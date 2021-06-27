Ачерби: «Роналду опекать легче, чем Лукаку»

Защитник «Лацио» и сборной Италии Франческо Ачерби рассказал, кого сложнее опекать, Криштиану Роналду или Ромелу Лукаку.
Кого тяжелее всего опекать? Возможно, Лукаку, так как он совершенный игрок, а также Криштиану Роналду, который всегда забивает.
Лукаку как центрфорварда тяжелее опекать. У него хорошая физическая форма, есть сила.
Криштиану Роналду – классический нападающий, но его легче опекать, чем Лукаку.
Также Ачерби считает, что сборная Италии может далеко пройти на Евро-2020.
А Роналдо и нет никакой необходимости с кем-то бороться в штрафной он вообще другого плана игрок и забивает намного больше чем Лукаку и это факт !!! Посмотрим сегодня чем закончится это противостояние, очень интересный матч предстоит нам всем наблюдать.
И тут скажется больше командная игра двух сборных, чем противостояние двух разноплановых нападающих .
Всем желаю приятных ощущений от матча !!!
А Роналдо и нет никакой необходимости с кем-то бороться в штрафной он вообще другого плана игрок и забивает намного больше чем Лукаку и это факт !!! Посмотрим сегодня чем закончится это противостояние, очень интересный матч предстоит нам всем наблюдать.
И тут скажется больше командная игра двух сборных, чем противостояние двух разноплановых нападающих .
Всем желаю приятных ощущений от матча !!!