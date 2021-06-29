«Арсенал» интересуется голкипером «Шеффилда»

Вратарь «Шеффилда» Аарон Рамсдейл попал в сферу интересов «Арсенала».
Как сообщается, лондонский клуб предпримет попытку подписать голкипера после окончания Евро-2020. Проблемой является тот факт, что «Шеффилд» хочет выручить с продажи Рамсдейла 40 млн фунтов стерлингов, однако «Арсенал» не готов платить такие деньги. «Канониры» попытаются снизить цену за игрока.
Ранее «Арсенал» проявлял интерес к форварду «Торино» Андреа Белотти.
Возьмите Онану! Да я понимаю что у него до ноября бан,но он в разы лучше и Лено,и Рамсдейла...да и по деньгам дешевле получится
Можно за копейки взять Райяна из Брайтона,на начало сезона,а потом Онана подключится
Возьмите Онану! Да я понимаю что у него до ноября бан,но он в разы лучше и Лено,и Рамсдейла...да и по деньгам дешевле получится
Можно за копейки взять Райяна из Брайтона,на начало сезона,а потом Онана подключится
Кроенке - не мамонт, не вымрет, как говорится. АПЛ нужны свои клоуны.
Кроенке - не мамонт, не вымрет, как говорится. АПЛ нужны свои клоуны.