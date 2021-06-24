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Забитцер: «Мы хотим играть против Италии так, как играли против Украины»

вчера, 23:57

Полузащитник сборной Австрии Марсель Забитцер готовится к матчу с Италией в 1/8 финала Евро-2020.

У нас свои сильные стороны, свои качества. Если будем фокусироваться на том, в чем хороши сами, сможем доставить проблемы сопернику. Мы понимаем, что итальянцы — фавориты, они будут больше владеть мячом, но мы постараемся показать себя с лучшей стороны и пройти дальше.

Мы хотим играть так, как против Украины. У нас многие футболисты способны демонстрировать такой футбол: оказывать высокий прессинг, смело идти в отбор, но многое, конечно, зависит от оппонента.

Украина всего один раз пробила по воротам Австрии в первом тайме.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:18
И даже это вам не поможет !!!)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:01
Позволят ли вам так играть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:58
Соперники разного калибра...
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