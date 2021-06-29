Варан: «Сборной Франции не хватало всего»

Защитник «Реала» и сборной Франции прокомментировал поражение от Швейцарии (3:3, 4:5 — пен.) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Это действительно огромное разочарование. В первом тайме нам не хватало всего. Мы здорово отреагировали на это во второй половине встречи, но оставляли сопернику слишком много свободного пространства, и они вернулись в игру.

Мы разочарованы. Тяжело это анализировать. Нам не хватало всего.

У нас хороший коллектив с хорошим менталитетом. Мы всё проанализируем и не будем опускать голову. В раздевалке будет очень тихо. К сожалению, сегодня турнир для нас заканчивается. Пока больше нечего сказать. Это тяжело.