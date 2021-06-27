Ачерби: «Роналду опекать легче, чем Лукаку»

Защитник «Лацио» и сборной Италии рассказал, кого сложнее опекать, или .

Кого тяжелее всего опекать? Возможно, Лукаку, так как он совершенный игрок, а также Криштиану Роналду, который всегда забивает.

Лукаку как центрфорварда тяжелее опекать. У него хорошая физическая форма, есть сила.

Криштиану Роналду – классический нападающий, но его легче опекать, чем Лукаку.