Моуриньо хочет видеть Кавани в «Роме»

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вчера, 10:56

Daily Star сообщает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в Серии А.

Главный тренер «Ромы» лично заинтересован в подписании уругвайского футболиста.

В минувшем сезоне форвард забил 17 голов в 39 матчах за «Юнайтед».