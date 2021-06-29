Набиуллин покинул «Сочи»

Пресс-служба «Сочи» сообщает, что защитник покидает клуб.

Стороны не стали продлевать соглашение.

Спасибо за всё, Эльмир! Эльмир Набиуллин покидает наш клуб.



Он пополнил ряды «барсов» перед сезоном-2019/20.



За два года защитник принял участие в 36 матчах, в которых отметился одной результативной передачей. pic.twitter.com/mTFuqioXOO