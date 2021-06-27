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Роналду 27 раз исполнял штрафные на Евро и ни разу не забил

27 июня 2021, 22:56

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду исполнил опасный штрафной в 1-м тайме матча 1/8 финала Евро-2020 против Бельгии. Удар был отражен вратарем Тибо Куртуа.

Для Роналду это была 27-я попытка забить со штрафного в рамках Евро. До сих пор у Криштиану нет ни одного мяча, забитого на европейском первенстве прямым ударом со штрафного.

На групповом этапе текущего турнира КриРо забил 5 мячей, что больше, чем 75% команд-участниц Евро.

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Все комментарии
faneng
faneng
28 июня в 09:58, ред.
Я давно говорю, что Роналду совершенно разучился бить штрафные: он бьет на силу и совсем не закручивает мяч.

Правда вчера, по правде говоря, оба его штрафных были неплохими. Первый отразил Куртуа, а второй - он пробил в дыру в стенке, но в этой дыре к несчастью оказался зад Ренату Санчиша.
Мessi 10
Мessi 10
28 июня в 09:42
Очевидное подтверждение того, что на Криша работает вся команда - все пенки, все штрафные отдают ему. Нужно быть совсем дурачком, чтобы в таких условиях не стать рекордсменом. То же самое происходит с Кришем и на клубном уровне. Ценность таких рекордов - с большой натяжкой, учитывая, что тебя тащит вся команда.
Если бы для тренера во главе угла были результаты команды - уже давно бы сменили исполнителя штрафных.
112910415
112910415
28 июня в 07:21
звезде не объяснишь, что не его это ...
Legend 6
Legend 6
28 июня в 06:34
Роналду уже всех удивил своим умением бить пенальти, теперь пора и Китайцев научить этому искусству или клуб Бекхэма.
Землянин
Землянин ответ Baggio R. (раскрыть)
28 июня в 00:35, ред.
Этот Фернандеш, да и Феликс тоже хорошо кержаковил в лучших традициях 🎃
Землянин
Землянин ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
28 июня в 00:24, ред.
А если ещё мастера штрафных❓ что-то малой "вундеркинг" Феликс сегодня с игры из далека кержаковил по воробья в лучших традициях
Землянин
Землянин
28 июня в 00:20
А что на Евро не ложатся под стенку, боятся сотрясение и не хотят повторения с Ериксоном или всё же есть смельчаки / камикадзе ❓
YVG
YVG
28 июня в 00:07
Так он же мастер.
Q-J-G
Q-J-G
28 июня в 00:06
На этом Евро уже больше и не забьёт, так что, ожидаем ЧМ-2022...
БиллиБоб
БиллиБоб ответ juvenale (раскрыть)
28 июня в 00:04
Больше 70 попыток..
beefs
beefs
27 июня в 23:59
Сегодня не его день...
juvenale
juvenale
27 июня в 23:44
за Юве вроде больше 50 и 1 гол...вот что значит когда человек эгоист
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 июня в 23:29
Я не понимаю, неужели главный тренер не видит бесполезность этих попыток?
Давно бы уже сказал, Рон, твоё дело пенальти, штрафные бьют другие.
Или главный ему не указ и все силы сборной брошены на побитие дайвером всех рекордов?
Грош цена такой сборной, и не зря она пока вылетает по ходу матча .
Игрок должен работать на сборную, а не наоборот...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 июня в 23:28
Смешно, что считают люди от нехрена делать.
mangox33
mangox33
27 июня в 23:23
Зато сколько понтов
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
27 июня в 23:19
Нацеленность только на рекорды, остальное всё нюансы !!!)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 июня в 23:12
Штрафные сложнее, чем пенальти. Метраж больше 11, народ в стенке обзор закрывает.
Ему бы вместо этих 27 штрафных штучек 9 пенальти пробить. 1 точку вместо трёх...
Leha-ha50
Leha-ha50
27 июня в 23:05
Звезда оно конечно, но пора бы пинком его от мяча отогнать, команда же страдает.
Baggio R.
Baggio R.
27 июня в 23:05
Он, по ходу, ещё и Бруну Фернандеша из основы сплавил, чтоб устранить конкурента.
sv_1969
sv_1969 ответ Q-J-G (раскрыть)
27 июня в 23:04
Роналду и штрафные это..... вредительство))
Q-J-G
Q-J-G ответ Федор Паршунин (раскрыть)
27 июня в 23:02
Да, пенальти колотит "по-взрослому")
Elliada
Elliada
27 июня в 23:02
Он спец по 11-метровым штрафным. Не надо ждать от него большего
G.O.A.T
G.O.A.T
27 июня в 23:02
ПХАХХАХАХА
Q-J-G
Q-J-G ответ Ironigor (раскрыть)
27 июня в 23:01
Это антирекорд)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 июня в 23:00
Ладно, хоть пенальти забивает...
Q-J-G
Q-J-G
27 июня в 22:59, ред.
На таком уровне, плей-офф - Евро, не надо "тянуть одеяло на себя", не получается уступи...
27 раз, сколько можно, перебор!
Ironigor
Ironigor
27 июня в 22:59, ред.
Рекорды, это его стиль !!! Правда этот с отрицательным уклоном .
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