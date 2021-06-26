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Пикфорд пообещал, что побьёт Логана Пола, у которого был бой с Мейвезером

сегодня, 19:09

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд заявил, что после Евро-2020 отправится в Лас-Вегас.

Пикфорд в шуточной форме заявил, что «отправит спать» американского видеоблогера Логана Пола, который в июне провёл выставочный бой против непобеждённого боксёра Флойда Мейвезера, результатом которого стала ничья. Стоит отметить, что в 2018 году сам Логан Пол вызывал на бой бывшего защитника сборной Англии Рио Фердинанда.

Ранее чемпион мира в тяжёлом весе по версии IBF, WBO, WBA и IBO Энтони Джошуа провёл благотворительный матч в FIFA 21 с Джесси Лингардом.

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David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 19:28
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Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:25
Ну с нашими то духа не хватило бы сразиться !!!)))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 19:20
Может вызывать, разумеется, результатом будет обговоренная заранее ничья, как и во всех выставочных боях блогеров и Мейвейзера.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 19:17
Ну что ж, для боксера он неплохой вратарь.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:11
Поставлю на Логана!
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