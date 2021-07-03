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«Это лучший трансфер „Ювентуса“». Трезеге — о Роналду

03 июля 2021, 19:12

Бывший нападающий «Ювентуса» Давид Трезеге поделился мыслями о выступлениях форварда Криштиану Роналду в туринском клубе.

Это было лучшее подписание клуба, никто этого не ожидал.

У него были некоторые проблемы с товарищами по команде, вы могли это заметить, но он забил 100 голов. Я думаю, что никто не смог управляться с ним так, как Зинедин Зидан, возможно, в какой-то момент в «Ювентусе» не было диалога.

Есть игроки, против которых ты не хочешь играть, потому что они выигрывают матчи. Роналду — один из них, Дибала — тоже. Остальные, при всем к ним уважении, не такие.

Ранее директор «Ювентуса» заявлял, что никаких предпосылок для ухода Роналду из клуба нет.

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Все комментарии
luca conti
luca conti
04 июля в 00:59
Уж повезло, так повезло
dzvinka
dzvinka
03 июля в 20:48, ред.
о да, ждем продления заднеприводного и безяйцевого, и тогда Ювентус, с ними двумя, будет силен как никогда прежде)))
Elliada
Elliada
03 июля в 20:20
Это худший трансфер. Превратил Ювентус в середняк
STVA 1
STVA 1
03 июля в 20:00
Трезеге покурил хорошо
Василий 50
Василий 50
03 июля в 19:46
Это просто мнение
mihaluch
mihaluch
03 июля в 19:26
Лучший но не для Ювентуса.
Ironigor
Ironigor
03 июля в 19:20
А если вспомнить года прошлые, то я думаю Недвед !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 июля в 19:14
Ну пусть будет так...
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