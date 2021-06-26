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Дзюбу агитируют убрать из сборной. Предлагаем более рациональный подход

вчера, 13:30
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Крайне интересная футбольная дискуссия.

Закоренелый депутат Газзаев – от футбольного остались одни усы, что уже не являются признаком надежды, предложил радикальный метод изменения сборной России – выгнать капитана. Ох уж эти политики, всегда у них простые решения. Но сама тема интересная. Есть ли смысл ставить в основу почти 33-летнего форварда, если к ЧМ-2022 нужна новая команда, не говоря о Евро-2024?

За Дзюбу в сборной

Огромный опыт. Сколько у Соболева серьезных международных матчей? Еще меньше, чем у Заболотного, если вспомнить Стамбул и Белград у Антона. Дзюба хотя бы в Лиге чемпионов стабильно проигрывает, набивая полезные шишки. По части открываний, скидок на напарников и выбора позиции ему пока нет равных. Соболев – сырой, лишь теории и мог стать Павлюченко времен Евро-2008.

Голевые показатели. У Дзюбы 30 голов в 55 играх и немало ассистов. Если все такие умные и прекрасные, то где за тридцать лет форвард, что выступил за сборную успешнее? У Кержакова тоже 30 мячей, но больше матчей. Дзюба это не только бывалый человек, получивший положительный опыт на ЧМ-2018, но и эффективность. В РПЛ та же история.

Тактика Черчесова. Сферическая сборная в вакууме возможна без Артема, но схема «3-4-2-1» подразумевает наличие крупного форварда. Нужен парень, который отлично ведет борьбу на втором этаже. На Евро-2020 Дзюба лидирует по верховым единоборствам – 25 успешных прыжков. Другое дело, что в номинации дальше защитник Глик и форвард Дайкс, что тоже отпрыгали свое. Сам подход спорный, но Дзюба вписывается в тактику Черчесова на 100 %.

Нехватка лидеров. Коллектив плохо принимает новичков, но нуждается в вожаках. Парадокс. Отсюда звонки Черчесова вратарю Акинфееву. Игнашевича бы с радостью позвали еще раз. Без душераздирающей истории отношений тренера и Денисова хавбек мог играть за сборную годами. Кудряшова и Жиркова будут звать до конца. Сборная – команда ветеранов, но сами говорят, что не хватило опыта. И Дзюба – лидер в раздевалке. Без него может стать еще хуже, как помним по развязке в Лиге наций.

Против Артема в команде

Возраст и конкуренты. Давайте построим новую команду. Начнем с возвращения 35-летнего Гильерме. А молодой Соболев не заслужил практику, лучше пусть ветеран Заболотный олицетворяет «новую сборную». А если без уместного ситуации ёрничанья, то Дзюбе немало лет, и у него минимум один интересный конкурент, что может действовать достаточно тонко, а играет интенсивнее – Соболев. Повод задуматься, не говоря о возможном прорыве упрямого футбольного бычка Тюкавина.

Стоячий футбол. Стоячий футбол закончился, тут с Газаевым не поспоришь. Вот только беготни от сборников – в том числе, от Оздоева, Головина и Зобнина, хватало. Но если говорим о Дзюбе, то на Евро-2020, как и в середине сезона за клуб, когда пошли решающие матчи в еврокубках, Артема подвела физическая подготовка. Он мощный, но медлительный. Кроме лидерства по верховым победам, Дзюба также первый по офсайдам – 7 штук. По четыре у Йилмаза (35 лет) и Гаврановича (31 год). Болезнь возрастных нападающих, которым не хватает сил выйти из положения «вне игры».

Позиция в «Зените». Артем обучился исполнять роль второго форварда в клубе. Одна из основных причин, почему ему не так уютно в чужой штрафной в сборной. И даже если Азмун уйдет, Семак скорее найдет нового человека для терроризирования чужих владений, чем будет ставить на Дзюбу на острие. Кстати, «Зенит» через год может поднять вопрос о расставании с Артемом, ведь выдал несколько сезонов на одном дыхании и в любой момент может остановиться. Есть смысл выстраивать сборную вокруг ветерана? Дзюба ведь не просто винтик, вся упрощенная тактика – навесы в его сторону.

