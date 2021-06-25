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Франции не будет в финале, а Бельгию остановит будущий чемпион. Прогнозируем результаты плей-офф Евро

вчера, 21:01
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Разрываем сетку плей-офф.

«Соккер.ру» предлагает «разыграть» плей-офф чемпионата Европы в ожидании завтрашнего старта матчей на вылет. Ищем фаворита в каждой паре 1/8 финала и формируем сетку участников более поздних стадий плей-офф.

Франции не будет в финале, а Бельгию остановит будущий чемпион. Прогнозируем результаты плей-офф Евро

1/8 финала

Бельгия — Португалия = 51% на 49%

Пара, в которой исходные шансы примерно равны, но раз уж нужно выбрать победителя, то ставлю на опыт «Красных Дьяволов». Команда Роберто Мартинеса выиграла три матча в группе, действуя в экономной манере, сложилось впечатление, что лучшие матчи бельгийцев еще впереди, они уверены в себе и крепко стоят на ногах. Португалия же стала талантливее по сравнению с чемпионским составом из 2016 года, но в то же время более суетливой и гораздо менее стабильной. Эту команду олицетворяет скорее Жота, чем Роналду, который очень зависим от партнеров. А в обороне надежностью и не пахнет, о чем говорят 6 пропущенных на групповой стадии голов.

Италия — Австрия = 95% на 5%

«Скуадра Адзурра» в 2021 году одержала семь побед с общим счетом 24:0, а беспроигрышная серия команды Роберто Манчини насчитывает 30 матчей. Австрия никак не тянет на соперника, способного подбросить итальянцам «черную метку». Пожалуй, это самая однозначная пара 1/8 финала.

Франция — Швейцария = 90% на 10%

Похожий расклад сил и во франко-швейцарском противостоянии. Команда Дидье Дешама будет прибавлять по ходу турнира, Карим Бензема уже отметился дублем, жаждет сказать свое веское слово и Килиан Мбаппе. Честно говоря, не вижу, за счет чего сборная Швейцарии может преподнести сенсацию и выбить чемпионов мира: у Владимира Петковича крепкая команда, но не буйная и довольно предсказуемая.

Хорватия — Испания = 30% на 70%

Луиса Энрике и его команду много критиковали после ничейных матчей со шведами и поляками, но Лучо был спокоен и сравнивал сборную Испании с игристым вином: тихо сидит в бутылке, а потом срывает пробку и бьет через край. В матче со Словакией «Красная Фурия» действительно «откупорилась» и ударила по сопернику пятью безответными голами. Хорватия классом повыше словаков, но тоже с проблемами в обороне и без готовых решений в атаке. Модрич и Ко сейчас не так хороши, как на ЧМ-2018, в четвертьфинале ждем испанцев.

Швеция — Украина = 55% на 45%

Сборная Швеции не стремится к яркому футболу, цель Янне Андерссона — максимальная эффективность. Из-за этого шведов легко недооценить, но из этих двух команд именно Швеция выиграла свою группу, а Украина заняла третье место и надеялась на подарки судьбы, которые и получила, в том числе от своих соперников по 1/8 финала. Команды похожего уровня, но шведы кажутся более зрелыми и лучше готовы конкретно к этому турниру.

Англия — Германия = 45% на 55%

Англичане сыграли на групповой стадии скучно и эффективно: выиграли группу, не пропустив ни одного гола. Матч с Германией должен показать, наполовину пуст или полон стакан «Трех Львов». Склоняюсь к тому, что в данном сработает популярный постулат Гарри Линекера про «всегда побеждающих немцев». Сборная Англии вряд ли сохранит свои ворота в неприкосновенности в четвертом матче кряду, а интересных ответов не придумает. Немцы тоже не идеальны, но этот бой у принципиальных соперников выиграют.

Нидерланды — Чехия = 75% на 25%

Голландцы выглядят на Евро-2020 лучше, чем от них можно было ожидать. Схема Франка Де Бура с тремя центральными защитниками работает, Джорджиньо Вейналдум дергает за ниточки в центре поля и забивает, Мемфис Депай старается не отставать. У Чехии хорошая команда, но с довольно четко выведенным потолком. «Оранжевые» должны быть на высоте.

