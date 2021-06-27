Шик — лучший на Евро-2020 по числу ударов в створ

Форвард сборной Чехии Патрик Шик является лидером на Евро-2020 по числу ударов в створ. На счету нападающего шесть таких попыток, из них три привели к голам. Причем один из мячей Шик забил с центра поля.
Сегодня Шик в составе сборной Чехии противостоит в 1/8 финала Евро Нидерландам.
Нападающий Португалии Криштиану Роналду провел на Евро-2020 три матча.
За это время он нанес 11 ударов по воротам соперников. Шесть из них были в створ. Это лучший показатель на турнире.
Кто врет?
Нападающий Португалии Криштиану Роналду провел на Евро-2020 три матча.
За это время он нанес 11 ударов по воротам соперников. Шесть из них были в створ. Это лучший показатель на турнире.
Кто врет?