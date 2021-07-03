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Бущан: «Сборная Украины не хочет останавливаться на достигнутом»

03 июля 2021, 17:42
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина0 : 4Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 с командой Англии.

Действительно, сейчас мы творим историю: первый раз вышли в 1/8 финала Евро, потом в четвертьфинал. Но хочется, чтобы эта музыка играла и дальше. Возможно, нам легче из-за того, что на нас нет давления. Но мы тоже хотим развиваться, расти. И останавливаться на достигнутом, быть счастливыми уже этим результатом — это не для нас. У нас есть мечты, поэтому мы очень серьезно готовимся к этому матчу.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил работу Андрея Шевченко в украинской команде.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ЮЗИК (раскрыть)
03 июля в 21:02
Они нам не братья .
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
03 июля в 20:56
Хочется а вот не получится
112910415
112910415
03 июля в 19:16
Надо прыгнуть значительно выше головы!
ЮЗИК
ЮЗИК
03 июля в 19:03
Это правильно, надо всегда играть на максимум,они уже герои в отличии от своих братьев
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 июля в 18:37
На проход дальше шансов ноль!
Бубнин
Бубнин
03 июля в 18:09
"Мы хотим забивать голы, хотим выигрывать матчи!"
beefs
beefs
03 июля в 17:54
аппетит приходит во время еды...
Q-J-G
Q-J-G
03 июля в 17:54
Вместо того, чтобы готовиться к ответственному матчу, никому не нужные, бессмысленные интервью, с "привкусом" пафоса... Тот, кто может, тот играет и выигрывает... Обычно успеха добиваются те, кто меньше разговаривает...
sv_1969
sv_1969
03 июля в 17:46
Поменьше говорить надо перед такой встречей
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