«Спартак» — об истёкшем контракте Месси: «Пришло наше время сделать шаг»

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сегодня, 02:29

Пресс-служба «Спартака» в твиттере отреагировала на новость о том, что у аргентинского нападающего истёк срок контракта с «Барселоной».

«Пришло наше время сделать шаг. Поехали», — говорится в сообщении «Спартака», к которому «красно-белые» прикрепили скриншот из футбольного симулятора FIFA 21 с предложением Месси о переходе.

Позже «Спартак» опубликовал «переписку» с 34-летним футболистом.

— Привет, Лео! Это снова «Спартак» Москва. Может, сейчас уже хочешь к нам перейти? — Нет. Never. Nunca. Никогда. Никогда больше не пишите мне. Я лучше предпочту завершить карьеру.

«Честно говоря, не знаю. Я сделал всё, что мог. Шансы всё ещё 50/50», — подписал твиттер «Спартака» скриншот фейковой переписки с Месси.