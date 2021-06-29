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«Арсенал» интересуется голкипером «Шеффилда»

29 июня 2021, 16:37

Вратарь «Шеффилда» Аарон Рамсдейл попал в сферу интересов «Арсенала».

Как сообщается, лондонский клуб предпримет попытку подписать голкипера после окончания Евро-2020. Проблемой является тот факт, что «Шеффилд» хочет выручить с продажи Рамсдейла 40 млн фунтов стерлингов, однако «Арсенал» не готов платить такие деньги. «Канониры» попытаются снизить цену за игрока.

Ранее «Арсенал» проявлял интерес к форварду «Торино» Андреа Белотти.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
29 июня в 21:00, ред.
Что за бред! Ничем не проявил себя ни в Борнмуте ни в Шеффилде,и хотят 40 млн за него..
Возьмите Онану! Да я понимаю что у него до ноября бан,но он в разы лучше и Лено,и Рамсдейла...да и по деньгам дешевле получится
Можно за копейки взять Райяна из Брайтона,на начало сезона,а потом Онана подключится
buzzila
buzzila
29 июня в 17:53
Де Лаурентис уже так Кулибали продавал. Два года назад он был топ и стоил 75 млн. Сейчас ему уже 30 лет и стоит на трансфермаркет 48. А Наполи от чемпионства только удалился в недосягаемые дали.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
29 июня в 17:06
Нольтете и Кроенке респект, продать одного из лучших вратарей АПЛ и вратаря сборной Аргентины за копейки, и искать замену купленной за бешеные деньги Черной Дере по имени Лено - тоже за бешеные деньги.

Кроенке - не мамонт, не вымрет, как говорится. АПЛ нужны свои клоуны.
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