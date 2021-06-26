Пикфорд пообещал, что побьёт Логана Пола, у которого был бой с Мейвезером

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд заявил, что после Евро-2020 отправится в Лас-Вегас.
Пикфорд в шуточной форме заявил, что «отправит спать» американского видеоблогера Логана Пола, который в июне провёл выставочный бой против непобеждённого боксёра Флойда Мейвезера, результатом которого стала ничья. Стоит отметить, что в 2018 году сам Логан Пол вызывал на бой бывшего защитника сборной Англии Рио Фердинанда.
Ранее чемпион мира в тяжёлом весе по версии IBF, WBO, WBA и IBO Энтони Джошуа провёл благотворительный матч в FIFA 21 с Джесси Лингардом.