Сафонов займёт место в воротах сборной России в матче с Финляндией

Назван состав сборной России на матч второго тура группового этапа Евро-2020 против команды Финляндии.
Состав сборной России: вратарь — Матвей Сафонов; защитники — Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Дмитрий Барионов; полузащитники — Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Миранчук, Александр Головин, Далер Кузяев; нападающий — Артем Дзюба.
Ранее стало известно, в какой форме сборная России выйдет на этот матч.
Может историю повернуть по другому?). Ради будущей сборной?).
Может историю повернуть по другому?). Ради будущей сборной?).