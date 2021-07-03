Бущан: «Сборная Украины не хочет останавливаться на достигнутом»

Голкипер сборной Украины поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 с командой Англии.

Действительно, сейчас мы творим историю: первый раз вышли в 1/8 финала Евро, потом в четвертьфинал. Но хочется, чтобы эта музыка играла и дальше. Возможно, нам легче из-за того, что на нас нет давления. Но мы тоже хотим развиваться, расти. И останавливаться на достигнутом, быть счастливыми уже этим результатом — это не для нас. У нас есть мечты, поэтому мы очень серьезно готовимся к этому матчу.