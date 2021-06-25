Франции не будет в финале, а Бельгию остановит будущий чемпион. Прогнозируем результаты плей-офф Евро

1624644087

вчера, 21:01

Разрываем сетку плей-офф.

«Соккер.ру» предлагает «разыграть» плей-офф чемпионата Европы в ожидании завтрашнего старта матчей на вылет. Ищем фаворита в каждой паре 1/8 финала и формируем сетку участников более поздних стадий плей-офф.

1/8 финала

Бельгия — Португалия = 51% на 49%

Пара, в которой исходные шансы примерно равны, но раз уж нужно выбрать победителя, то ставлю на опыт «Красных Дьяволов». Команда Роберто Мартинеса выиграла три матча в группе, действуя в экономной манере, сложилось впечатление, что лучшие матчи бельгийцев еще впереди, они уверены в себе и крепко стоят на ногах. Португалия же стала талантливее по сравнению с чемпионским составом из 2016 года, но в то же время более суетливой и гораздо менее стабильной. Эту команду олицетворяет скорее Жота, чем Роналду, который очень зависим от партнеров. А в обороне надежностью и не пахнет, о чем говорят 6 пропущенных на групповой стадии голов.

Италия — Австрия = 95% на 5%

«Скуадра Адзурра» в 2021 году одержала семь побед с общим счетом 24:0, а беспроигрышная серия команды Роберто Манчини насчитывает 30 матчей. Австрия никак не тянет на соперника, способного подбросить итальянцам «черную метку». Пожалуй, это самая однозначная пара 1/8 финала.

Франция — Швейцария = 90% на 10%

Похожий расклад сил и во франко-швейцарском противостоянии. Команда Дидье Дешама будет прибавлять по ходу турнира, Карим Бензема уже отметился дублем, жаждет сказать свое веское слово и Килиан Мбаппе. Честно говоря, не вижу, за счет чего сборная Швейцарии может преподнести сенсацию и выбить чемпионов мира: у Владимира Петковича крепкая команда, но не буйная и довольно предсказуемая.

Хорватия — Испания = 30% на 70%

Луиса Энрике и его команду много критиковали после ничейных матчей со шведами и поляками, но Лучо был спокоен и сравнивал сборную Испании с игристым вином: тихо сидит в бутылке, а потом срывает пробку и бьет через край. В матче со Словакией «Красная Фурия» действительно «откупорилась» и ударила по сопернику пятью безответными голами. Хорватия классом повыше словаков, но тоже с проблемами в обороне и без готовых решений в атаке. Модрич и Ко сейчас не так хороши, как на ЧМ -2018, в четвертьфинале ждем испанцев.

Швеция — Украина = 55% на 45%

Сборная Швеции не стремится к яркому футболу, цель Янне Андерссона — максимальная эффективность. Из-за этого шведов легко недооценить, но из этих двух команд именно Швеция выиграла свою группу, а Украина заняла третье место и надеялась на подарки судьбы, которые и получила, в том числе от своих соперников по 1/8 финала. Команды похожего уровня, но шведы кажутся более зрелыми и лучше готовы конкретно к этому турниру.

Англия — Германия = 45% на 55%

Англичане сыграли на групповой стадии скучно и эффективно: выиграли группу, не пропустив ни одного гола. Матч с Германией должен показать, наполовину пуст или полон стакан «Трех Львов». Склоняюсь к тому, что в данном сработает популярный постулат Гарри Линекера про «всегда побеждающих немцев». Сборная Англии вряд ли сохранит свои ворота в неприкосновенности в четвертом матче кряду, а интересных ответов не придумает. Немцы тоже не идеальны, но этот бой у принципиальных соперников выиграют.

Нидерланды — Чехия = 75% на 25%

Голландцы выглядят на Евро-2020 лучше, чем от них можно было ожидать. Схема Франка Де Бура с тремя центральными защитниками работает, Джорджиньо Вейналдум дергает за ниточки в центре поля и забивает, Мемфис Депай старается не отставать. У Чехии хорошая команда, но с довольно четко выведенным потолком. «Оранжевые» должны быть на высоте.

Уэльс — Дания = 30% на 70%

На прошлом Евро валлийцы дошли до полуфинала, но сомневаюсь, что Бэйлу и Ко удастся повторить этот успех. Прогнозирую, что на этот раз «Драконы» сойдут с дистанции уже после первого раунда плей-офф: датчане начали турнир с двух поражений, но качество игры было на высоте в каждом матче. Этот новый «Датский Динамит» быстрее, разнообразнее и мастеровитее сборной Уэльса.

Четвертьфиналы

Бельгия — Италия = 45% на 55%

Если матчи 1/8 финала закончатся так, как мы прогнозируем, то в первом же четвертьфинале может состояться сражение, которое и «скрытым финалом» назвать не стыдно. Не собираюсь многосложно умничать в прогнозах на несуществующие матчи, здесь интуитивная ставка на Италию, которая по футбольным меркам просто больше Бельгии, каким бы мощным составом ни обладали «Красные Дьяволы» на сегодняшний день.

Франция — Испания = 60% на 40%

Если такой матч состоится, то логика определения фаворита будет такой: Испания стремится играть в свою игру против каждого соперника, но футбол «Красной Фурии» не настолько хорош, чтобы рассчитывать на успех в матче с Францией, которая способна блестяще разрушать чужое созидание. «Трехцветные» могут запросто провести игру в тени соперника и победить — им не впервой. Особенно если испанские форварды не поправят прицел.

Швеция — Германия = 20% на 80%

Полагаю, что победитель пары 1/8 финала Англия — Германия сыграет в полуфинале, ведь любая из этих команд будет фаворитом в четвертьфинале против Швеции/Украины. Мы поставили на немцев на предыдущей стадии, значит, теперь выводим их в четверку сильнейших команд Евро-2020, а для шведов и два подряд четвертьфинала на крупных турнирах станут отличным достижением.

Нидерланды — Дания = 60% на 40%

Эти команды гораздо ближе по уровню друг к другу, чем может показаться на первый взгляд, поэтому легкая прогулка голландцев точно не ждет. С другой стороны, в матче со столь серьезным соперником будет очень не хватать диспетчерского мастерства Кристиана Эриксена, а просто перебегать команду Франка Де Бура не получится. Может получиться ярко и весело, но последнее слово останется за «Оранье».

Полуфиналы

Италия — Франция = 51% на 49%

Порадуюсь, если Италия и Франция сойдутся в полуфинале. Во-первых, это европейская классика, во-вторых, именно «Скуадра Адзурра» обладает необходимыми характером, энергетикой и мощью, чтобы сбросить со скалы тягучих французов.

Германия — Нидерланды = 51% на 49%

Тоже классика, да еще какая. А еще во встречах Германии и Голландии, даже если «Оранжевые» выглядят ярче и бодрее, немцам всегда на выручку приходит характер. Если Франция и Италии скорее сыграют в быстрые шахматы, то разборки между Бундесманшафт и «Оранье» могут стать одним из главных украшений турнира.

Финал

Италия — Германия = 51% на 49%

Странное время, странный турнир — подходящий момент для победы Италии. Если бы еще на Апеннинах бабахнул очередной коррупционный скандал в футболе, то у соперников «Скуадры Адзурры» и вовсе не было бы шансов. Шутка, конечно, шансы пока есть у каждой команды, пробившейся в 1/8 финала, а Италия и Германия, добравшиеся в нашем прогнозе до финала, могут сойти с дистанции гораздо раньше. А вы чего ждете от самой интересной части Евро-2020?