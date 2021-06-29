Набиуллин покинул «Сочи»

Пресс-служба «Сочи» сообщает, что защитник Эльмир Набиуллин покидает клуб.
Стороны не стали продлевать соглашение.
Спасибо за всё, Эльмир! Эльмир Набиуллин покидает наш клуб.— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) June 29, 2021
Он пополнил ряды «барсов» перед сезоном-2019/20.
За два года защитник принял участие в 36 матчах, в которых отметился одной результативной передачей. pic.twitter.com/mTFuqioXOO
Есть вероятность, что игрок продолжит карьеру в «Химках».
Зенит два сезона 13 матчей в РПЛ, но зато чемпион.
Сочи два сезона 34 матча в РПЛ.
А ему уже 26 лет!!!
Ещё одно дитя лимита.
Зенит два сезона 13 матчей в РПЛ, но зато чемпион.
Сочи два сезона 34 матча в РПЛ.
А ему уже 26 лет!!!
Ещё одно дитя лимита.