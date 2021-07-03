«Это лучший трансфер „Ювентуса“». Трезеге — о Роналду

Бывший нападающий «Ювентуса» поделился мыслями о выступлениях форварда в туринском клубе.

Это было лучшее подписание клуба, никто этого не ожидал.

У него были некоторые проблемы с товарищами по команде, вы могли это заметить, но он забил 100 голов. Я думаю, что никто не смог управляться с ним так, как Зинедин Зидан, возможно, в какой-то момент в «Ювентусе» не было диалога.

Есть игроки, против которых ты не хочешь играть, потому что они выигрывают матчи. Роналду — один из них, Дибала — тоже. Остальные, при всем к ним уважении, не такие.