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Шик — лучший на Евро-2020 по числу ударов в створ

27 июня 2021, 19:01

Форвард сборной Чехии Патрик Шик является лидером на Евро-2020 по числу ударов в створ. На счету нападающего шесть таких попыток, из них три привели к голам. Причем один из мячей Шик забил с центра поля.

Сегодня Шик в составе сборной Чехии противостоит в 1/8 финала Евро Нидерландам.

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galem72
galem72
28 июня в 11:41
Пфф... Главное, верховые единоборства выигрывать! ))
Roman73
Roman73 ответ karnager (раскрыть)
27 июня в 22:07
Три пенальти .
RamonCSKA
RamonCSKA
27 июня в 21:40
Дзюбе по офсайдам зато не соперник
karnager
karnager
27 июня в 21:28
https://gol.ru/news/12604-ronaldu-case-vseh-bil-v-stvor-na-evro-2020-on-lucsij-bombardir

Нападающий Португалии Криштиану Роналду провел на Евро-2020 три матча.

За это время он нанес 11 ударов по воротам соперников. Шесть из них были в створ. Это лучший показатель на турнире.

Кто врет?
ДАША Д
ДАША Д
27 июня в 19:22
Это главная угроза для соперников.
beefs
beefs
27 июня в 19:09
Да уж, гол с центра поля был великолепен...
Ironigor
Ironigor
27 июня в 19:08
Не долго осталось ему ШикОвать !!!)
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