Бенитес возглавил «Эвертон», хотя в прошлом работал в «Ливерпуле». Тренеры по обе стороны

Смелые и отчаянные.
«Ливерпуль» vs «Эвертон» = Уильям Барклай (Ирландия) и Рафаэль Бенитес (Испания)
С 2004-го по 2010-й год Рафаэль Бенитес тренировал «Ливерпуль», привел мерсисайдцев к победам в Кубке Англии и Лиге чемпионов. Испанец — «красный», так что не удивительно, что фанаты «Эвертона» попытались оспорить его назначение в любимый клуб, даже вывесили баннер, содержащий скрытую угрозу, в котором призывали Рафу отказаться от подписания контракта.
Этим посланием занимается полиция, а Бенитес оказался не робкого десятка и не отказался от продолжения карьеры в «Эвертоне», подписал с «ирисками» контракт и вошел в историю. Испанец — всего лишь второй тренер, который будет тренировать обе команды из Ливерпуля. Первым еще в конце XIX века стал Уильям Барклай. Этот ирландец знаменит тем, что является первым официальным тренером и «Эвертона» (1888-1889), и «Ливерпуля» (1892-1896).
«Арсенал» vs «Тоттенхэм» = Терри Нил (Северная Ирландия) и Джордж Грэм (Шотландия)
Терри Нил 11 лет футбольной карьеры отдал «Арсеналу», но не отказался от предложения «Тоттенхэма», когда уже проработал четыре сезона тренером «Халл Сити». В первый год Нил едва не вылетел со «шпорами» во вторую лигу, со второй попытки стал 9-м, после чего принял предложение «Арсенала», в котором задержался на 7 лет. Под руководством Терри «канониры» добирались до четырех финалов (три Кубка Англии и Кубок Кубков), но взяли только один трофей.
Что касается Грэма, то он играл за «Арсенал» и тренировал «канониров» на протяжении 9 лет, которые потратил не впустую, выиграв 7 трофеев. На счету Джорджа два чемпионских титула, в том числе та знаменитая победа на «Энфилде» в 1989-м. Пять лет спустя он будет уволен, а в 1998-м возглавит «Тоттенхэм». Его никогда не жаловали на «Уайт Харт Лейн», что не отменяет того, факт, что именно Грэм выиграл для «шпор» Кубок Лиги — один из двух клубных трофеев за последние 30 лет.
«Реал» vs «Барселона» = Энрике Фернандес Виола (Уругвай) и Радомир Антич (Сербия)
Между «Реалом» и «Барселоной» гораздо больше исторических связей, чем может показаться на первый взгляд, но если говорить о главных тренерах, работавших в обоих клубах, то у нас две фамилии. В роли первопроходца выступил уругваец Энрике Гарсия, который в середине 30-х годов XX века играл за «Барсу» и даже провел несколько матчей за сборную Каталонии, а в 1947-м возглавил «блаугранас» и с ходу выиграл два чемпионата Испании.
Последний год в «Барселоне» получился неудачным — только 5-е место в Ла Лиге и отставка. Фернандес отправился на родину, где привел родной «Насьональ» к еще одному чемпионству. Перед сезоном 1953/54 южноамериканский специалист получил предложение, от которого невозможно отказаться, и возглавил «Реал», за который выступали Альфредо Ди Стефано, Франциско Хенто, Мигель Муньос и Эктор Риаль.
Виола привел «Реал» к первому титулу за 21 год, что было самым долгим ожиданием чемпионства за всю историю. Однако старт следующего сезона не задался, и бывший тренер «Барселоны» уступил тренерский мостик «Мадрида» Хосе Вильялонге. Следующего тренера-перебежчика Испания ждала почти полвека, им стал югославский специалист Радомир Антич, который собрал «королевский флеш»: работал в «Реале», «Атлетико» и «Барселоне».
Интересно, что лучших результатов Антич добился как раз с «матрасниками», в то время как «Реалу» (1991-1992) и «Барселоне» (2003) титулов не принес, проработав в суперклубах в общей сложности 15 месяцев.
«Лацио» vs «Рома» = Геза Кертес (Венгрия), Фульвио Бернардини (Италия), Джесс Карвер (Англия), Тото Лоренсо (Аргентина), Зденек Земан (Чехия), Свен-Горан Эрикссон (Швеция)
В Италии традиционно наблюдается большая текучесть тренерских кадров, поэтому многие специалисты оказывались по разные стороны в принципиальных противостояниях. Ярчайший пример — римское дерби. У первого тренера, работавшего с «Лацио» и «Ромой», трагическая судьба: венгра Гезу Кертеса в 1945-м убили нацисты, обнаружив, что он прячет в своем доме еврея.
Потом работой с римскими клубами отметились Фульвио Бернардини и Джесс Карвер. Итальянец до Второй мировой провел 100+ матчей за «Лацио» и под 300 встреч за «Рому», так что он стал перебежчиком еще до того, как начал тренировать. Англичанин Карвер тоже не промах: он не только на римское дерби посмотрел с разных сторон, но и Дерби Италии изучил основательно — работал и в «Ювентусе», и в «Интере».
Аргентинский тренер Хуан Карлос Лоренсо в 1964 году перешел на работу в «Рому» после двух лет у руля «Лацио». «Орлы» на него не затаили злобу и впоследствии еще дважды назначали главным. Зденек Земан работал с «Лацио» и «Ромой» в середине 90-х, а в стан «волков» возвращался во второе десятилетие XXI века.
Но главный в этом списке — Свен-Горан Эрикссон, один из важнейших тренеров в истории «Лацио», который выиграл для римского клуба Скудетто и еврокубок. На момент успехов с «орлами» на стыке веков у шведа уже было «волчье» прошлое: три сезона у руля «Ромы» и завоеванный Кубок Италии. Через 10 лет после ухода из «Ромы» Эрикссон был назначен рулевым «Лацио», чтобы взять два Кубка Италии, два Суперкубка Италии, Кубок обладателей Кубков, Суперкубок УЕФА и, конечно, Скудетто.