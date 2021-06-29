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Набиуллин покинул «Сочи»

29 июня 2021, 14:10

Пресс-служба «Сочи» сообщает, что защитник Эльмир Набиуллин покидает клуб.

Стороны не стали продлевать соглашение.

Есть вероятность, что игрок продолжит карьеру в «Химках».

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
29 июня в 16:01
У парня карьера прёт.
Зенит два сезона 13 матчей в РПЛ, но зато чемпион.
Сочи два сезона 34 матча в РПЛ.
А ему уже 26 лет!!!
Ещё одно дитя лимита.
ЧиП
ЧиП
29 июня в 15:35
Побежали. Начался предсказуемый исход из квази клуба. 😏
ermak6848
ermak6848
29 июня в 15:09
надеюсь пока трансферное окно - найдёт свой футбольный клуб
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 июня в 14:58
36 матчей,1 результ.передача,кому он нужен!
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