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Рэшфорд подтвердил вероятный переход Санчо в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 06:17

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». О возможном трансфере высказался нападающий МЮ и партнёр Санчо по сборной Англии Маркус Рэшфорд.

Один из пользователей твиттера написал под сегодняшним постом Рэшфорда: «Анонсируй Санчо, Маркус», на что форвард ответил: «Да».

По информации журналиста Фабрицио Романо, в ближайшие часы клубы проведут переговоры для окончательного завершения деталей сделки, которая составит около 90 млн евро.

Ранее стала известна возможная зарплата Санчо в МЮ.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:24
Круто чё,теперь в Англии поиграет!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:13
Серьёзное усиление.
sv_1969
sv_1969
вчера в 06:30
Безусловно усиление было бы
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