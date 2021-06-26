Дзюбу агитируют убрать из сборной. Предлагаем более рациональный подход

1624703417

вчера, 13:30

Крайне интересная футбольная дискуссия.

Закоренелый депутат Газзаев – от футбольного остались одни усы, что уже не являются признаком надежды, предложил радикальный метод изменения сборной России – выгнать капитана. Ох уж эти политики, всегда у них простые решения. Но сама тема интересная. Есть ли смысл ставить в основу почти 33-летнего форварда, если к ЧМ -2022 нужна новая команда, не говоря о Евро-2024?

За Дзюбу в сборной

Огромный опыт. Сколько у Соболева серьезных международных матчей? Еще меньше, чем у Заболотного, если вспомнить Стамбул и Белград у Антона. Дзюба хотя бы в Лиге чемпионов стабильно проигрывает, набивая полезные шишки. По части открываний, скидок на напарников и выбора позиции ему пока нет равных. Соболев – сырой, лишь теории и мог стать Павлюченко времен Евро-2008.

Голевые показатели. У Дзюбы 30 голов в 55 играх и немало ассистов. Если все такие умные и прекрасные, то где за тридцать лет форвард, что выступил за сборную успешнее? У Кержакова тоже 30 мячей, но больше матчей. Дзюба это не только бывалый человек, получивший положительный опыт на ЧМ -2018, но и эффективность. В РПЛ та же история.

Тактика Черчесова. Сферическая сборная в вакууме возможна без Артема, но схема «3-4-2-1» подразумевает наличие крупного форварда. Нужен парень, который отлично ведет борьбу на втором этаже. На Евро-2020 Дзюба лидирует по верховым единоборствам – 25 успешных прыжков. Другое дело, что в номинации дальше защитник Глик и форвард Дайкс, что тоже отпрыгали свое. Сам подход спорный, но Дзюба вписывается в тактику Черчесова на 100 %.

Нехватка лидеров. Коллектив плохо принимает новичков, но нуждается в вожаках. Парадокс. Отсюда звонки Черчесова вратарю Акинфееву. Игнашевича бы с радостью позвали еще раз. Без душераздирающей истории отношений тренера и Денисова хавбек мог играть за сборную годами. Кудряшова и Жиркова будут звать до конца. Сборная – команда ветеранов, но сами говорят, что не хватило опыта. И Дзюба – лидер в раздевалке. Без него может стать еще хуже, как помним по развязке в Лиге наций.

Против Артема в команде

Возраст и конкуренты. Давайте построим новую команду. Начнем с возвращения 35-летнего Гильерме. А молодой Соболев не заслужил практику, лучше пусть ветеран Заболотный олицетворяет «новую сборную». А если без уместного ситуации ёрничанья, то Дзюбе немало лет, и у него минимум один интересный конкурент, что может действовать достаточно тонко, а играет интенсивнее – Соболев. Повод задуматься, не говоря о возможном прорыве упрямого футбольного бычка Тюкавина.

Стоячий футбол. Стоячий футбол закончился, тут с Газаевым не поспоришь. Вот только беготни от сборников – в том числе, от Оздоева, Головина и Зобнина, хватало. Но если говорим о Дзюбе, то на Евро-2020, как и в середине сезона за клуб, когда пошли решающие матчи в еврокубках, Артема подвела физическая подготовка. Он мощный, но медлительный. Кроме лидерства по верховым победам, Дзюба также первый по офсайдам – 7 штук. По четыре у Йилмаза (35 лет) и Гаврановича (31 год). Болезнь возрастных нападающих, которым не хватает сил выйти из положения «вне игры».

Позиция в «Зените». Артем обучился исполнять роль второго форварда в клубе. Одна из основных причин, почему ему не так уютно в чужой штрафной в сборной. И даже если Азмун уйдет, Семак скорее найдет нового человека для терроризирования чужих владений, чем будет ставить на Дзюбу на острие. Кстати, «Зенит» через год может поднять вопрос о расставании с Артемом, ведь выдал несколько сезонов на одном дыхании и в любой момент может остановиться. Есть смысл выстраивать сборную вокруг ветерана? Дзюба ведь не просто винтик, вся упрощенная тактика – навесы в его сторону.

Негативный фон вокруг. Фанаты сборной будут реагировать на Дзюбу, если олицетворяет команду, как умные сторожевые псы на незваных гостей. Уже невозможно изменить. И понятно, что проще развивать коллектив, где за тренером и рядом игроков не тянется отрицательный шлейф. Без Дзюбы поначалу может стать еще хуже, но ему скоро 33 года, задуматься о сборной без Артема придется, это вопрос времени, а не вашего желания или отношения.

Вывод. Чтобы работали форварды – меняйте тренера и тактику

Футболисты – ингредиенты, тренеры – повара. Свеженький Соболев сочинил пенальти, а мог ровно так же прыгать за каждым выносом и за полные матчи ничего не показать. На его месте поставьте кого угодно, но если все крутые на Евро играют горизонтально, а команда Черчесова одержима вертикалями, то результат будет одинаковым.

Самого Артема, если грамотно подготовить, можно использовать во благо сборной, как Игнашевича три года назад. Это лучший снайпер в истории команды. Уж его и Жиркова не стоило гонять на сборах, которые тренер специально растянул, ведь у ветеранов все завязано на свежести. Сомневаемся, что Адвокат и Хиддинк так издевались над Зыряновым в 2008-м.

А глобально результат сборной завязан на пирамиде неграмотного планирования. Нет рынка в футболе. В РПЛ идет работорговля, есть лимит, пилят деньги и видим всевластие посредников. Также есть нехватка профессионалов. В почете отрицательный отбор. Нет созидательности в управлении, в футболе вечные склоки и скандалы.

Третий уровень – завлечение детей в футбол. Если нужно сделать популярным конкретного рэпера, чтобы тот потом вбрасывал нужные фразы молодежи, то такого легко раскрутят. А как популяризировать футбол в стране, где проводили ЧМ и Евро – некому взяться. Дети не играют так часто и охотно в футбол, как в Швейцарии, Дании или Австрии.

Не сделали ничего из длинного списка, так что отыгрываться на одном человеке глупо, если он не принимает все ключевые решения. Хотя бы потому, что выбраться из группы могли с тремя очками, но хорошей разнице мячей. Не стоило пропускать так много.

Сборную нужно перестраивать, но начало такого пути – приход тренера с идеями. А если нет, то остается мечтать, чтобы Россия добавила созидателей. Хоть повзрослевшего хавбека Захаряна поставить в атаку, как у немцев. Есть еще Соболев, Макаров, Тюкавин, Чалов, Кучаев и где-то далеко Пиняев.

Кто-то заслужит – будет в основе на Евро-2024, куда попасть проще, чем в Катар. Но их всех надо правильно воспитывать. Пока даже опыт Головина и Миранчука, что окунулись в конкуренцию, тренерский штаб не применил. Дзюба свое отпрыгал, был несвеж и не спас. А должен? Придираться к одному, когда бедокурили многие, примитивно.

Не повторяйте ошибки депутатов, ведь даже очевидный, но хитрый вариант – переход на Соболева и Дзюбу в атаке с Головиным под ними, тренерский штаб не проверил на дистанции. Перспективный подход, молодость, желание и свежесть соединить с опытом, эффективностью и лидерскими качествами. За полчаса в решающем матче в гостях не сыграются даже Мбаппе и Бензема.

А у нетерпеливого тренера, что по психологии барин, а не художник. Наставнику важнее вера в собственную правоту, а не победа, с чего многие беды и начинаются. А Дзюба всегда такой, как его подготовили.