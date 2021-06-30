ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

Моуриньо хочет видеть Кавани в «Роме»

вчера, 10:56

Daily Star сообщает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Серии А.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо лично заинтересован в подписании уругвайского футболиста.

В минувшем сезоне форвард забил 17 голов в 39 матчах за «Юнайтед».

Действующий контракт Кавани с МЮ рассчитан до июня 2022 года.

Все новости
СлухиСтало известно, сколько «Болонья» готова заплатить за трансфер Дивеева
Сегодня, 19:04 Комментарии3
СлухиЮндер может перейти из «Ромы» в «Марсель» этим летом
Сегодня, 14:34 Комментарии2
Слухи«Интер» заинтересован в подписании Серхи Роберто из «Барселоны»
Сегодня, 08:54 Комментарии3
Слухи«Торино» и «Реал Сосьедад» заинтересовались Довбиком
Сегодня, 07:22 Комментарии7
В «Сассуоло» подтвердили интерес «Ювентуса» и «Арсенала» к Локателли
Сегодня, 05:52 Комментарии5
СлухиМбаппе намерен отработать контракт с ПСЖ и через год уйти свободным агентом
Сегодня, 04:00 Комментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 16:16
6 млн найдут!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 15:37
это стиль ЖМ, переманивать игроков, но, боюсь, в Роме этого не случится, там нет столько бабок, чтобы взять Эдинсона.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:27
Он МЮ нужен
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:40
Губа не дура.
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:26, ред.
Чет спрос увеличился на возростных игроков
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 11:23
Кавани хочет видеть у себя на счете побольше нулей!!!
Mi6
Mi6
вчера в 11:13
Классный нап, но уже в возрасте
YAMAYKA
YAMAYKA
вчера в 11:10
Моур хочет старых игроков, ему гнобить в Роме некого ?
Q-J-G
Q-J-G ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 11:09
А потом не видят его... По факту, видят его в другой команде с новым контрактом, и с их выплаченной неустойкой за досрочное расторжение контракта...

Ж.Моуриньо из когда-то хорошего тренера превратился в плута... Мошенник ещё тот Ж.Моуриньо...Как оказалось, по факту...
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 11:02
Когда Моур приходит в новый клуб, тут же появляются новости, что он хочет видеть того, хочет видеть сего)
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:57
Хочет ли Кавани видеть себя в "Роме" у Моуриньо...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100