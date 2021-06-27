Роналду 27 раз исполнял штрафные на Евро и ни разу не забил

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду исполнил опасный штрафной в 1-м тайме матча 1/8 финала Евро-2020 против Бельгии. Удар был отражен вратарем Тибо Куртуа.
Для Роналду это была 27-я попытка забить со штрафного в рамках Евро. До сих пор у Криштиану нет ни одного мяча, забитого на европейском первенстве прямым ударом со штрафного.
На групповом этапе текущего турнира КриРо забил 5 мячей, что больше, чем 75% команд-участниц Евро.
Правда вчера, по правде говоря, оба его штрафных были неплохими. Первый отразил Куртуа, а второй - он пробил в дыру в стенке, но в этой дыре к несчастью оказался зад Ренату Санчиша.
Правда вчера, по правде говоря, оба его штрафных были неплохими. Первый отразил Куртуа, а второй - он пробил в дыру в стенке, но в этой дыре к несчастью оказался зад Ренату Санчиша.
Если бы для тренера во главе угла были результаты команды - уже давно бы сменили исполнителя штрафных.
Если бы для тренера во главе угла были результаты команды - уже давно бы сменили исполнителя штрафных.
Давно бы уже сказал, Рон, твоё дело пенальти, штрафные бьют другие.
Или главный ему не указ и все силы сборной брошены на побитие дайвером всех рекордов?
Грош цена такой сборной, и не зря она пока вылетает по ходу матча .
Игрок должен работать на сборную, а не наоборот...
Давно бы уже сказал, Рон, твоё дело пенальти, штрафные бьют другие.
Или главный ему не указ и все силы сборной брошены на побитие дайвером всех рекордов?
Грош цена такой сборной, и не зря она пока вылетает по ходу матча .
Игрок должен работать на сборную, а не наоборот...
Ему бы вместо этих 27 штрафных штучек 9 пенальти пробить. 1 точку вместо трёх...
Ему бы вместо этих 27 штрафных штучек 9 пенальти пробить. 1 точку вместо трёх...
27 раз, сколько можно, перебор!
27 раз, сколько можно, перебор!