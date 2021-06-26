Дания, Уэльс и Украина. Сборные, сохранившие шанс на сенсацию на Евро-2020

На европейском турнире не только Греция переживала минуты славы.
Датчане во вьетнамках и с пивком отдыхали летом 1992-го. Потом дисквалифицировали сборную Югославии, их место заняли западные европейцы и сенсационно выиграли Евро. Через четыре года в полуфинале были англичане – тоже сенсация, единственный такой успех британцев на турнире с полноценным финальным раундом в истории.
А если без подкола родоначальников, то помним Чехию в финале Евро-1996. Классная команда, но точно не котировалась настолько высоко. Греки и чехи были в полуфинале Евро-2004, Россия и Турция – через четыре года. В 2012-м побеждали гранды, но турнир расширили, и во Франции увидели в полуфинале сборную Уэльса. Которая снова может проскочить в полуфинал, хотя и встретит сегодня такого же кандидата для сенсации.
8 место. Австрия
Замыкают список, поскольку встретят сегодня Италию. Посоревнуются лучшая команда по игре против дерзкой сборной итальянца по крови Франко Фоды со Златаном на минималках – Арнаутовичем. У австрийцев поставил на конвейер моменты универсал Алаба, Лайнер прекрасно двигается, Забитцер может еще больше, чем показал, хотя и так постоянно бьет по воротам. Австрия могла стать сенсационным полуфиналистом, но Фода решил выиграть у Украины, поэтому вышел на Италию…
7 место. Швейцария
Шансы швейцарцев, у которых сильный состав, прилично поставленная Петковичем игра и достаточно опыта побед – высоко в рейтинге ФИФА, были в финале четырех Лиги Наций, тоже падают из-за жребия. Им выпала Франция, поскольку отчаянный валлийский воин Кифер Мур сравнял счет в первой игре турнира, так что датчане достались Уэльсу. Швейцария играет широко – Цубер выдает хороший турнир, ищет новый клуб Шакири, Эмболо в 24 года показал взрослый футбол, Джака в сборной вредит реже, чем в клубе. Прекрасная команда, но Дешам их вряд ли пропустит дальше.
6 место. Хорватия
Классический кандидат в разряд «сенсации». Помним результаты ЧМ-98 и турнира в России. Вот только на Евро хорватам скорее не везет. Дважды были в четвертьфиналах – в шаге от заветной четверки, но вылетали. Зато пока есть Модрич с радиоуправляемыми передачами. В последнем туре Хорватия изменила схему и забегала, в основу влился Влашич – помог, стал лучшим в решающем поединка с шотландцами. Ловрен и Вида умеют начудить, но Ливакович – крутой голкипер. Все хорошо, кроме жребия – испанцы проснулись, Бускетс вернул баланс, команда Луиса Энрике, скорее всего, огорчит вице-чемпионов мира. Евро ведь не Лига чемпионов, которую много лет выигрывает лишь команда с хорватом в составе.
5 место. Украина
Как и предполагали, у Шевченко непредсказуемая команда. Имея выраженную слабость – допускают критически много передач в последнюю треть поля, то есть им легко создавать моменты, украинцы умеют огрызаться – два гола Нидерландам, могут создавать моменты – первый тайм с Македонией. Но помним о том, что вместе с валлийцами и англичанами это самая молодая команда в плей-офф. Слишком юные, поэтому Бущан тащит после ошибок Забарного (18 лет) и Миколенко (недавно стукнуло 22). Плюс для Зинченко и Малиновского идет пока сложный и плохой турнир. Зато есть Ярмоленко, Яремчук и везение – прошли в плей-офф усилиями будущего соперника. Сыграют не с Италией, а со Швецией.
4 место. Швеция
Классная команда даже без великого и ужасного Златана. Швеция – пример, как можно грамотно соединить толковых, но не очень великих игроков. Да, это намек на сборную России, ведь Берг, Олссон и Классон буквально играли за десятую команду РПЛ, но вышли в плей-офф. Исак – красавчик, но это не новый Златан по уровню. Ульсен выдает классный турнир – шведский вратарь поймал кураж, что важно в плей-офф. Проблемами шведов в этом списке является понимание, что Украина против Австрии сыграла один из худших матчей за пять лет – могут встрепенуться, и сетка турнира – прямо по курсу победитель пары Англии и Германии.
