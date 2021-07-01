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Лапорта: «Пока не могу сказать, что Месси остаётся»

01 июля 2021, 03:38

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ходе переговоров относительно продления контракта с нападающим Лионелем Месси.

Мы хотим, чтобы он остался, а Лео хочет остаться у нас. Всё идёт хорошо, но у нас есть проблема с финансовым fair play. Мы в процессе поиска наилучшего решения для обеих сторон.

Я хотел бы иметь возможность сказать, что Лео остаётся, но пока не могу этого сделать.

1 июля у Месси истёк контракт с «Барселоной», и 34-летний аргентинец стал свободным агентом.

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
04 июля в 21:45
мы тебя всей Каталонией выбирали,потому что ты нам обещал радужное будущее. Месси и Барса = Едины до конца дней. Если Месси уйдёт и ты вслед за ним должен будешь уйти.
Александр Валяев
Александр Валяев
01 июля в 21:15, ред.
Простите, но вокруг Месси трепло. Все трусятся, что он уйдет, а нужно вести себя достойно.
cska1948
cska1948
01 июля в 11:54
"...Всё идёт хорошо, но у нас есть проблема с финансовым fair play..."
КЭТиК
КЭТиК
01 июля в 08:56
Испанская налоговая пристально следит за ситуацией.
h8you
h8you
01 июля в 08:30
наверное только катарцы кладут болт на ффп
h8you
h8you
01 июля в 08:29
он остается
avici_liverpool
avici_liverpool
01 июля в 08:20
у барсы нет бабла как у псж и сити на взятку уефа, чтобы обойти фэйр плей
Leha-ha50
Leha-ha50
01 июля в 07:24
А ведь совсем недавно заявлял с полной уверенностью, что Лео никуда не уйдет. Лукавил значит ??? Видно не все гладко в переговорах . Что то не срастается. В чем причина задержки подписания нового контракта??? Возможно Лео не хочет идти на значительное понижение зарплаты, которое клубу просто необходимо??? Остается ждать дальнейшего развития событий.
Всем здоровья.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
01 июля в 05:29, ред.
Темнит Лапорта однако
ОПС
ОПС
01 июля в 05:25
Может все таки останется.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
01 июля в 04:49
Месси нужно, чтобы его публично уговаривали.
ermak6848
ermak6848
01 июля в 04:47
стареет Месси - вот и пиарится...на финише своей карьеры
Другог приёма - как максимум выдрать себе зарплату пока нет..
1bear
1bear
01 июля в 03:58
русские могут легко научить "чёрным схемам",как обмануть fair play ))))))))
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