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Варан: «Сборной Франции не хватало всего»

29 июня 2021, 04:20
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 3Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияЗакончился после серии пенальти

Защитник «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан прокомментировал поражение от Швейцарии (3:3, 4:5 — пен.) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Это действительно огромное разочарование. В первом тайме нам не хватало всего. Мы здорово отреагировали на это во второй половине встречи, но оставляли сопернику слишком много свободного пространства, и они вернулись в игру.

Мы разочарованы. Тяжело это анализировать. Нам не хватало всего.

У нас хороший коллектив с хорошим менталитетом. Мы всё проанализируем и не будем опускать голову. В раздевалке будет очень тихо. К сожалению, сегодня турнир для нас заканчивается. Пока больше нечего сказать. Это тяжело.

Капитан сборной Франции Уго Льорис после матча со Швейцарией подчеркнул, что не стоит вешать всю вину за поражение на форварда Килиана Мбаппе, не реализовавшего решающий пенальти.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
29 июня в 10:51
Не задался у Мбаппе этот евро. Явно не задался. Понравился настрой Бензема. Прямо из кожи вон лез. Однозначно один из лучших на евро и единолично лучший в составе сборной Франции. Погба как всегда в своем стиле - своим безграничным пафосом затмевает свой невероятный талант. Он бы на поле в короне ходил если бы она не скрывала его причёску...
RaulReal
RaulReal
29 июня в 09:20
Где всеми нахваленный и самый лучший игрок в истории,лучше тройки полузащиты Барсы(Иньеста, Хави, Бускетс) и Реала вместе взятых , где Конте был в этой игре?
Little Caprice
Little Caprice
29 июня в 06:38
Нападение сделало игру и забивало роскошные голы. Чем занималась оборона последние 10 минут, ведя 3:1 - вопрос.
Баобаб
Баобаб
29 июня в 06:22
Не, надо всех собак спустить на мбаппёнка. Сильно малый звезданулся.
112910415
112910415
29 июня в 06:12
этого не могло быть ...
но это случилось !
mihaluch
mihaluch
29 июня в 05:42
Не надо вешать всех собак на Мбаппе.
ABir
ABir
29 июня в 05:22
Вслед за Голландией и Португалией еще одна звездная команда фаворит покидает чемпионат Европы
протон1
протон1
29 июня в 05:14
швецы молодцы. обыграли супер сборную
Октябрь 1917
Октябрь 1917
29 июня в 05:07
Хотелось выиграть малой кровью
Василий 50
Василий 50
29 июня в 05:01
Мог бы и промолчать
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 июня в 04:56
Ценник на негритёнка должен реально упасть.
Байкал-38
Байкал-38
29 июня в 04:25
Это фиаско! Швейцары красавцы!
КЭТиК
КЭТиК
29 июня в 04:23
Главная звезда обделалась.
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