Уэльс — Дания = 30% на 70%

На прошлом Евро валлийцы дошли до полуфинала, но сомневаюсь, что Бэйлу и Ко удастся повторить этот успех. Прогнозирую, что на этот раз «Драконы» сойдут с дистанции уже после первого раунда плей-офф: датчане начали турнир с двух поражений, но качество игры было на высоте в каждом матче. Этот новый «Датский Динамит» быстрее, разнообразнее и мастеровитее сборной Уэльса.

Четвертьфиналы

Бельгия — Италия = 45% на 55%

Если матчи 1/8 финала закончатся так, как мы прогнозируем, то в первом же четвертьфинале может состояться сражение, которое и «скрытым финалом» назвать не стыдно. Не собираюсь многосложно умничать в прогнозах на несуществующие матчи, здесь интуитивная ставка на Италию, которая по футбольным меркам просто больше Бельгии, каким бы мощным составом ни обладали «Красные Дьяволы» на сегодняшний день.

Франция — Испания = 60% на 40%

Если такой матч состоится, то логика определения фаворита будет такой: Испания стремится играть в свою игру против каждого соперника, но футбол «Красной Фурии» не настолько хорош, чтобы рассчитывать на успех в матче с Францией, которая способна блестяще разрушать чужое созидание. «Трехцветные» могут запросто провести игру в тени соперника и победить — им не впервой. Особенно если испанские форварды не поправят прицел.

Швеция — Германия = 20% на 80%

Полагаю, что победитель пары 1/8 финала Англия — Германия сыграет в полуфинале, ведь любая из этих команд будет фаворитом в четвертьфинале против Швеции/Украины. Мы поставили на немцев на предыдущей стадии, значит, теперь выводим их в четверку сильнейших команд Евро-2020, а для шведов и два подряд четвертьфинала на крупных турнирах станут отличным достижением.

Нидерланды — Дания = 60% на 40%

Эти команды гораздо ближе по уровню друг к другу, чем может показаться на первый взгляд, поэтому легкая прогулка голландцев точно не ждет. С другой стороны, в матче со столь серьезным соперником будет очень не хватать диспетчерского мастерства Кристиана Эриксена, а просто перебегать команду Франка Де Бура не получится. Может получиться ярко и весело, но последнее слово останется за «Оранье».

Полуфиналы

Италия — Франция = 51% на 49%

Порадуюсь, если Италия и Франция сойдутся в полуфинале. Во-первых, это европейская классика, во-вторых, именно «Скуадра Адзурра» обладает необходимыми характером, энергетикой и мощью, чтобы сбросить со скалы тягучих французов.

Германия — Нидерланды = 51% на 49%

Тоже классика, да еще какая. А еще во встречах Германии и Голландии, даже если «Оранжевые» выглядят ярче и бодрее, немцам всегда на выручку приходит характер. Если Франция и Италии скорее сыграют в быстрые шахматы, то разборки между Бундесманшафт и «Оранье» могут стать одним из главных украшений турнира.

Финал

Италия — Германия = 51% на 49%

Странное время, странный турнир — подходящий момент для победы Италии. Если бы еще на Апеннинах бабахнул очередной коррупционный скандал в футболе, то у соперников «Скуадры Адзурры» и вовсе не было бы шансов. Шутка, конечно, шансы пока есть у каждой команды, пробившейся в 1/8 финала, а Италия и Германия, добравшиеся в нашем прогнозе до финала, могут сойти с дистанции гораздо раньше. А вы чего ждете от самой интересной части Евро-2020?

