ЦСКА объявил состав на второй сбор. Шкурин и Н'Диай не полетели с командой

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02 июля 2021, 18:28

Пресс-служба ЦСКА объявила состав на второй сбор в Австрии. Вместе с командой не отправились нападающие и , которые близки к уходу из ЦСКА .

Н’Диай и Шкурин не полетели в связи с переговорами с другими клубами, в том числе российскими, о возможном переходе. Гогуа в понедельник пройдет дополнительное медицинское обследование в Москве.

Ранее стало известно, что Шкурин может продолжить карьеру в чемпионате Израиля.