Роналду 27 раз исполнял штрафные на Евро и ни разу не забил

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27 июня 2021, 22:56

Форвард сборной Португалии исполнил опасный штрафной в 1-м тайме матча 1/8 финала Евро-2020 против Бельгии. Удар был отражен вратарем Тибо Куртуа.

Для Роналду это была 27-я попытка забить со штрафного в рамках Евро. До сих пор у Криштиану нет ни одного мяча, забитого на европейском первенстве прямым ударом со штрафного.

На групповом этапе текущего турнира КриРо забил 5 мячей, что больше, чем 75% команд-участниц Евро.