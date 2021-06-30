В чём-то он второй после Месси. МЮ раскошелился на Санчо

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вчера, 23:46

Один из главных трансферов этого лета близок к официальному оформлению. «Соккер.ру» — о переходе Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».

Завершение саги

Яркая игра английского вингера в дортмундской «Боруссии» практически не оставляла шансов на то, чтобы он продолжил карьеру не в одном из топовых клубов Англии. Все-таки молодой и эффективный англичанин играет в Германии – непорядок. Английские топовые клубы и так-то падки на будущих звезд, а тут – все звезды сошлись. Оставалось решить вопрос, кто же это будет.

В последние трансферные периоды ближе остальных к Санчо подкрадывался именно «Манчестер Юнайтед». Но до поры это оставалось слухами, хотя волны воплощения в реальность накатывали все более мощные с каждым разом. И теперь они превращаются в сделку. Погоня за лондонцем, который блистал в академии «Уотфорда» практически завершена.

Парадокс ситуации в том, что Санчо в 2017 году перешел в «Боруссию» как раз из Манчестера, но выступал он за «Манчестер Сити». Впрочем, об этом чуть подробнее поговорим позднее. В нынешней сделке основным вопросом была цена – в ней долго стороны не могли сойтись, а слухи называли цифры с огромным разбросом.

Компромисс был найден в районе 85 миллионов евро или 73 миллионов фунтов стерлингов. Внушительная компенсация за 21-летнего парня, но сейчас он фактически готовая звезда с большим потенциалом. Задачей МЮ будет не пустить его в трубу. Если сумма сделки подтвердится, то Санчо станет самым дорогим английским футболистом всех времен – после Харри Магуайра, который перешел в тот же МЮ из «Лестера» в 2019 году за 80 миллионов фунтов.

Тот, кто нужен

По данным ВВС, осталось уладить лишь детали личного контракта Санчо, которому – якобы «Юнайтед» готов платить 18 миллионов евро за сезон, если игрок подпишет договор на пять лет. По информации британских СМИ , очень яростно за этот трансфер выступал сам главный тренер «Манчестера» Оле-Гуннар Сульшер, который после второго места в прошлом сезоне АПЛ и финала Лиги Европы должен добиваться прогресса, то есть уже брать трофеи. А для этого необходимо качественное точечное усиление. По мнению тренера, нужно еще четыре игрока: на правый край полузащиты, в центр полузащиты, в центр обороны и в нападение. Появление Санчо снимает первую проблему и частично – четвертую.

Санчо за 137 матчей в «Боруссии» забил 50 голов и сделал 57 голевых передач, в том числе оформил дубль в финале Кубка Германии, где его команда обыграла «Лейпциг» со счетом 4:1. А с момента дебюта в сборной Англии в 2018 году Санчо провел за национальную команду 20 матчей, забил три мяча. Джейдон по итогам сезонов-2018/19 и 2019/20 попал в состав символической сборной Бундеслиги.

Стремительный взлет

Родился Санчо в марте 2000 года на юге Лондона. В 2007 году его заметил «Уотфорд», а в девять лет он уже закрепился в академии этого клуба, где стал сразу одним из самых заметных юных игроков. К его 15-летию за ним пришел «Манчестер Сити». «Уотфорду» за переход молодого парня досталось всего 500 тысяч фунтов. Хотя для такого подростка это очень неплохо.

Однако в «Сити» конкуренция для неокрепшего и еще не ставшего звездой парня оказалась слишком сильной. В августе 2017 года он переходит в дортмундскую «Боруссию» примерно за 10 миллионов фунтов стерлингов. В октябре того же года Санчо вместе с юношеской сборной Англии выигрывает чемпионат мира, хотя его после группового этапа отозвала «Боруссия» — насладиться финальной стадией Джейдону не удалось.

В апреле 2018 года Санчо забил свой первый гол за «Боруссию», поучаствовав в разгроме «Байера» со счетом 4:0. А уже в октябре Санчо дебютировал в сборной Англии в розыгрыше Лиги Наций. Он стал первым футболистом английской сборной, который родился в 2000-х годах.

Первый свой гол за Англию он забил в сентябре 2019 года в игре с Косово (5:3). В том сезоне Санчо окончательно закрепился в звездном статусе, поскольку уже в июне 2020 года Джейдон завершал сезон с 20 голами и 18 голевыми передачами в 44 матчах. Через год закрепил результат, подтвердив, что умеет держать высоко заданную планку. На его счету было уже 20 голевых передач и 16 голов, что гарантировало Санчо место в сборной Англии на Евро-2020.

Сравнение с другими

Безусловно, Санчо не потеряется в мощном атакующем ансамбле, который складывается в МЮ . Можно сравнить показатели игроков атаки. Джейдон забил 16 голов, как уже говорилось, в прошлом сезоне. Это на пять меньше, чем у Рэшфорда, но на четыре больше, чем у Гринвуда, и на девять больше, чем у Марсьяля. На счету Кавани 17 голов. За четыре сезона в «Боруссии» Санчо сделал 57 голевых передач и создал 65 голевых шансов, то есть больше, чем Рэшфорд, Марсьяль, Гринвуд и Кавани на том же отрезке.

Понятно, что все эти футболисты проводили четыре последних сезона в разных условиях, в разных командах, но на цифры всегда любопытно взглянуть. В среднем для участия в одном забитом мяче Санчо требовалось 198 минут. Лучше показатели только у Рэшфорда и Кавани – 197 и 121 минута соответственно. Но помним, что тот же Эдинсон играл часть рассматриваемого отрезка в ПСЖ , во Франции, где уровень сопротивления был гораздо ниже.

Санчо неплохо смотрится и на фоне некоторых самых ярких звезд в Европе. С начала сезона-2018/19 только семь игроков набрали больше очков по системе «гол+пас», чем Джейдон. Из этих игроков только Месси сделал голевых передач за «Барселону» больше голов, чем Санчо в «Боруссии» – 43 против 41. По суммарному значению голов и передач Санчо на одном уровне с Кейном за последние три сезона. И уступает таким ребятам, как Салах, Бензема, Иммобиле, Мбаппе, Роналду, Левандовски и Месси. Неплохо оказаться в такой компании?