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Семак: «Дриусси и Азмун? На сегодняшний день конкретных предложений нет»

03 июля 2021, 12:26

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем игроков своей команды Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси.

Ранее ходили слухи, что Азмун может перебраться в «Милан».

К большому сожалению, в последнее время травмы постоянно преследуют Мамману. Для того чтобы конкурировать, он должен быть готов на сто процентов. На сегодняшний день он восстанавливается после травмы, и да, мы держим в уме лимит, поскольку можем заявить на сезон только восемь иностранцев, сейчас у нас их девять. Решение по Маммане мы будем принимать после его окончательного восстановления.

Дриусси и Азмун? На сегодняшний день никаких конкретных предложений нет, только разговоры и слухи. И у одного, и у второго контракт заканчивается через год, так что в таком случае есть два варианта: либо клуб продлевает договор, либо отпускает футболистов в зависимости от предложений. А они наверняка будут — и Азмун, и Дриусси лидеры нашей команды и просто очень хорошие игроки.

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Все комментарии
Hypnoz
Hypnoz
03 июля в 22:54
Азмун может пробоваться в Рубине !
По уровню мастерства - должен подойти.
oFANATo
oFANATo
03 июля в 20:10
Что в европейских клубах поняли, что они годны только для внутреннего потребления РПЛ. На большее негодны?
dok66
dok66
03 июля в 19:18
Хорошо , хоть помнит , через год контракты заканчиваются
протон1
протон1
03 июля в 18:24
когда посмотрел игру сборной. становиться тошно смотреть весь росс футбол. очень страшно и тошно. просто противно. мы смотрим низкосортный футбол. ходим . оплачиваем за билет. а ведь смотрим на низскосортных футболистов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 июля в 17:58, ред.
Через год можно продать и Азмуна и Дриусси......чтоб купить у "Фенгербахче" Дзюбу.....
Хиромант
Хиромант
03 июля в 16:39
Лично моё мнение - Азмуна оставлять однозначно; Дриусси продать, а Мамману оставить.
Я, конечно, не знаю в какой он сейчас форме, но как только он пришёл в Зенит - играл здорово! И смело, и надёжно, и технично!
Да, бывали огрехи. Но во-первых: он ещё молодой: а во-вторых: ошибок было гораздо меньше, чем у того же Ивановича, Ловрена, Ракицкого (а это уже матёрые волки!)
Zenit_84
Zenit_84
03 июля в 16:38
Не берут что-то из нашего чемпионата
kyxy
kyxy
03 июля в 15:54
Вместо дриусси Тейшейра есть
lotsman
lotsman ответ bdjq3qcc9kcz (раскрыть)
03 июля в 15:22
Третий сезон подряд выводит Зенит в чемпионы.
lotsman
lotsman ответ Свeтозар (раскрыть)
03 июля в 15:22
Его спросили - он ответил.
pomor45
pomor45
03 июля в 15:01
Дриусси очень хороший игрок, но росточком не вышел для тактики игры на столба, поэтому пробавляется не на своей позиции. И характером тяжеловат - очень самолюбив и обидчив. Если найдётся покупатель, которому аргентинец потребуется на его позицию, то оба останутся в выигрыше. Это очень сложно - везде впереди высокорослые атлеты нужны. Так что Дриусси должен это понять и налаживать игру там, куда его ставят.
Свeтозар
Свeтозар
03 июля в 14:34
Если ничего не ясно, то и не о чем говорить
ildar_3871
ildar_3871
03 июля в 14:28
Когда Азмун играл в Рубине его хотели многие клубы купить , а сейчас никому не нужен ....
112910415
112910415
03 июля в 14:11
Всё по-прежнему в густом тумане
bdjq3qcc9kcz
bdjq3qcc9kcz
03 июля в 14:07
Сергей Богданович! А Вы, что делаете в Зените?????
Futurista
Futurista
03 июля в 13:29
Семак: У меня дриусси и азмун....причем давно...
STVA 1
STVA 1 ответ particular (раскрыть)
03 июля в 13:26
Дриусси это кот в мешке))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
03 июля в 12:49
А ты откуда знаешь?
particular
particular
03 июля в 12:45
За Азмуна статистика сыграет, а Дриусси для многих - это что-то неизведанное из недр РПЛ, не проходящее в основу, привыкшее к деньгам и рвущееся на родину...
Т.ч. иранец не нарасхват, но уйдёт, а арга трудновато будет кому-то впарить...
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
03 июля в 12:42
после такого сезона в ЛЧ кому они нужны ,чет про зюбу не чего не сказал наверно тохе на расхват
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
03 июля в 12:33
Посмотрели на них все тренеры в ЛЧ!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 июля в 12:33
Азмуна продавать и необязательно.
Пригодится и самому Зениту.
А вот Дриусси куда-нибудь надо пристроить. Необходимо место для толкового лега. Аргентинец неплох но слишком мало времени ему даётся.
Так что жду в первую очередь продажу аргентинца...
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