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Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
сегодня в 15:20
Швеция 80%
И Немцев думвю пройдут , Буффона отправили на пенсию и Лёва туда же .
Думаю Франция в финале с Голландией возьмёт
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:10, ред.
" Франции не будет в финале ". Этот вывод я оспаривать не буду, но автор забывает очень существенное, а именно: в матчах в группе команды, в нашем случае Франция, решают локальные задачи и прилагают ровно столько усилий, сколько необходимо для выхода в следующий этап. Поэтому у многих может сложиться ложное впечатление, что те же французы, показавшие не очень яркую игру, так и будут "валять на поле дурака" в стыковых матчах. Весьма легкомысленный, а я бы сказал непрофессиональный вывод. Когда наступают решающие игры, футболисты, как это ни странно, знают о том, что каждый матч - момент истины, и необходимо выкладываться до конца. Хотел продолжить свою мысль, а потом подумал, что это так очевидно, что это аксиома, не требующая доказательств, и бросил...
Valeron112
Valeron112
сегодня в 10:49
Вот Англии в домашних условиях "попотеть" придётся ,да на Уэмбли.
Valeron112
Valeron112
сегодня в 10:47
Статья как и мысль пофантазировать хо́роша👍⚓Но думаю у Италии как никогда путь до финала.
ZA POROGA
ZA POROGA
сегодня в 10:25
Украина будет в полуфинале ))
шведов пройдут и англов тоже ( англы на Уэмбли фашистов прибьют)- эти сборные украинцы ранее обыгрывали - нет пред ними мандража..
да и не воспринимают Украину всерьез - тоже +
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 10:09
Если бы так легко можно было бы угадать победителя...
Это всё на бумаге, а на деле может случиться всё, что угодно.
Победитель прошлого Евро - Португалия, которая еле вышла из группы благодаря новому формату, а в этом неизвестно что может произойти.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 09:35, ред.
По-моему мнению автор слишком уж вознёс сборную Италии и принизил сборную Уэльса) В целом, почти все дуэли получились весьма ровные, заранее результат предсказать сложно. А насчёт Италии+Австрии и Франции+Швейцарии я бы вообще не высказывался столь категорично...
mat73
mat73
сегодня в 08:56
Прикольно - уже известен Чемпион! Зачем дальше смотреть?)))
Gahi
Gahi
сегодня в 07:43
У каждой команды есть шанс если правильно использовать свои возможности заранее выявив слабое звено в игре соперника и грамотно воспользоваться ими, при этом команда должна четко придерживаться плана на игру и не позволять себе ошибок и вольностей командной игры. И сразу на память приходит 2004 год когда Греция стала победителем чемпионата, хотя никто и не предполагал что она вообще выйдет из группы находясь в компании таких команд как Португалия, Испания и Россия. Смогла пробиться в финал и выиграть у хозяйки чемпионата Португалии дважды во время открытия первая игра 2-1 и заключительного финала гол на 57 минуте Харистеса принёс команде Греции звание Чемпионов Европы. Но самое интересное своё единственное поражения на этом чемпионате Греция получила от команды России со счётом 2-1 на групповой стадии. И мне кажется что на этом Евро 2020 и в этой компании команд что пробились в 1/8 финала, стоит многое ожидать от сборной Украины которая с каждым матчем набирается опыта которого так нехватает молодой команде. Но желания учиться и набираться опыта у этой команды предостаточно и это важно в таких турнирах от матча к матчу быть в себе увереннее и стремиться добиться большего того что от тебя ждут. Удачи 
Chivas1
Chivas1
сегодня в 06:15
В целом согласен, хотя болею на Германию.
Сергей Суханов
Сергей Суханов ответ Arelaw (раскрыть)
сегодня в 03:55
Специально для вас, сударь, в начале статьи сетка плей офф
Arelaw
Arelaw ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 00:12
Россия испугалась плей-офф и предпочла продуть Дании 1:4, чем Испании или Португалии 0:8. Всё-таки 4 мяча пропустить это не 8
Arelaw
Arelaw ответ 777dimon86 (раскрыть)
сегодня в 00:05
Бельгия очень сильная сборная - остановила и сломала крепких датчан, играя в Копенгагене. Такую команду сможет остановить только топ-сборная
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:00, ред.
А так хотелось увидеть финал ,- Франция - Италия !!!Совсем не правильное распределение групп.
Слева, действительно все левые, мало того две команды которые могли бы составить конкуренцию Англия и Германия попались уже в одной восьмой !!!
Вообще, Баба-Яга против !!!
Arelaw
Arelaw ответ rubin kazzzan (раскрыть)
вчера в 23:59
Немцы проиграют в полуфинале
volga.kot
volga.kot
вчера в 23:58
Сложная сетка очень
Arelaw
Arelaw
вчера в 23:58
Украина, Австрия и Швейцария вылетят сразу после 1/8, а в финал скорее всего пройдут Италия и Бельгия. И победителя выявят после серии пенальти
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 23:55
Немцы не дойдут до финала
compka
compka
вчера в 23:44
Мой прогноз:
---1/8:
бельгия - ПОРТУГАЛИЯ
ИТАЛИЯ - австрия
ФРАНЦИЯ - швейцария
ХОРВАТИЯ - испания
ШВЕЦИЯ - украина
АНГЛИЯ - германия
ГОЛЛАНДИЯ - чехия
уэльс - ДАНИЯ
---1/4:
португалия - ИТАЛИЯ
франция - ХОРВАТИЯ
швеция - АНГЛИЯ
ГОЛЛАНДИЯ - дания
---1/2:
ИТАЛИЯ - хорватия
АНГЛИЯ - голландия
---Финал:
ИТАЛИЯ - англия
Q-J-G
Q-J-G ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 23:43
А, если бы у автора в финале играла Испания, и Испания - 51%
То автор был бы ярко выраженным фанатом Испании... и т.д.)

