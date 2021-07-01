Лапорта: «Пока не могу сказать, что Месси остаётся»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ходе переговоров относительно продления контракта с нападающим Лионелем Месси.
Мы хотим, чтобы он остался, а Лео хочет остаться у нас. Всё идёт хорошо, но у нас есть проблема с финансовым fair play. Мы в процессе поиска наилучшего решения для обеих сторон.
Я хотел бы иметь возможность сказать, что Лео остаётся, но пока не могу этого сделать.
1 июля у Месси истёк контракт с «Барселоной», и 34-летний аргентинец стал свободным агентом.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Другог приёма - как максимум выдрать себе зарплату пока нет..
Другог приёма - как максимум выдрать себе зарплату пока нет..