Негативный фон вокруг. Фанаты сборной будут реагировать на Дзюбу, если олицетворяет команду, как умные сторожевые псы на незваных гостей. Уже невозможно изменить. И понятно, что проще развивать коллектив, где за тренером и рядом игроков не тянется отрицательный шлейф. Без Дзюбы поначалу может стать еще хуже, но ему скоро 33 года, задуматься о сборной без Артема придется, это вопрос времени, а не вашего желания или отношения.

Вывод. Чтобы работали форварды – меняйте тренера и тактику

Футболисты – ингредиенты, тренеры – повара. Свеженький Соболев сочинил пенальти, а мог ровно так же прыгать за каждым выносом и за полные матчи ничего не показать. На его месте поставьте кого угодно, но если все крутые на Евро играют горизонтально, а команда Черчесова одержима вертикалями, то результат будет одинаковым.

Самого Артема, если грамотно подготовить, можно использовать во благо сборной, как Игнашевича три года назад. Это лучший снайпер в истории команды. Уж его и Жиркова не стоило гонять на сборах, которые тренер специально растянул, ведь у ветеранов все завязано на свежести. Сомневаемся, что Адвокат и Хиддинк так издевались над Зыряновым в 2008-м.

А глобально результат сборной завязан на пирамиде неграмотного планирования. Нет рынка в футболе. В РПЛ идет работорговля, есть лимит, пилят деньги и видим всевластие посредников. Также есть нехватка профессионалов. В почете отрицательный отбор. Нет созидательности в управлении, в футболе вечные склоки и скандалы.

Третий уровень – завлечение детей в футбол. Если нужно сделать популярным конкретного рэпера, чтобы тот потом вбрасывал нужные фразы молодежи, то такого легко раскрутят. А как популяризировать футбол в стране, где проводили ЧМ и Евро – некому взяться. Дети не играют так часто и охотно в футбол, как в Швейцарии, Дании или Австрии.

Не сделали ничего из длинного списка, так что отыгрываться на одном человеке глупо, если он не принимает все ключевые решения. Хотя бы потому, что выбраться из группы могли с тремя очками, но хорошей разнице мячей. Не стоило пропускать так много.

Сборную нужно перестраивать, но начало такого пути – приход тренера с идеями. А если нет, то остается мечтать, чтобы Россия добавила созидателей. Хоть повзрослевшего хавбека Захаряна поставить в атаку, как у немцев. Есть еще Соболев, Макаров, Тюкавин, Чалов, Кучаев и где-то далеко Пиняев.

Кто-то заслужит – будет в основе на Евро-2024, куда попасть проще, чем в Катар. Но их всех надо правильно воспитывать. Пока даже опыт Головина и Миранчука, что окунулись в конкуренцию, тренерский штаб не применил. Дзюба свое отпрыгал, был несвеж и не спас. А должен? Придираться к одному, когда бедокурили многие, примитивно.

Не повторяйте ошибки депутатов, ведь даже очевидный, но хитрый вариант – переход на Соболева и Дзюбу в атаке с Головиным под ними, тренерский штаб не проверил на дистанции. Перспективный подход, молодость, желание и свежесть соединить с опытом, эффективностью и лидерскими качествами. За полчаса в решающем матче в гостях не сыграются даже Мбаппе и Бензема.

А у нетерпеливого тренера, что по психологии барин, а не художник. Наставнику важнее вера в собственную правоту, а не победа, с чего многие беды и начинаются. А Дзюба всегда такой, как его подготовили.