Вряд ли, автор фанат Италии, тем более, что очень многие считают, что Евро выиграет Италия...

Отличный автор, всегда читаю его статьи, очень объективный, пишет по факту...

А прогноз на матчи, сколько людей, столько и мнений...

Спасибо автору - за статью!!!
Nazi
Nazi
вчера в 22:44
Все подряд включая букмекеров записали Уэльс в андердоги.

А как по мне они завтра положат куш 5X.

Что насчет статьи, неплоха, если б автор не был ярко выраженным фанатом Италии, при чем субъективным :)
Q-J-G
Q-J-G ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:39
Да ладно, когда смотришь на выражение лица А.Дзюбы, сразу понимаешь, что Альтруист с большой буквы)
777dimon86
777dimon86
вчера в 22:34, ред.
Италию все дружно в победители уже записали... Но я не увидел в Италии фаворита! В группе сыграли ярко, это да, но во первых ярко начинающие команды никогда не выигрывали ЧЕ и ЧМ, во вторых не увидел я в них какого-то стержня, монолитности. Италия вылетит от первого серъезного соперника. Австрию они пройдут, а вот дальше вылетят от Португалии, которая до этого выбьет хваленных Бельгийцев, у которых я не вижу командного духа, просто сборище звёзд, каким то высокомерие от нихвеет, с таким не выигрывают ЧЕ. Полуфинал Португалия Франция. По другой ветке мне видится что пройдёт всех Англия и прогнозируют финал Англия Франция, победит Франция - ну уж очень мощно они выглядят, с большим запасом играют, плюс их прогматизм.
Futurista
Futurista ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 22:33
Альтруисты с такими зарплатами?)...это вряд ли...
Q-J-G
Q-J-G ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:29
Украине помогают соперники, пусть из другой группы, Россия помогает соперникам, из своей группы, сборная России -альтруисты)
Futurista
Futurista ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 22:26
Наши играть не умеют, но тоже помогли)...проиграв датчанам...
Q-J-G
Q-J-G ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:25, ред.
Но лучше всех играет в футбол сборная Испании 1/8 финала + вывела - сборную Украины, которая "запрыгнула в последний вагон", только благодаря сборной Испании)
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:11, ред.
Делать нечего, столько слов печатать рисуя вилами на воде. Поживем-увидим кто станет чемпионом
faneng
faneng
вчера в 21:59
Мой вариант.
1/8 финала. Португалия победит Бельгию.
Италия проиграет Австрии (пусть будет сенсация)
Франция победит Швейцарию.
Испания проиграет Хорватии.
Германия победит Англию.
Украина победит Швецию.
Нидерланды победят Чехию.
Дания победит Уэльс.

1/4 финала.
Португалия победит Австрию.
Хорватия победит Францию (месть за финал 2018 года).
Германия победит Украину.
Нидерланды победят Данию.

1/2 финала.
Португалия победит Хорватию.
Германия проиграет Нидерландам.

Финал. Португалия-Нидерланды.
Futurista
Futurista
вчера в 21:57, ред.
Могу сказать только одно...все команды попавшие в 1/8... умеют играть в футбол)...
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