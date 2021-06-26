Дания, Уэльс и Украина. Сборные, сохранившие шанс на сенсацию на Евро-2020

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вчера, 10:06

На европейском турнире не только Греция переживала минуты славы.

Датчане во вьетнамках и с пивком отдыхали летом 1992-го. Потом дисквалифицировали сборную Югославии, их место заняли западные европейцы и сенсационно выиграли Евро. Через четыре года в полуфинале были англичане – тоже сенсация, единственный такой успех британцев на турнире с полноценным финальным раундом в истории.

А если без подкола родоначальников, то помним Чехию в финале Евро-1996. Классная команда, но точно не котировалась настолько высоко. Греки и чехи были в полуфинале Евро-2004, Россия и Турция – через четыре года. В 2012-м побеждали гранды, но турнир расширили, и во Франции увидели в полуфинале сборную Уэльса. Которая снова может проскочить в полуфинал, хотя и встретит сегодня такого же кандидата для сенсации.

8 место. Австрия

Замыкают список, поскольку встретят сегодня Италию. Посоревнуются лучшая команда по игре против дерзкой сборной итальянца по крови Франко Фоды со Златаном на минималках – Арнаутовичем. У австрийцев поставил на конвейер моменты универсал Алаба, Лайнер прекрасно двигается, Забитцер может еще больше, чем показал, хотя и так постоянно бьет по воротам. Австрия могла стать сенсационным полуфиналистом, но Фода решил выиграть у Украины, поэтому вышел на Италию…

7 место. Швейцария

Шансы швейцарцев, у которых сильный состав, прилично поставленная Петковичем игра и достаточно опыта побед – высоко в рейтинге ФИФА , были в финале четырех Лиги Наций, тоже падают из-за жребия. Им выпала Франция, поскольку отчаянный валлийский воин Кифер Мур сравнял счет в первой игре турнира, так что датчане достались Уэльсу. Швейцария играет широко – Цубер выдает хороший турнир, ищет новый клуб Шакири, Эмболо в 24 года показал взрослый футбол, Джака в сборной вредит реже, чем в клубе. Прекрасная команда, но Дешам их вряд ли пропустит дальше.

6 место. Хорватия

Классический кандидат в разряд «сенсации». Помним результаты ЧМ -98 и турнира в России. Вот только на Евро хорватам скорее не везет. Дважды были в четвертьфиналах – в шаге от заветной четверки, но вылетали. Зато пока есть Модрич с радиоуправляемыми передачами. В последнем туре Хорватия изменила схему и забегала, в основу влился Влашич – помог, стал лучшим в решающем поединка с шотландцами. Ловрен и Вида умеют начудить, но Ливакович – крутой голкипер. Все хорошо, кроме жребия – испанцы проснулись, Бускетс вернул баланс, команда Луиса Энрике, скорее всего, огорчит вице-чемпионов мира. Евро ведь не Лига чемпионов, которую много лет выигрывает лишь команда с хорватом в составе.

5 место. Украина

Как и предполагали, у Шевченко непредсказуемая команда. Имея выраженную слабость – допускают критически много передач в последнюю треть поля, то есть им легко создавать моменты, украинцы умеют огрызаться – два гола Нидерландам, могут создавать моменты – первый тайм с Македонией. Но помним о том, что вместе с валлийцами и англичанами это самая молодая команда в плей-офф. Слишком юные, поэтому Бущан тащит после ошибок Забарного (18 лет) и Миколенко (недавно стукнуло 22). Плюс для Зинченко и Малиновского идет пока сложный и плохой турнир. Зато есть Ярмоленко, Яремчук и везение – прошли в плей-офф усилиями будущего соперника. Сыграют не с Италией, а со Швецией.

4 место. Швеция

Классная команда даже без великого и ужасного Златана. Швеция – пример, как можно грамотно соединить толковых, но не очень великих игроков. Да, это намек на сборную России, ведь Берг, Олссон и Классон буквально играли за десятую команду РПЛ , но вышли в плей-офф. Исак – красавчик, но это не новый Златан по уровню. Ульсен выдает классный турнир – шведский вратарь поймал кураж, что важно в плей-офф. Проблемами шведов в этом списке является понимание, что Украина против Австрии сыграла один из худших матчей за пять лет – могут встрепенуться, и сетка турнира – прямо по курсу победитель пары Англии и Германии.

3 место. Чехия

Чехам достаточно повторить результат России с Хиддинком – обыграть голландцев, чтобы реально претендовать на полуфинал, ведь там их ждет победитель пары Уэльс – Дания. Эта четверть турнирной сетки не самая именитая, но именно здесь самые высокие шансы на сенсацию. Чехи могли обыграть Англию — в таком случае победа в группе выводила бы на Германию. Не лучший жребий, хотя и помним победы славян над немцами в финальной части и в отборе к Евро – в 2004 и 2007 годах. Но это было давно, сейчас чехам с результативным Патриком Шиком, классными парнями из Лондона – Цоуфалом и Соучеком, а также опытным Васликом нужно настроиться на победу над Нидерландами любой ценой. Тогда шансы на полуфинал вырастут многократно.

2 место. Уэльс

Бэйл и его побратимы могут обыграть сборную Нидерландов. И могут обставить команду Дании. У Пэйджа получилось сохранить атмосферу в коллективе, невзирая на отстранение босса – главного тренера Гиггза. Зато играют за себя и за Райана. В случае избиения женщин наставника надо наказать по всей строгости закона, но это не отменяет его работу с Уэльсом. Прошли отбор, достойно смотрятся на Евро, где сражались и против швейцарцев, и против итальянцев. Классическая «темная лошадка». Бэйл создает моменты, которые дважды использовали. Мур заслужил шанс начать сезон в АПЛ – подтвердил, что не случайно наколотил 20 мячей в Чемпионшипе за «Кардифф». А Рэмзи, как и все остальные валлийцы, просто любят свою страну. Уэльс был в полуфинале и может повторить фокус, если сегодня огорчит главное очарование Евро-2020 не из числа записных фаворитов.

1 место. Дания

Выделяем их не потому, что могут в Копенгагене накидать много мячей сборной России. Не потому, что у Кристиана Эриксена встало сердце. Несчастье, но автоматически не значит, что весь футбольный мир будет крутиться вкруг датской команды. Нет, причина в том, что подопечные Хьюлманда оказались крутыми мужиками и подтвердили, что к турниру подошли в правильной форме. Кроме Бельгии и Финляндии за много лет почти никому не проигрывали, поэтому Дания так высоко в рейтинге ФИФА . Но поскольку там страна меньше Смоленской области по размерам, а по населению уступает Санкт-Петербургу и Ленинградской области, то только любовь к футболу от фанатов и игроков делает их настолько крутыми и опасными. В каком-то смысле это европейский Уругвай, хотя без аналогичного количества трофеев.