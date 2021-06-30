Рэшфорд подтвердил вероятный переход Санчо в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». О возможном трансфере высказался нападающий МЮ и партнёр Санчо по сборной Англии Маркус Рэшфорд.
Один из пользователей твиттера написал под сегодняшним постом Рэшфорда: «Анонсируй Санчо, Маркус», на что форвард ответил: «Да».
По информации журналиста Фабрицио Романо, в ближайшие часы клубы проведут переговоры для окончательного завершения деталей сделки, которая составит около 90 млн евро.
Ранее стала известна возможная зарплата Санчо в МЮ.