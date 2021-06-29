«Арсенал» интересуется голкипером «Шеффилда»

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29 июня 2021, 16:37

Вратарь «Шеффилда» попал в сферу интересов «Арсенала».

Как сообщается, лондонский клуб предпримет попытку подписать голкипера после окончания Евро-2020. Проблемой является тот факт, что «Шеффилд» хочет выручить с продажи Рамсдейла 40 млн фунтов стерлингов, однако «Арсенал» не готов платить такие деньги. «Канониры» попытаются снизить цену за игрока.

Ранее «Арсенал» проявлял интерес к форварду «Торино» Андреа Белотти.