В чём-то он второй после Месси. МЮ раскошелился на Санчо

Один из главных трансферов этого лета близок к официальному оформлению. «Соккер.ру» — о переходе Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».
Завершение саги
Яркая игра английского вингера в дортмундской «Боруссии» практически не оставляла шансов на то, чтобы он продолжил карьеру не в одном из топовых клубов Англии. Все-таки молодой и эффективный англичанин играет в Германии – непорядок. Английские топовые клубы и так-то падки на будущих звезд, а тут – все звезды сошлись. Оставалось решить вопрос, кто же это будет.
В последние трансферные периоды ближе остальных к Санчо подкрадывался именно «Манчестер Юнайтед». Но до поры это оставалось слухами, хотя волны воплощения в реальность накатывали все более мощные с каждым разом. И теперь они превращаются в сделку. Погоня за лондонцем, который блистал в академии «Уотфорда» практически завершена.
Парадокс ситуации в том, что Санчо в 2017 году перешел в «Боруссию» как раз из Манчестера, но выступал он за «Манчестер Сити». Впрочем, об этом чуть подробнее поговорим позднее. В нынешней сделке основным вопросом была цена – в ней долго стороны не могли сойтись, а слухи называли цифры с огромным разбросом.
Компромисс был найден в районе 85 миллионов евро или 73 миллионов фунтов стерлингов. Внушительная компенсация за 21-летнего парня, но сейчас он фактически готовая звезда с большим потенциалом. Задачей МЮ будет не пустить его в трубу. Если сумма сделки подтвердится, то Санчо станет самым дорогим английским футболистом всех времен – после Харри Магуайра, который перешел в тот же МЮ из «Лестера» в 2019 году за 80 миллионов фунтов.
Тот, кто нужен
По данным ВВС, осталось уладить лишь детали личного контракта Санчо, которому – якобы «Юнайтед» готов платить 18 миллионов евро за сезон, если игрок подпишет договор на пять лет. По информации британских СМИ, очень яростно за этот трансфер выступал сам главный тренер «Манчестера» Оле-Гуннар Сульшер, который после второго места в прошлом сезоне АПЛ и финала Лиги Европы должен добиваться прогресса, то есть уже брать трофеи. А для этого необходимо качественное точечное усиление. По мнению тренера, нужно еще четыре игрока: на правый край полузащиты, в центр полузащиты, в центр обороны и в нападение. Появление Санчо снимает первую проблему и частично – четвертую.
Санчо за 137 матчей в «Боруссии» забил 50 голов и сделал 57 голевых передач, в том числе оформил дубль в финале Кубка Германии, где его команда обыграла «Лейпциг» со счетом 4:1. А с момента дебюта в сборной Англии в 2018 году Санчо провел за национальную команду 20 матчей, забил три мяча. Джейдон по итогам сезонов-2018/19 и 2019/20 попал в состав символической сборной Бундеслиги.
Стремительный взлет
Родился Санчо в марте 2000 года на юге Лондона. В 2007 году его заметил «Уотфорд», а в девять лет он уже закрепился в академии этого клуба, где стал сразу одним из самых заметных юных игроков. К его 15-летию за ним пришел «Манчестер Сити». «Уотфорду» за переход молодого парня досталось всего 500 тысяч фунтов. Хотя для такого подростка это очень неплохо.
Однако в «Сити» конкуренция для неокрепшего и еще не ставшего звездой парня оказалась слишком сильной. В августе 2017 года он переходит в дортмундскую «Боруссию» примерно за 10 миллионов фунтов стерлингов. В октябре того же года Санчо вместе с юношеской сборной Англии выигрывает чемпионат мира, хотя его после группового этапа отозвала «Боруссия» — насладиться финальной стадией Джейдону не удалось.
В апреле 2018 года Санчо забил свой первый гол за «Боруссию», поучаствовав в разгроме «Байера» со счетом 4:0. А уже в октябре Санчо дебютировал в сборной Англии в розыгрыше Лиги Наций. Он стал первым футболистом английской сборной, который родился в 2000-х годах.
Первый свой гол за Англию он забил в сентябре 2019 года в игре с Косово (5:3). В том сезоне Санчо окончательно закрепился в звездном статусе, поскольку уже в июне 2020 года Джейдон завершал сезон с 20 голами и 18 голевыми передачами в 44 матчах. Через год закрепил результат, подтвердив, что умеет держать высоко заданную планку. На его счету было уже 20 голевых передач и 16 голов, что гарантировало Санчо место в сборной Англии на Евро-2020.
Сравнение с другими
Безусловно, Санчо не потеряется в мощном атакующем ансамбле, который складывается в МЮ. Можно сравнить показатели игроков атаки. Джейдон забил 16 голов, как уже говорилось, в прошлом сезоне. Это на пять меньше, чем у Рэшфорда, но на четыре больше, чем у Гринвуда, и на девять больше, чем у Марсьяля. На счету Кавани 17 голов. За четыре сезона в «Боруссии» Санчо сделал 57 голевых передач и создал 65 голевых шансов, то есть больше, чем Рэшфорд, Марсьяль, Гринвуд и Кавани на том же отрезке.
Понятно, что все эти футболисты проводили четыре последних сезона в разных условиях, в разных командах, но на цифры всегда любопытно взглянуть. В среднем для участия в одном забитом мяче Санчо требовалось 198 минут. Лучше показатели только у Рэшфорда и Кавани – 197 и 121 минута соответственно. Но помним, что тот же Эдинсон играл часть рассматриваемого отрезка в ПСЖ, во Франции, где уровень сопротивления был гораздо ниже.
Санчо неплохо смотрится и на фоне некоторых самых ярких звезд в Европе. С начала сезона-2018/19 только семь игроков набрали больше очков по системе «гол+пас», чем Джейдон. Из этих игроков только Месси сделал голевых передач за «Барселону» больше голов, чем Санчо в «Боруссии» – 43 против 41. По суммарному значению голов и передач Санчо на одном уровне с Кейном за последние три сезона. И уступает таким ребятам, как Салах, Бензема, Иммобиле, Мбаппе, Роналду, Левандовски и Месси. Неплохо оказаться в такой компании?