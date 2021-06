Пресс-служба «Шальке» сообщает, что клуб взял в аренду нападающего «Фрайбурга» .

Арендное соглашение рассчитано на один сезон.

🆕 Marvin #Pieringer has joined on a season-long loan from @scfreiburg, including an option to buy.



Welcome auf Schalke, Marvin! ⚒️#S04