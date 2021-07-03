Саутгейт: «Меня впечатлило, как Шевченко изменил сборную Украины»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт порассуждал о предстоящем матче против команды Украины.
Сборная Украины — хорошая команда. Меня впечатлило, как Шевченко изменил ее. Осенью у нее было несколько неудачных результатов в Лиге Наций. Но они взяли себя в руки, показали хороший результат против Франции, и в квалификации чемпионата мира, и на этой неделе против Швеции.
Если дать Украине свободные зоны, они ими воспользуются, у них есть опасные нападающие. Мы достигли одной цели, которую поставили себе, но это не Эверест. Мы хотим двигаться дальше.
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо дал свой прогноз на матч Украина — Дания.
Очень надеюсь, что Украина сегодня сделает то, что не смогла Германия. Даже Бельгия не была так уныла, как англичане. И если Англия пройдёт в полуфинал, то тренера не уберут, а это молодое и мастеровитое поколение рискует пойти по бельгийской дорожке.
Бельгия и Франция, которые по составу и духу игры близкие родственники этой Англии, уже вылетели - не измените игру - отправитель вслед за ними.
Удачи соседям!
Очень надеюсь, что Украина сегодня сделает то, что не смогла Германия. Даже Бельгия не была так уныла, как англичане. И если Англия пройдёт в полуфинал, то тренера не уберут, а это молодое и мастеровитое поколение рискует пойти по бельгийской дорожке.
Бельгия и Франция, которые по составу и духу игры близкие родственники этой Англии, уже вылетели - не измените игру - отправитель вслед за ними.
Удачи соседям!