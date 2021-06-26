Челустка: «Голландцы очень техничны»

Защитник сборной Чехии готовится к матчу против команды Нидерландов.

Наш соперник невероятно силен в атаке, голландцы очень техничны. Они идут вперед большими силами, создают много опасных моментов и забивают.

Что касается мощи нападения, то Нидерланды на этом турнире примерно на одном уровне с Англией. Возможно, противостоять им еще более некомфортно, чем англичанам из-за того, что голландцы ротируют состав и гибко меняют позиции.