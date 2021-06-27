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Шапаренко: «Мы вошли в историю, но хотим переписать её снова»

27 июня 2021, 11:26
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция1 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаЗакончился в доп. время

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко порассуждал о предстоящем матчем против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

Мы очень болели за Швецию в матче против Польши, но сейчас, как говорится, это просто бизнес, ничего личного. Будем играть на победу.

Мы вошли в историю, но хотим переписать ее снова. Швеция – боевая команда с характером и индивидуально сильными футболистами.

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов ранее заявил, что его команда должна обыграть шведов.

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Все комментарии
Artemon9
Artemon9
28 июня в 00:26
Вы вошли в историю шестью подряд проигранными матчами на Евро. Вот это факт
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
27 июня в 14:51
еле еле выползли из группы и уже медали примеряют
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 июня в 13:19
Опять нахваливают друг друга.
Leha-ha50
Leha-ha50
27 июня в 13:13
Все проигравшие перед матчами бодрятся, но потом ведут себя скромнее.
ДАША Д
ДАША Д
27 июня в 12:27
Прикольно будет обыграть шведов.
Capral
Capral ответ Q-J-G (раскрыть)
27 июня в 12:23, ред.
Добрый день, Уважаемый!
Не уверен, что для победы над прямолинейной Швецией надо большое умение. Обе сборные стоят друг друга и даже играют под одним флагом. Вообще, даже не хочется обсуждать предстоящую игру, слишком много чести....
Q-J-G
Q-J-G ответ Стасодзюб (раскрыть)
27 июня в 12:18
Не надо "быть Вангой", чтобы понимать, что для того, чтобы переписать историю (впервые играть в 1/4 финала - Евро) и обыграть сборную Швеции, надо играть не так, как в матче с Австрией, а так, как играла вчера сборная Дании с Уэльсом.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
27 июня в 12:15
Дождемся финального свистка
Стасодзюб
Стасодзюб ответ Q-J-G (раскрыть)
27 июня в 12:06
Вы Ванга?
Q-J-G
Q-J-G
27 июня в 12:00
Хотеть мало, надо уметь ещё и "писать", чтобы переписать историю, а в матче Австрия-Украина почерк был уж очень "корявый"...
Cat01
Cat01
27 июня в 11:49
Надо писать не во сне
Q-J-G
Q-J-G
27 июня в 11:37
...Мы вошли в историю, но хотим переписать ее снова...
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов ранее заявил, что его команда должна обыграть шведов.


Слишком громко и пафосно, если учесть тот факт, что играют в 1/8 финала Евро-2020 только благодаря сборной Испании, которая в последнем матче группового турнира разгромила очень мотивированных словаков 5:0... Надо быть немного поскромнее, при таких раскладах., тем более, что в 1/8 финала переписать историю никто не поможет....
sv_1969
sv_1969
27 июня в 11:35
А какая история?Вышли из группы с горем пополам! Надо двигаться дальше и творить историю! Что и желаю Украине!
ОПС
ОПС
27 июня в 11:34
Хватит ли чернил, вот в чем вопрос.
CSKA2012
CSKA2012
27 июня в 11:30
Без шансов для сборной Украины . Они чуть сильнее наших ) чудом вышли из группы )
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