, в 99% случаев это футболка Роналду. Я его очень уважаю, но это будет не Бельгия против Роналду, а Бельгия против Португалии. У них есть хорошие игроки, но и у нас тоже.

Криштиану – один из лучших, кто когда-либо играл в футбол, и все мы его очень уважаем. Ясно, что ему нужна поддержка команды, но думаю, что все защитники, которые играют против него, должны осознавать его уровень.

Его позиционная игра изменилась за последние пару лет. Он – легенда и очень сильный игрок, но мы будем готовы!

В групповом этапе Роналду забил больше голов, чем 75% команд Евро-2020.

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Все комментарии
112910415
112910415
27 июня в 16:38
если будет только один пенальти, Бельгия победит
dok66
dok66
27 июня в 14:38
Вот чего-чего , а договорняка здесь точно не будет . И вряд ли Бельгия привезет себе пару пенальти для Роналду . Победа Бельгии
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
27 июня в 13:38
Вас ждёт разочарование, как Симеоне)
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Федор Паршунин (раскрыть)
27 июня в 13:37
Не хватает изюминки - перечеркнутого мячика с фамилией Месси на 120+ минуте)))
ProKop92
ProKop92
27 июня в 12:47
Зря португальцев списывают со счетов в этом матче. Практически уверен, что они пройдут дальше
Keni Tanirverdiyev
Keni Tanirverdiyev
27 июня в 12:27
И так говорят все но итог думаю все знают. Конечно в одиночку никто не обыграет 11 игроков. но вот как раз в таких ситуациях и доказываеться величиие
Брулин
Брулин
27 июня в 11:02
Бельгия наколотит поругалам три-четыре, сопернику дадут утешительный пенальти. Все будут довольны, и стата не пострадает. На спортсру будет пару новостей про проход Бельгии в 1/4, а стопитьсот — про очередной мусорный контейнер мусорных рекордов.
Шуnя771
Шуnя771
27 июня в 10:51
С нетерпением ждемс)

Роналду есть Роналду... Может и в одиночку решить вопрос..., а может и не решить... На стандартах и в стандартах он ужасен для всех...
Стасодзюб
Стасодзюб
27 июня в 10:37
Бельгия - " балет" на одном дыхании пройдет.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 июня в 10:32
Несомненно в сборной Португалии есть талантливые игроки кроме Роналду, тот же Пепе, Сильва, Жота, Бруно Фернандеш. Но, правда, первая ассоциация которая приходит на ум при упоминании "сборная Португалия" - это Роналду. Точно как же, как упоминании "сборная Аргентина" приходит на ум Месси. Кстати, учеными - прогнозистами предсказана примерная дата и сценарий начала третий мировой войны:
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
27 июня в 10:30
Да там не только Рон, Бернарду силва, бруну фернандеш
Правда тренер странную тактику использует, с пустым центром поля в 1 опорника фактически
Германии вон одного дырявого экскаталонского защитника хватило чтобы победить
ABir
ABir
27 июня в 10:26
Но Роналду может и должен внести свою лепту в этом противостоянии
Обезжиренный
Обезжиренный
27 июня в 10:12
Предстоит жирный замес
YVG
YVG
27 июня в 10:04
Бельгия легко победит.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 июня в 10:04
Да, но Рон может решить исход матча, болеть буду за португалов.
STVA 1
STVA 1
27 июня в 10:02
У Португалии не один Рон играет
Garrincha58
Garrincha58
27 июня в 09:59
болею за Португалию
Cayman
Cayman
27 июня в 09:55
Вас ждет матч Бельгия -Пенальду
Опасный хулиган
Опасный хулиган
27 июня в 09:54
Нас ждёт матч Португалия - де Брюйне
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 июня в 09:52
Рон и вся сборная проводит время в бассейне. Двойная польза - охлаждение организма и тренировка красивого ныряния одновременно.
Рону нужен ещё один пенальти до рекорда всех времён...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 июня в 09:51
Бельгия должна выносить!
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