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STVA 1
STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:40
У нас и без него хватит таких напов
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:11
Не оправдываю не Дзюбу, ни тренера, ни кого-то ещё из сборной, но ответьте чесно на вопрос: Верите ли вы, что если убрать Дзюбу, то сборная сразу лучше заиграет в футбол? Разве в одном Дзюбе дело? Тут нужно спрашивать со всех, и в первую очередь с тренера. А найти сейчас одного козла отпущения - это не решение проблемы, а попытка уйти от этой проблемы.
karnager
karnager
вчера в 21:08, ред.
Статья с душком. Видно, что заказная, так как ни слова не говорит о проблемах чиновничьих решений в предверии выборов, а лишь предлагает снять ответственность с системы и переложить ее на какие-то мнимые, липовые вещи, делая Дэдпула крайним.
доктоР7
доктоР7
вчера в 19:38
Да отправьте уже обоих - и усатого и онаниста на повышение, в госдуру, депутатами, а нам нормальных гт и футболистов оставьте. Найдёт другой тренер и схему новую, и забивать есть кому, соболь тоже забивает, где не забивает, там ныряет и пенальти.
112910415
112910415
вчера в 18:32
Тренера прогнать, Дзюбу выпускать на 15 минут
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 16:50
Кому забивал Зюба и кому Аршавин, Павлюченко, Кержаков? В сборной вышеперечисленных игроков была тактика играть строго на них? Зюба любого партнера по сборной убьет, если тот попытается пробить пенальти. Зюбе результат нафиг не нужен, ему нужно, чтобы его боготворили
particular
particular
вчера в 16:50, ред.
При прочтении статьи плакал, смеялся, раскаивался и строил планы на будущее...
Ситуация обрисована такой, что и с Дзюбой не фартово, а без него, вообще - труба... А мне кажется, что неудачи в профессиональном спорте должны приводить к кадровым перестановкам и действенным мерам...
Когда немцы влетели Хорватии с Шукером на 0-3, они нашли в себе силы на изменения и реорганизацию... А у нас только бл-бла-бла... И Бузова в рамке...
n3jsy225uenj
n3jsy225uenj
вчера в 16:43
Странно будет пусть звучать, но Артëм, пора кончать
ballak144
ballak144
вчера в 16:22
зюба аут
борька
борька
вчера в 16:15
Нет у нас товара, крепкий серядняк,да же для российског футбола,искать таланты нужно в Индии,Малайзии,Пакистане,Монголии
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:00
БезЗюбы будет плохо первое время, но с ним ещё хуже! И тренера, тренера нужно сррочно менять! На Мире провалимся!!!
Kosmos58
Kosmos58 ответ 1-я конная (раскрыть)
вчера в 15:56
Согласен. Соболь "нырнул" и не впервой! Это не делает ему чести.
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:54, ред.
Дзюба будет в сборной до тех пор, пока её возглавляет Черчесов. А Черчесова, наконец-то, погонят, когда он завалит отбор ЧМ. Причём, то что он его завалит, нет ни малейших сомнений, как и не было сомнений, что он завалит и этот Евро. Надеюсь, что погонят, если у наших кремлёвских осталась хоть капля здравого смысла. Если и после этого не погонят, а дадут команду всем, кто у кормушки, петь оды во славу и величие гению Черчесову, то это уже будет безнадёжная и запущенная клиника!
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 15:38
Давайте поставим вопрос по-другому: согласны ли вы, чтобы в сборной играл, тем более капитаном, человек, который полностью запятнал свою репутацию в скандалах? На футболистов равняются мальчишки и вы согласны чтобы ваш сын своим кумиром сделал человека из порнографического видео, матершинника и просто хамоватого низкоинтеллектуального игрока?
Здесь вообще речь не о том, как использовать сильные стороны Дзюбы, здесь честь страны, защищать которую подобного рода игроки просто не имеют права.
Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский
вчера в 15:30
«Не люблю я режиссёров, 3.14доры они все»(с) Брат
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:19
У нашей сборной могут возникать проблемы со взятием ворот даже с футбольными карликами, а значит, завоеванием очков, там где мы их брать просто обязаны. Здесь форвард формата и опыта Дзюбы может сильно пригодиться. То есть скорее всего оставить, но провести с ним тщательную воспитательную и разъяснительную работу, примерно такую:
1-я конная
1-я конная ответ янеттонаполевидел (раскрыть)
вчера в 15:12
Наверняка Соболев. Забивать не забивает, но ныряет так, что Неймар с открытым ртом стоя аплодирует
khingan
khingan
вчера в 14:41
Можно убрать всю сборную? вместе с тренером. И чтобы бабло вернули за ЧЕ. Это справедливо.
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 14:28
А что, есть готовый Павлюченко, которого не привлекли в сборную? Нет других игроков...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ YVG (раскрыть)
вчера в 14:12
Вокруг него в данный момент одни негры!
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 14:10, ред.
Автор, а кому Дзюба забивал за сборную?!
Коста-Рика, Египет, Казахстан, Кипр, Мальта, Лихтенштейн, Шотландия, Сан-Марино, Молдавия, Сербия, Саудовская Аравия, Словения, Турция, Швеция, Испания! При чем большинству с пенок, включая Испанию! У Дзюбы вообще 32 мяча с пенальти в карьере!
А теперь сравним хотя бы с Павлюченко! Команды которым забивал Суперпав: Англия, Испания, Сербия, Швеция, Голландия, Аргентина, Чехия....
Разница налицо!!!!
Serdar Pashakow 1
Serdar Pashakow 1
вчера в 14:00
Я не понимаю, обьязательно должен нападающий быть высоким, другой тактики нет? Дзюба дрова, дуб. Что его оправдывать. Он и в основном провалил евро, потому что капитан должен командовать на поле. Он орет на молодежь, а у них дрожат коленки, чтоб учить надо самому уметь. А у него даже дриблинга нет, или отберут мяч или назад отдаст.Почему в России молодежь играет, выигрывает, во взрослом футболе потухают. Деньги их портят. Тот же Чалов очень бодро начал и быстро потух. С Дзюбой в команде Россия ничего не добьется, чм-18 тоже он ничего не показал.
YVG
YVG
вчера в 13:57
Станешь тут Дзюбой, когда вокруг одни Зобнины.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:57
Чтобы убрать из сборной Дзюбу, надо убрать С.Черчесова...

