Бускетс: «Унаи Симон был крайне надёжен после своего автогола»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании прокомментировал победу над Хорватией (5:3) в матче 1/8 финала Евро-2020.

У нас были возможности закончить игру раньше, но мы демонстрировали свой характер на протяжении всего матча.

К сожалению, Ольмо не смог сделать счёт 4:1, после чего Хорватия отыгралась. Но в целом я очень доволен результатом, тем, как мы провели дополнительное время, а также тем фактом, что мы в 1/4 финала.

Унаи Симон знает, что мы целиком доверяем ему. Автогол был неудачным моментом, но менталитет Унаи позволил ему сохранить спокойствие, будучи амбициозным игроком. Сегодня он это продемонстрировал. Он был крайне надёжен после этого гола и выдал несколько топ-сейвов.