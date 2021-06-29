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Бускетс: «Унаи Симон был крайне надёжен после своего автогола»

29 июня 2021, 05:43
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия3 : 5Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился в доп. время

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал победу над Хорватией (5:3) в матче 1/8 финала Евро-2020.

У нас были возможности закончить игру раньше, но мы демонстрировали свой характер на протяжении всего матча.

К сожалению, Ольмо не смог сделать счёт 4:1, после чего Хорватия отыгралась. Но в целом я очень доволен результатом, тем, как мы провели дополнительное время, а также тем фактом, что мы в 1/4 финала.

Унаи Симон знает, что мы целиком доверяем ему. Автогол был неудачным моментом, но менталитет Унаи позволил ему сохранить спокойствие, будучи амбициозным игроком. Сегодня он это продемонстрировал. Он был крайне надёжен после этого гола и выдал несколько топ-сейвов.

Бускетс был признан лучшим игроком матча Хорватия — Испания.

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Все комментарии
112910415
112910415
29 июня в 07:17
нервы почти железные
STVA 1
STVA 1
29 июня в 06:07
Правильно сказал Серхио
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 июня в 05:59
Нормально отыграл Симон а такие ляпы бывают практически у всех вратарей.
ЮЗИК
ЮЗИК
29 июня в 05:45
Поддержали вовремя товарища
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