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Саутгейт: «Меня впечатлило, как Шевченко изменил сборную Украины»

03 июля 2021, 10:26
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина0 : 4Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт порассуждал о предстоящем матче против команды Украины.

Сборная Украины — хорошая команда. Меня впечатлило, как Шевченко изменил ее. Осенью у нее было несколько неудачных результатов в Лиге Наций. Но они взяли себя в руки, показали хороший результат против Франции, и в квалификации чемпионата мира, и на этой неделе против Швеции.

Если дать Украине свободные зоны, они ими воспользуются, у них есть опасные нападающие. Мы достигли одной цели, которую поставили себе, но это не Эверест. Мы хотим двигаться дальше.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо дал свой прогноз на матч Украина — Дания.

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Все комментарии
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
04 июля в 02:21
Ну да как будто Саутгейт следил за сборной Украиной
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
03 июля в 21:20
2 победы в последних 7-и официальных матчах...Шевченко отнюдь не Лобановский!
протон1
протон1
03 июля в 17:19
украина футбольная страна. школа лабоновского еще. шевченко класс. топ... бери пример усач от шевченко.
Хиромант
Хиромант
03 июля в 17:04
Политику - в сторону! Хохлы - ВПЕРЁД! В полуфинал! Молодцы! Они уже доказали, что не рейтинг ФИФА определяет силу команды (как уверена наша сборная), а поддержка болельщиков, самоотдача каждого игрока,командный дух, и борьба на поле от первой и до последней секунды!
Dima salev
Dima salev
03 июля в 15:59
Англия удобный соперник для Советских команд
Q-J-G
Q-J-G
03 июля в 15:56
Впечатление это одно, а реальность это другое.
Игра, которая сегодня состоится, расставит всё на свои места.
Сегодня увидим, кто впечатлил, кто разочаровал...

Эмоции, пожелания, комплименты, это всё лирика.
Главное, результат на табло!
112910415
112910415
03 июля в 14:16
Если скучные англичане вылетят, это будет справедливо!
nikoladolgov
nikoladolgov
03 июля в 12:04
Мягко стелет - больно падать ...
Брулин
Брулин
03 июля в 11:59
У Англии очень много гонора ,как обычно. Украина при Шевченко в официальных матчах с грандами всегда показывает сильную игру, исключение 0-4 с Испанией. Лёгкой прогулки у англичан, как тут все думают, не будет!
ZA POROGA
ZA POROGA
03 июля в 11:45, ред.
ты не забил пеналь - на тебе это будет висеть всегда ..
а Шева - нап...+ Золотой мяч ..
Украина пройдет премудрых англов...
Варвар7
Варвар7
03 июля в 11:44
У украинцев довольно неплохие шансы сыграть достойно в этом матче. Во первых , что бы не говорили англичане а недооценка противника в их головах присутствовать будет! А во вторых матч в Италии где большинство будет болеть за сборную Украины и её тренера! Будет интересно!
particular
particular
03 июля в 11:33
Если британцы не перемудрят и ненапижонят, то ЕвроЭверест станет ближе...
sir_Alex
sir_Alex
03 июля в 11:28, ред.
Родоначальники просто обязаны проходить сборную "братьев наших".
Zenit_84
Zenit_84
03 июля в 11:04
Можно еще раз попробовать выиграть!
Beka_byaka
Beka_byaka
03 июля в 11:01
Думаю за Украину будут болеть не только соседи, но и большинство населения стран СНГ и не только. Сложно будет победить высокомерных Англичан, но если постараться можно. Зинченко должен проявить себя, верим. Если Украина пройдет Англию, то это будет ошеломляющим результатом, и лично для меня эта победа сравнима с победой в финале. Удачи.
нечитайло
нечитайло
03 июля в 10:54, ред.
Будем болеть за украинцев
Рефери
Рефери ответ Beka_byaka (раскрыть)
03 июля в 10:53
поправили
Beka_byaka
Beka_byaka
03 июля в 10:50
Мы хоДим двигаться дальше
Beka_byaka
Beka_byaka
03 июля в 10:48, ред.
Есть дать Украние...

Там опечатка.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
03 июля в 10:47
У англичан коленки трясутся и это радует.
Дима Логинов
Дима Логинов
03 июля в 10:45
Как ты изменил свою сборную - это ещё круче. С самым молодым, звёздным и дорогим составом на чемпионате играть в трусливую игру...
Очень надеюсь, что Украина сегодня сделает то, что не смогла Германия. Даже Бельгия не была так уныла, как англичане. И если Англия пройдёт в полуфинал, то тренера не уберут, а это молодое и мастеровитое поколение рискует пойти по бельгийской дорожке.
Бельгия и Франция, которые по составу и духу игры близкие родственники этой Англии, уже вылетели - не измените игру - отправитель вслед за ними.
Удачи соседям!
Q-J-G
Q-J-G
03 июля в 10:30
Как обычно, когда накануне матча главные тренеры обмениваются любезностями...
ProKop92
ProKop92
03 июля в 10:28
Шевченко тоже восхитила ваша игра с немцами
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