Лапорта: «Пока не могу сказать, что Месси остаётся»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ходе переговоров относительно продления контракта с нападающим .

Мы хотим, чтобы он остался, а Лео хочет остаться у нас. Всё идёт хорошо, но у нас есть проблема с финансовым fair play. Мы в процессе поиска наилучшего решения для обеих сторон.

Я хотел бы иметь возможность сказать, что Лео остаётся, но пока не могу этого сделать.