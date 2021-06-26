Сборная Англии собирается продлить контракт с Саутгейтом

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сегодня, 09:28

Исполнительный директор Федерации футбола Англии (FA) Марк Буллингем заявил, что с главным тренером сборной Англии будет продлено сотрудничество.

Мы хотели бы продлить контракт с Саутгейтом. Он проделывает отличную работу, и Гарет знает наше мнение на этот счет. Думаю, разговор о пролонгации состоится после Евро-2020.

Саутгейт тренирует сборную Англии с 2016 года, его контракт истекает 31 июля 2022 года. Новое соглашение будет рассчитано до 2024 года.

Недавно Саутгейт заявлял, что этот состав сборной Англии выйдет на пик в течение 3-5 лет.