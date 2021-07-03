Семак: «Дриусси и Азмун? На сегодняшний день конкретных предложений нет»

Главный тренер «Зенита» рассказал о будущем игроков своей команды и .

Ранее ходили слухи, что Азмун может перебраться в «Милан».

К большому сожалению, в последнее время травмы постоянно преследуют Мамману. Для того чтобы конкурировать, он должен быть готов на сто процентов. На сегодняшний день он восстанавливается после травмы, и да, мы держим в уме лимит, поскольку можем заявить на сезон только восемь иностранцев, сейчас у нас их девять. Решение по Маммане мы будем принимать после его окончательного восстановления.

Дриусси и Азмун? На сегодняшний день никаких конкретных предложений нет, только разговоры и слухи. И у одного, и у второго контракт заканчивается через год, так что в таком случае есть два варианта: либо клуб продлевает договор, либо отпускает футболистов в зависимости от предложений. А они наверняка будут — и Азмун, и Дриусси лидеры нашей команды и просто очень хорошие игроки.