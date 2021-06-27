Шапаренко: «Мы вошли в историю, но хотим переписать её снова»

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко порассуждал о предстоящем матчем против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.
Мы очень болели за Швецию в матче против Польши, но сейчас, как говорится, это просто бизнес, ничего личного. Будем играть на победу.
Мы вошли в историю, но хотим переписать ее снова. Швеция – боевая команда с характером и индивидуально сильными футболистами.
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов ранее заявил, что его команда должна обыграть шведов.
Не уверен, что для победы над прямолинейной Швецией надо большое умение. Обе сборные стоят друг друга и даже играют под одним флагом. Вообще, даже не хочется обсуждать предстоящую игру, слишком много чести....
Не уверен, что для победы над прямолинейной Швецией надо большое умение. Обе сборные стоят друг друга и даже играют под одним флагом. Вообще, даже не хочется обсуждать предстоящую игру, слишком много чести....
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов ранее заявил, что его команда должна обыграть шведов.
Слишком громко и пафосно, если учесть тот факт, что играют в 1/8 финала Евро-2020 только благодаря сборной Испании, которая в последнем матче группового турнира разгромила очень мотивированных словаков 5:0... Надо быть немного поскромнее, при таких раскладах., тем более, что в 1/8 финала переписать историю никто не поможет....
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов ранее заявил, что его команда должна обыграть шведов.
Слишком громко и пафосно, если учесть тот факт, что играют в 1/8 финала Евро-2020 только благодаря сборной Испании, которая в последнем матче группового турнира разгромила очень мотивированных словаков 5:0... Надо быть немного поскромнее, при таких раскладах., тем более, что в 1/8 финала переписать историю никто не поможет....