Глядишь, тогда и Дзюба ещё заиграет при новом главном тренере.

Но убрать С.Черчесова - это нереально, безнадёжно, с его то "крышей"...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:54
Игрочишка и тренеришка......))).
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:51
Дзюба сам не уйдёт,его надо уйти!
d_fincher
d_fincher
вчера в 13:41, ред.
Артем набил свои рекорды на Мальтах. За все три матча ЕВРО он забил один гол, и тот с пенальти, и тот с помощью Соболева, который сам должен был бить тот пенальти. Но МАТЧ ТВ уже сейчас постит про превосходную верховую игру Дзюбы, про выигранные единоборства, про капитанскую честность в признании ошибок - Дзюба даже после полнейшего провала подается как легендарные игрок, лучший из лучших, рекордсмен. Вот такой у нас футбол. И сделано это известно кем и для чего.
Tostao
Tostao
вчера в 13:40
"За Дзюбу в сборной
Огромный опыт. Сколько у Соболева серьезных международных матчей? Еще меньше, чем у Заболотного..."
Всё это напоминает объявления о приёме на работу, где обязательным требуется опыт работы.
Так что, Соболеву до 33 лет ждать? Смешно.
Всё-равно продувают, так может омолодить состав, да тренера нового.
d_fincher
d_fincher
вчера в 13:38
Мы живем в век информационных технологий. И если Газпром хочет, чтобы о Дзюбе слагали легенды, а Стас был отцом народов - он это сделает; для данных целей есть МАТЧ ТВ, есть спортивные порталы и сайты газет, есть блогеры, телеграм-каналы и тд и то прочее.

И вроде полстраны в курсе, что мы провалились на евро. Вроде в курсе, что наши клубы под руководством газпромщика Дюкова провалились в еврокубках. Как бы мы всё знаем. И - одновременно - вторая половина страны в лице домохозяек, звезд шоубиза и экзальтированных подростков, уверена, что Дзюба топ, сборная сыграла неплохо, Стас классный тренер и наш футбол развивается семимильными шагами. Это работа СМИ.

Поэтому я зареген на Соккере, так как до них рука Газпрома еще не добралась.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:37
Да пусть забивает кто угодно, лишь бы забивал. Сделали из Дзюбы крайнего...
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