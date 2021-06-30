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МЮ и «Боруссия» Д согласовали трансфер Санчо

вчера, 21:45

Дортмундская «Боруссия» и МЮ договорились о трансфере хавбека Джейдона Санчо.

Сумма сделки составит 90 млн евро. Футболист уже согласовал условия контракта с «красными дьяволами». Санчо подпишет соглашение, которое будет рассчитано до лета 2026 года.

Накануне игрок МЮ Маркус Рэшфорд подтвердил вероятный переход Санчо.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
сегодня в 14:23, ред.
У него отличная статистика в бундеслиге по голам и ассистам. А в МЮ не было правого вингера лет 5, так еще после евро Рэшфорд будет операцию делать и пропустит начало сезона явно, усиление было необходимо и Санчо закроет позицию надолго. В сборной он не играет, это следствие оборонительной тактики Саутгейта. Сака в отборе хорош, оттого и играет, только Стерлинг у него не отрабатывает в защите но бежит и так и на удивление забивает, в отличии игр за МС, поэтому места в старте пока нету. Даже Грилиш только в лавки выходит, Маунт и Фоден тоже сидят, от Саутгейта можно ожидать чего угодно, но он пока добывает результат для сборной.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
сегодня в 12:15, ред.
Додик из Арсенала Сака его на банку в сборной посадил ,может все таки не за того 90 лямов отдают ?
sv_1969
sv_1969 ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
сегодня в 11:11
Стоимость на transfermarkt: 100 млн €
manutd navsegda
manutd navsegda ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
сегодня в 11:09
нет
YAMAYKA
YAMAYKA
сегодня в 10:56
Ну наконец-то правого подписали, главное что бы заиграл !
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ manutd navsegda (раскрыть)
сегодня в 10:13
Мбаппе и Холланд
manutd navsegda
manutd navsegda ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
сегодня в 09:53
А кто сегодня стоит своих денег?
inter 03
inter 03 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 09:32
согласен я купил его аж 150 лямов торговаться было без полезно
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 07:52
Наконец-то сериал закончился. Жду покупку центрального защитника.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:04
Давно собирался уйти.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 23:59
Зря ! Могли Дзюбу за 30 млн. взять ! Он давно в Апл хочет.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 23:53
Зря, не стоит он таких денег...
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 23:01
у меня давно в фифе 21 бегает за красных дьяволов😁
jobss
jobss ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 22:09
Добрый!
Для того, чтобы получить какой-то приз, один из вариантов как раз участие в конкурсе прогнозов
О конкурсе прогнозов подробнее здесь:
https://www.soccer.ru/game?from=tab
санек002
санек002 ответ jobss (раскрыть)
вчера в 22:05
добрый вечер!я так понял получить просто за конкурс прогнозов что то не получится!надо еще где то учавствовать?спасибо!
Cayman
Cayman
вчера в 21:54
а это интересно опять Бавария ослябляет конкурента?)
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