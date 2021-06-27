Шик — лучший на Евро-2020 по числу ударов в створ

1624809660

27 июня 2021, 19:01

Форвард сборной Чехии является лидером на Евро-2020 по числу ударов в створ. На счету нападающего шесть таких попыток, из них три привели к голам. Причем один из мячей Шик забил с центра поля.

Сегодня Шик в составе сборной Чехии противостоит в 1/8 финала Евро Нидерландам.