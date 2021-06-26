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Сборная Англии собирается продлить контракт с Саутгейтом

сегодня, 09:28

Исполнительный директор Федерации футбола Англии (FA) Марк Буллингем заявил, что с главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом будет продлено сотрудничество.

Мы хотели бы продлить контракт с Саутгейтом. Он проделывает отличную работу, и Гарет знает наше мнение на этот счет. Думаю, разговор о пролонгации состоится после Евро-2020.

Саутгейт тренирует сборную Англии с 2016 года, его контракт истекает 31 июля 2022 года. Новое соглашение будет рассчитано до 2024 года.

Недавно Саутгейт заявлял, что этот состав сборной Англии выйдет на пик в течение 3-5 лет.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 10:48
Глупое решение. Нету нормальной игры, непонятные тренерские решения, Трипьер слева, Санчо и Грилиш в запасе, зато Сака и Стрелинг в основе, игнор Биссаки, Кейн вообще непонятно что на поле делает, вместо того чтобы угрожать воротам соперника.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 10:36
cska1948
cska1948
сегодня в 10:19
Российский футбольный союз сообщает о продлении контракта с главным тренером национальной сборной России Станиславом Черчесовым. Обновлённое соглашение вступает в силу с 13 марта 2020 года и действует до 30 декабря 2022 года включительно. При этом контракт может быть продлен до 31 июля 2024 года в случае успешного выступления - выхода из группы - национальной сборной России в финальном турнире чемпионата мира ФИФА по футболу 2022 года.
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Только за то, что Дюков подписал ТАКОЙ контракт с тренером сборной страны, Дюкова надо гнать из РФС!
shlomo
shlomo
сегодня в 10:00
Посмотрим какие будут результаты ....потом сделаем выводы....пока команда не впечатляет...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:48
Блестяще, Саутгейт! Располагая мощнейщей линией нападения с Кейном и прочими сборная Англии забила в групповом этапе столько же сколько и сборная Россия. Может вам лучше Черчесова у себя пристроить? Или как вариант Евсеева - он тоже так сможет.
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 09:33
Отличная работа? Федерация футбола Англии игру своей команды вообще смотрит? Имея самый дорогой состав на Евро забить два мяча в не очень сильной группе, показывая при этом едва ли не самый скучнейший футбол?
Мне вылетевшие венгры понравились куда больше родоначальников футбола. Толковый тренер с таким составом смело мог рассчитывать на финал, учитывая не самую сложную сетку турнира, а я очень сомневаюсь, что Англия пройдёт сборную Германии. Надеюсь, фанаты англичан поднимут волну протеста против решения продлить работу этого тренера и добьются его смены, иначе это интересное поколение футболистов рискует остаться без европейского и мирового признания.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 09:30
Не стоит торопиться
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