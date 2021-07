«Спартак» — об истёкшем контракте Месси: «Пришло наше время сделать шаг»

Пресс-служба «Спартака» в твиттере отреагировала на новость о том, что у аргентинского нападающего истёк срок контракта с «Барселоной».

«Пришло наше время сделать шаг. Поехали», — говорится в сообщении «Спартака», к которому «красно-белые» прикрепили скриншот из футбольного симулятора FIFA 21 с предложением Месси о переходе.

Позже «Спартак» опубликовал «переписку» с 34-летним футболистом.

«Честно говоря, не знаю. Я сделал всё, что мог. Шансы всё ещё 50/50», — подписал твиттер «Спартака» скриншот фейковой переписки с Месси.

