Сборная Англии собирается продлить контракт с Саутгейтом

Исполнительный директор Федерации футбола Англии (FA) Марк Буллингем заявил, что с главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом будет продлено сотрудничество.
Мы хотели бы продлить контракт с Саутгейтом. Он проделывает отличную работу, и Гарет знает наше мнение на этот счет. Думаю, разговор о пролонгации состоится после Евро-2020.
Саутгейт тренирует сборную Англии с 2016 года, его контракт истекает 31 июля 2022 года. Новое соглашение будет рассчитано до 2024 года.
Недавно Саутгейт заявлял, что этот состав сборной Англии выйдет на пик в течение 3-5 лет.
Мне вылетевшие венгры понравились куда больше родоначальников футбола. Толковый тренер с таким составом смело мог рассчитывать на финал, учитывая не самую сложную сетку турнира, а я очень сомневаюсь, что Англия пройдёт сборную Германии. Надеюсь, фанаты англичан поднимут волну протеста против решения продлить работу этого тренера и добьются его смены, иначе это интересное поколение футболистов рискует остаться без европейского и мирового признания.
Мне вылетевшие венгры понравились куда больше родоначальников футбола. Толковый тренер с таким составом смело мог рассчитывать на финал, учитывая не самую сложную сетку турнира, а я очень сомневаюсь, что Англия пройдёт сборную Германии. Надеюсь, фанаты англичан поднимут волну протеста против решения продлить работу этого тренера и добьются его смены, иначе это интересное поколение футболистов рискует остаться без европейского и мирового признания.