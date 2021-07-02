ЦСКА объявил состав на второй сбор. Шкурин и Н'Диай не полетели с командой

Пресс-служба ЦСКА объявила состав на второй сбор в Австрии. Вместе с командой не отправились нападающие Илья Шкурин и Лассана Н'Диай, которые близки к уходу из ЦСКА.
Н’Диай и Шкурин не полетели в связи с переговорами с другими клубами, в том числе российскими, о возможном переходе. Гогуа в понедельник пройдет дополнительное медицинское обследование в Москве.
Ранее стало известно, что Шкурин может продолжить карьеру в чемпионате Израиля.
Здоровья Анатолий.
Здоровья Анатолий.
Влашич прибудет на сбор ЦСКА 10 июля....
Влашич прибудет на сбор ЦСКА 10 июля....