3 место. Чехия
Чехам достаточно повторить результат России с Хиддинком – обыграть голландцев, чтобы реально претендовать на полуфинал, ведь там их ждет победитель пары Уэльс – Дания. Эта четверть турнирной сетки не самая именитая, но именно здесь самые высокие шансы на сенсацию. Чехи могли обыграть Англию — в таком случае победа в группе выводила бы на Германию. Не лучший жребий, хотя и помним победы славян над немцами в финальной части и в отборе к Евро – в 2004 и 2007 годах. Но это было давно, сейчас чехам с результативным Патриком Шиком, классными парнями из Лондона – Цоуфалом и Соучеком, а также опытным Васликом нужно настроиться на победу над Нидерландами любой ценой. Тогда шансы на полуфинал вырастут многократно.
2 место. Уэльс
Бэйл и его побратимы могут обыграть сборную Нидерландов. И могут обставить команду Дании. У Пэйджа получилось сохранить атмосферу в коллективе, невзирая на отстранение босса – главного тренера Гиггза. Зато играют за себя и за Райана. В случае избиения женщин наставника надо наказать по всей строгости закона, но это не отменяет его работу с Уэльсом. Прошли отбор, достойно смотрятся на Евро, где сражались и против швейцарцев, и против итальянцев. Классическая «темная лошадка». Бэйл создает моменты, которые дважды использовали. Мур заслужил шанс начать сезон в АПЛ – подтвердил, что не случайно наколотил 20 мячей в Чемпионшипе за «Кардифф». А Рэмзи, как и все остальные валлийцы, просто любят свою страну. Уэльс был в полуфинале и может повторить фокус, если сегодня огорчит главное очарование Евро-2020 не из числа записных фаворитов.
1 место. Дания
Выделяем их не потому, что могут в Копенгагене накидать много мячей сборной России. Не потому, что у Кристиана Эриксена встало сердце. Несчастье, но автоматически не значит, что весь футбольный мир будет крутиться вкруг датской команды. Нет, причина в том, что подопечные Хьюлманда оказались крутыми мужиками и подтвердили, что к турниру подошли в правильной форме. Кроме Бельгии и Финляндии за много лет почти никому не проигрывали, поэтому Дания так высоко в рейтинге ФИФА. Но поскольку там страна меньше Смоленской области по размерам, а по населению уступает Санкт-Петербургу и Ленинградской области, то только любовь к футболу от фанатов и игроков делает их настолько крутыми и опасными. В каком-то смысле это европейский Уругвай, хотя без аналогичного количества трофеев.
О победе на Евро-2020 пока никто не говорит, сенсацией будет уже полуфинал. Дания это единство, Эриксен пришел на тренировку, чем поднял боевой дух. Дания это класс, там ребята из АПЛ, Серии А, Бундеслиги и Ла Лиги, и это красивая атакующая игра. По ударам лидируют Италия и Дания, два очарования турнира на данный момент. И Дания это невероятные фанаты, одни из лучших во всей Европе.
Остальные не тянут.
Швейцврцы сильны но до первого топа
Остальные не тянут.
Швейцврцы сильны но до первого топа
Украина точно нет
Украина точно нет
Это явный просчёт тренерского штаба, и главного тренера сборной Украины... Игроки играют за разные команды, но усталыми и беспомощными выглядит вся команда, и это наглядно увидели в матче с Австрией...
В матче Украина-Швеция сборная Украины имеет все шансы для того, чтобы обыграть сборную Швеции, так как имели достаточно времени, для восстановления, и тем более, что имели на два дня больше времени для отдыха, чем сборная Швеции... А далее, шансы мизерные - в таком физическом состоянии...
Это явный просчёт тренерского штаба, и главного тренера сборной Украины... Игроки играют за разные команды, но усталыми и беспомощными выглядит вся команда, и это наглядно увидели в матче с Австрией...
В матче Украина-Швеция сборная Украины имеет все шансы для того, чтобы обыграть сборную Швеции, так как имели достаточно времени, для восстановления, и тем более, что имели на два дня больше времени для отдыха, чем сборная Швеции... А далее, шансы мизерные - в таком физическом состоянии...