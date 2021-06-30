Моуриньо хочет видеть Кавани в «Роме»

Daily Star сообщает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Серии А.
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо лично заинтересован в подписании уругвайского футболиста.
В минувшем сезоне форвард забил 17 голов в 39 матчах за «Юнайтед».
Действующий контракт Кавани с МЮ рассчитан до июня 2022 года.
Ж.Моуриньо из когда-то хорошего тренера превратился в плута... Мошенник ещё тот Ж.Моуриньо...Как оказалось, по факту...
Ж.Моуриньо из когда-то хорошего тренера превратился в плута... Мошенник ещё тот Ж.Моуриньо...Как оказалось, по факту...