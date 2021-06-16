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Сафонов займёт место в воротах сборной России в матче с Финляндией

16 июня 2021, 14:48
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Назван состав сборной России на матч второго тура группового этапа Евро-2020 против команды Финляндии.

Состав сборной России: вратарь — Матвей Сафонов; защитники — Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Дмитрий Барионов; полузащитники — Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Миранчук, Александр Головин, Далер Кузяев; нападающий — Артем Дзюба.

Ранее стало известно, в какой форме сборная России выйдет на этот матч.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
16 июня в 15:53
Сафонов третий номер в России среди вратарей, но беда, что первых двух номеров нет в сборной. Шунин? Вы сами всё видели. Лично я его в сборной не видел никогда, ну максимум третьим номером лет 10 назад.
Состав удивил, ещё бы Оздоева убрать, так вообще будет норм. Вместо Оздоева можно было Соболева попробовать с Дзюбой в атаке.
Caniggia
Caniggia
16 июня в 15:40
Ну хоть какие-то изменения, хотя надо было Дюпина. В принципе, очередные ожидания полной безнадёги и безыдейности впереди и Сафонов здесь не помощник.
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 июня в 15:38
На Бузову уже с утра !!!))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
16 июня в 15:36
На всё забьет???
stanichnik
stanichnik
16 июня в 15:36
Следствие ли это низкой оценки игры Шунина в матче с Бельгией, нажима футбольной общественности, включая многочисленных экспертов и болельщиков или самостоятельно осознанное решение Главного тренера сборной России, но сегодня на последнем рубеже будет играть Сафонов. Если сумеет Матвей сохранить ворота сухими это будет пол-дела, надо ещё обязательно забить, чтобы не оставлять всё на последний матч. Уверен, победа придаст дополнительные силы на последний матч в гостях с датчанами. Верим в команду! Удачи парням и без травм.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июня в 15:35
Дерево в нападении, надо хоть второе дерево соболева попробовать он ныряет более пластично.
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 июня в 15:32
Он сегодня сказал что забьёт !!!☝✌😜
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июня в 15:30
Сафонов - это хорошо, а вот Дзюба - плохо.
112910415
112910415
16 июня в 15:26
это уже интересно
dеigandre
dеigandre
16 июня в 15:26
Кончилась сказка Шунина?
Я 1000 раз говорил, что он-большая ошибка!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Брулин (раскрыть)
16 июня в 15:24
Возможно увидим во втором тайме.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
16 июня в 15:21
Градецки играет за Ливеркузен.команда 6 место в Бунде,Похьянпало - унион берлин тоже в топе,Пукки - норвичАПЛ, камарик - рейнджерс. Конечно не бельгийцы или датчане,послабее,но не понимаю откуда такое шапкозакидательство?
David Young
David Young ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
16 июня в 15:19
.
Брулин
Брулин
16 июня в 15:17
Видимо побаивается финов Саламыч, одного Дзюбу поставил. Тут можно было из в 2 центральных сыграть.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
16 июня в 15:16
Значит Черчесов в основе выпускает Пиноккио. Тогда на футболках финов надо написать большими буквами Тамбовфин. И будет счастье для домохозяек и детишек, многочисленных экспертов, и разальются рекой дифирамбы, и не закроется рот нацгероя, и поднимутся перья у павлина на бровке, и опять в СМИ от него "мы знали, +,-", но это в будущем, а пока..
Может историю повернуть по другому?). Ради будущей сборной?).
заDOOMчивый
заDOOMчивый
16 июня в 15:14
я вот не пойму,откуда такая уверенность,что обыграют финов?! Суомисты выиграли у датчан,а там уж несколько игроков по-лучше любого россиянина: Шмейхель это космос для Сафонова, Шунина и ещё таких 10 безнадёг, Кристансен играет за клуб. о каком мечтал бы каждый игрок сборной,Кьер(Милан),Дилэйни(дортмунд),Хейбьерг(Тотенхем), Эриксен(Тотенхем/Интер).Брэйтуэйт(барса, даже хоть такая полуцживая,но всё же барса),Поульсен(Лейпциг) и эти ребята проиграли финнам!!!! При нынешнем составе,как его не крути - шансов на ничью с соседями немного,не говоря уж о победе.Только разве что газовую трубу перекрыть - тогда шансы будут,но это к Миллеру.
Ironigor
Ironigor
16 июня в 15:05
Вот это уже на много лучше !!! Значит Быть Добру !!!
Союзник противников
Союзник противников
16 июня в 15:00
ПАру заглотит.
Bom Bom
Bom Bom
16 июня в 14:59
Черчес своей бараньей тупостью довел до ситуации, когда на, возможно, ключевой матч Евро выходит абсолютно необстрелянный на уровне сборных, но талантливый вратарь. Уверен, при ляпе Сафонова тренер посадит его на банку и поставит третьего, снизив Матвею уверенность в своих силах.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
16 июня в 14:58
А где же заголовок, типа:"В нападении снова Дзюба. Финны сыграют на ноль"?)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
16 июня в 14:53, ред.
а почему нет Семёнова и Шунина - они же не виноваты в результате?!!!! Жаждим продолжения банкета! Хочется разорить этих львовских парней.
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16 июня в 14:50
Уже хорошая новость
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