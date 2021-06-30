МЮ и «Боруссия» Д согласовали трансфер Санчо

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вчера, 21:45

Дортмундская «Боруссия» и МЮ договорились о трансфере хавбека .

Сумма сделки составит 90 млн евро. Футболист уже согласовал условия контракта с «красными дьяволами». Санчо подпишет соглашение, которое будет рассчитано до лета 2026 года.