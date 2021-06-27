Шапаренко: «Мы вошли в историю, но хотим переписать её снова»

Хавбек сборной Украины порассуждал о предстоящем матчем против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

Мы очень болели за Швецию в матче против Польши, но сейчас, как говорится, это просто бизнес, ничего личного. Будем играть на победу.

Мы вошли в историю, но хотим переписать ее снова. Швеция – боевая команда с характером и индивидуально сильными футболистами.