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Челустка: «Голландцы очень техничны»

сегодня, 15:55
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды-:-Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияЗавтра в 19:00 Не начался

Защитник сборной Чехии Ондржей Челустка готовится к матчу против команды Нидерландов.

Наш соперник невероятно силен в атаке, голландцы очень техничны. Они идут вперед большими силами, создают много опасных моментов и забивают.

Что касается мощи нападения, то Нидерланды на этом турнире примерно на одном уровне с Англией. Возможно, противостоять им еще более некомфортно, чем англичанам из-за того, что голландцы ротируют состав и гибко меняют позиции.

Сборная Чехии не смогла вовремя вылететь на матч с Нидерландами.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:56
Они не только техничны
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