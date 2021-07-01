Бенитес возглавил «Эвертон», хотя в прошлом работал в «Ливерпуле». Тренеры по обе стороны

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вчера, 18:30

Смелые и отчаянные.

«Ливерпуль» vs «Эвертон» = Уильям Барклай (Ирландия) и Рафаэль Бенитес (Испания)

С 2004-го по 2010-й год Рафаэль Бенитес тренировал «Ливерпуль», привел мерсисайдцев к победам в Кубке Англии и Лиге чемпионов. Испанец — «красный», так что не удивительно, что фанаты «Эвертона» попытались оспорить его назначение в любимый клуб, даже вывесили баннер, содержащий скрытую угрозу, в котором призывали Рафу отказаться от подписания контракта.

Этим посланием занимается полиция, а Бенитес оказался не робкого десятка и не отказался от продолжения карьеры в «Эвертоне», подписал с «ирисками» контракт и вошел в историю. Испанец — всего лишь второй тренер, который будет тренировать обе команды из Ливерпуля. Первым еще в конце XIX века стал Уильям Барклай. Этот ирландец знаменит тем, что является первым официальным тренером и «Эвертона» (1888-1889), и «Ливерпуля» (1892-1896).

«Арсенал» vs «Тоттенхэм» = Терри Нил (Северная Ирландия) и Джордж Грэм (Шотландия)

Терри Нил 11 лет футбольной карьеры отдал «Арсеналу», но не отказался от предложения «Тоттенхэма», когда уже проработал четыре сезона тренером «Халл Сити». В первый год Нил едва не вылетел со «шпорами» во вторую лигу, со второй попытки стал 9-м, после чего принял предложение «Арсенала», в котором задержался на 7 лет. Под руководством Терри «канониры» добирались до четырех финалов (три Кубка Англии и Кубок Кубков), но взяли только один трофей.

Что касается Грэма, то он играл за «Арсенал» и тренировал «канониров» на протяжении 9 лет, которые потратил не впустую, выиграв 7 трофеев. На счету Джорджа два чемпионских титула, в том числе та знаменитая победа на «Энфилде» в 1989-м. Пять лет спустя он будет уволен, а в 1998-м возглавит «Тоттенхэм». Его никогда не жаловали на «Уайт Харт Лейн», что не отменяет того, факт, что именно Грэм выиграл для «шпор» Кубок Лиги — один из двух клубных трофеев за последние 30 лет.

«Реал» vs «Барселона» = Энрике Фернандес Виола (Уругвай) и Радомир Антич (Сербия)

Между «Реалом» и «Барселоной» гораздо больше исторических связей, чем может показаться на первый взгляд, но если говорить о главных тренерах, работавших в обоих клубах, то у нас две фамилии. В роли первопроходца выступил уругваец Энрике Гарсия, который в середине 30-х годов XX века играл за «Барсу» и даже провел несколько матчей за сборную Каталонии, а в 1947-м возглавил «блаугранас» и с ходу выиграл два чемпионата Испании.

Последний год в «Барселоне» получился неудачным — только 5-е место в Ла Лиге и отставка. Фернандес отправился на родину, где привел родной «Насьональ» к еще одному чемпионству. Перед сезоном 1953/54 южноамериканский специалист получил предложение, от которого невозможно отказаться, и возглавил «Реал», за который выступали Альфредо Ди Стефано, Франциско Хенто, Мигель Муньос и Эктор Риаль.

Виола привел «Реал» к первому титулу за 21 год, что было самым долгим ожиданием чемпионства за всю историю. Однако старт следующего сезона не задался, и бывший тренер «Барселоны» уступил тренерский мостик «Мадрида» Хосе Вильялонге. Следующего тренера-перебежчика Испания ждала почти полвека, им стал югославский специалист Радомир Антич, который собрал «королевский флеш»: работал в «Реале», «Атлетико» и «Барселоне».

Интересно, что лучших результатов Антич добился как раз с «матрасниками», в то время как «Реалу» (1991-1992) и «Барселоне» (2003) титулов не принес, проработав в суперклубах в общей сложности 15 месяцев.

«Лацио» vs «Рома» = Геза Кертес (Венгрия), Фульвио Бернардини (Италия), Джесс Карвер (Англия), Тото Лоренсо (Аргентина), Зденек Земан (Чехия), Свен-Горан Эрикссон (Швеция)

В Италии традиционно наблюдается большая текучесть тренерских кадров, поэтому многие специалисты оказывались по разные стороны в принципиальных противостояниях. Ярчайший пример — римское дерби. У первого тренера, работавшего с «Лацио» и «Ромой», трагическая судьба: венгра Гезу Кертеса в 1945-м убили нацисты, обнаружив, что он прячет в своем доме еврея.

Потом работой с римскими клубами отметились Фульвио Бернардини и Джесс Карвер. Итальянец до Второй мировой провел 100+ матчей за «Лацио» и под 300 встреч за «Рому», так что он стал перебежчиком еще до того, как начал тренировать. Англичанин Карвер тоже не промах: он не только на римское дерби посмотрел с разных сторон, но и Дерби Италии изучил основательно — работал и в «Ювентусе», и в «Интере».

Аргентинский тренер Хуан Карлос Лоренсо в 1964 году перешел на работу в «Рому» после двух лет у руля «Лацио». «Орлы» на него не затаили злобу и впоследствии еще дважды назначали главным. Зденек Земан работал с «Лацио» и «Ромой» в середине 90-х, а в стан «волков» возвращался во второе десятилетие XXI века.