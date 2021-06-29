Варан: «Сборной Франции не хватало всего»

Защитник «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан прокомментировал поражение от Швейцарии (3:3, 4:5 — пен.) в матче 1/8 финала Евро-2020.
Это действительно огромное разочарование. В первом тайме нам не хватало всего. Мы здорово отреагировали на это во второй половине встречи, но оставляли сопернику слишком много свободного пространства, и они вернулись в игру.
Мы разочарованы. Тяжело это анализировать. Нам не хватало всего.
У нас хороший коллектив с хорошим менталитетом. Мы всё проанализируем и не будем опускать голову. В раздевалке будет очень тихо. К сожалению, сегодня турнир для нас заканчивается. Пока больше нечего сказать. Это тяжело.
Капитан сборной Франции Уго Льорис после матча со Швейцарией подчеркнул, что не стоит вешать всю вину за поражение на форварда Килиана Мбаппе, не реализовавшего решающий пенальти.
но это случилось !
но это случилось !