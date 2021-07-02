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ЦСКА объявил состав на второй сбор. Шкурин и Н'Диай не полетели с командой

02 июля 2021, 18:28

Пресс-служба ЦСКА объявила состав на второй сбор в Австрии. Вместе с командой не отправились нападающие Илья Шкурин и Лассана Н'Диай, которые близки к уходу из ЦСКА.

Н’Диай и Шкурин не полетели в связи с переговорами с другими клубами, в том числе российскими, о возможном переходе. Гогуа в понедельник пройдет дополнительное медицинское обследование в Москве.

ЦСКА объявил состав на второй сбор. Шкурин и Н'Диай не полетели с командой

Ранее стало известно, что Шкурин может продолжить карьеру в чемпионате Израиля.

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CSKA2012
CSKA2012 ответ VeniaminS (раскрыть)
03 июля в 07:11
Не горчичников а прямых красных)))
VeniaminS
VeniaminS
03 июля в 00:14
Ахметов много горчичников хватает.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
02 июля в 21:27
Ну что хорошенько провести второй сбор и в бой!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
02 июля в 21:27
Согласен, но не плохо бы и его посмотреть.
Здоровья Анатолий.
oFANATo
oFANATo
02 июля в 21:22, ред.
Бистровича надо Березуцкому наигрывать и оставлять....у него отличный дальний пушечный удар...не один раз забивал такими ударами в матчах ЦСКА.

Влашич прибудет на сбор ЦСКА 10 июля....
Ironigor
Ironigor
02 июля в 20:10, ред.
Да всё нормально с составом , самое главное Березуцкий как себя чувствует и проявит !!? Один вопрос Чалов ???
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
02 июля в 19:57
В любом случае Шкурин бы пригодился . Не уверен , что Чалова прорвет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Serg_Diamond (раскрыть)
02 июля в 19:30
Шкурин хочет только в основе, на роль запасного не согласен. А при наличии чалова и Заболотного это исключено.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
02 июля в 19:28, ред.
Паша Яковлев много пропустил из за травмы, он намного меньше Вострикова сыграл. К тому же он проверенный, уже подготовку с основой проходил зимой
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
02 июля в 18:46
Я бы ещё взял Вострикова, как ни как но лучший бомбардир молодёжки, Яковлев забил на 2 мяча меньше.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
02 июля в 18:44, ред.
Шкурина зря отдают. Он паспортист и уж точно не хуже Яковлева. А малиец все равно не играл практически
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
02 июля в 18:40
Фамилия заболотный оскорбляет.
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