«Спартак» — об истёкшем контракте Месси: «Пришло наше время сделать шаг»

Пресс-служба «Спартака» в твиттере отреагировала на новость о том, что у аргентинского нападающего Лионеля Месси истёк срок контракта с «Барселоной».
«Пришло наше время сделать шаг. Поехали», — говорится в сообщении «Спартака», к которому «красно-белые» прикрепили скриншот из футбольного симулятора FIFA 21 с предложением Месси о переходе.
Позже «Спартак» опубликовал «переписку» с 34-летним футболистом.
— Привет, Лео! Это снова «Спартак» Москва. Может, сейчас уже хочешь к нам перейти?
— Нет. Never. Nunca. Никогда. Никогда больше не пишите мне. Я лучше предпочту завершить карьеру.
«Честно говоря, не знаю. Я сделал всё, что мог. Шансы всё ещё 50/50», — подписал твиттер «Спартака» скриншот фейковой переписки с Месси.
It's our time to step up. Let's go. https://t.co/xI7ZIakOMR pic.twitter.com/PjjygmUDKp— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) June 30, 2021