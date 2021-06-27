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Ачерби: «Роналду опекать легче, чем Лукаку»

27 июня 2021, 17:14

Защитник «Лацио» и сборной Италии Франческо Ачерби рассказал, кого сложнее опекать, Криштиану Роналду или Ромелу Лукаку.

Кого тяжелее всего опекать? Возможно, Лукаку, так как он совершенный игрок, а также Криштиану Роналду, который всегда забивает.

Лукаку как центрфорварда тяжелее опекать. У него хорошая физическая форма, есть сила.

Криштиану Роналду – классический нападающий, но его легче опекать, чем Лукаку.

Также Ачерби считает, что сборная Италии может далеко пройти на Евро-2020.

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Все комментарии
Александр Валяев
Александр Валяев
28 июня в 00:18
Да, но Роналду это технарь! Разумеется, что Лукаку опекать сложнее, он моложе, он просто танк
ЮЗИК
ЮЗИК
27 июня в 21:33
Роналду мастеровитее
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 июня в 20:16
Посмотрим как это у вас получится.
juvenale
juvenale
27 июня в 18:09
не ну так и Роналду уже 37 годик пошел))как бы ему опекалось Лукаку в 36 никто не знает)
Ironigor
Ironigor
27 июня в 17:28
Лукаку танк, переедет и не поймёт кого задел !!!)))
А Роналдо и нет никакой необходимости с кем-то бороться в штрафной он вообще другого плана игрок и забивает намного больше чем Лукаку и это факт !!! Посмотрим сегодня чем закончится это противостояние, очень интересный матч предстоит нам всем наблюдать.
И тут скажется больше командная игра двух сборных, чем противостояние двух разноплановых нападающих .
Всем желаю приятных ощущений от матча !!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
27 июня в 17:24
Эксперт типа Дивеева
Q-J-G
Q-J-G
27 июня в 17:22
Сегодня посмотрим, (Бельгия-Португалия) кого легче, кого тяжелее...
Ice van Reed
Ice van Reed
27 июня в 17:17
И главное сила Лукаку в случае чего кричать
ДАША Д
ДАША Д
27 июня в 17:16
Роналду побольше забивает.
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