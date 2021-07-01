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«Спартак» — об истёкшем контракте Месси: «Пришло наше время сделать шаг»

сегодня, 02:29

Пресс-служба «Спартака» в твиттере отреагировала на новость о том, что у аргентинского нападающего Лионеля Месси истёк срок контракта с «Барселоной».

«Пришло наше время сделать шаг. Поехали», — говорится в сообщении «Спартака», к которому «красно-белые» прикрепили скриншот из футбольного симулятора FIFA 21 с предложением Месси о переходе.

Позже «Спартак» опубликовал «переписку» с 34-летним футболистом.

— Привет, Лео! Это снова «Спартак» Москва. Может, сейчас уже хочешь к нам перейти?

— Нет. Never. Nunca. Никогда. Никогда больше не пишите мне. Я лучше предпочту завершить карьеру.

«Честно говоря, не знаю. Я сделал всё, что мог. Шансы всё ещё 50/50», — подписал твиттер «Спартака» скриншот фейковой переписки с Месси.

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Все комментарии
жнец158
жнец158
сегодня в 12:37
    galem72
    galem72
    сегодня в 11:19
    Какой только х они занимаются... Лучше бы эта пресловутая пресс-служба потроллила поражение от Нефтчи.
    jobss
    jobss ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    сегодня в 09:23
    .
    mat73
    mat73
    сегодня в 09:18
    И смеяться над шуткой даже не хочется
    1-я конная
    1-я конная ответ SHMEL (раскрыть)
    сегодня в 08:54
    Это - цирк
    karnager
    karnager
    сегодня в 08:28
    Интересно, чья байка безумнее - Месси в РПЛ или Месси и Роналду в одной команде)
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 07:39
    Это наверное был юмор?
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 07:27
    Господи, вы позиционируете себя как народная команда, к чему эти шутки уровня деревенского КВН, способные вызвать только жалость к её автору..
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:30
    не надо терять надежду
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 06:30
    Да Зарема все порешала, просто Попов был против:
    Мага Шульман
    Мага Шульман
    сегодня в 06:19
    Вас тут не стояло.
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    сегодня в 05:28
    Месси к нам не поедит
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 04:53
    Примитивная шутка для тупых
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 04:45
      swed27
      swed27
      сегодня в 03:06
      Не представляю Месси в РПЛ
      sv_1969
      sv_1969
      сегодня в 02:40
      Не думаю что это умно
      1bear
      1bear
      сегодня в 02:34
      смешно и грустно одновременно - в Россию едут только за большие деньги,да и то не самые лучшие,мягко выражаясь
      M1 Game
      M1 Game
      сегодня в 02:30
      Да Месси не перейдет в Спартак . Где Месси , а где Рпл
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